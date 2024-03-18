Abi kardeş rekabeti başlıyor

Düne kadar sedan ülkesi olan Türkiye, artık SUV ülkesi oldu. 2023 sonu itibarıyla SUV araçların payı yüzde 51.1'e yükseldi. SUV'ları yüzde 26.6 ile sedan araçlar, yüzde 20.4 ile hatchback araçlar izledi. Avrupa'da büyük talep gören station wagon araçlar ise Türkiye'de satmıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2023'de 5 bin 759 adet station wagon araç satıldı. Station wagonların pazar payı yüzde 0.6 oldu. 2024 Ocak-Şubat aylarında ise 1038 adet station wagon satılırken, pazar payı yüzde 0.7 seviyesinde gerçekleşti. Pazar küçük olmasına rağmen markalar station wagon modellerini satışa sunuyorlar. Volkswagen Passat modelini kısa bir süre önce Türkiye'de yollara çıkardı. Türkiye'de önemli satış rakamlarına ulaşan Volkswagen Passat'ın artık Sedan versiyonu üretilmiyor. Passat sadece station wagon olarak üretiliyor.Haziran'da ise Skoda'nın Superb Combi modeli satışa sunulacak. Böylece Volkswagen Grubu'nun iki markası station vagon pazarında kıyasıya rekabet edecek. Dördüncü nesil Superb Combi Türkiye'ye 1.5 lt multi hibrit, 2.0 lt TDI ve 2.0 lt TSI motor alternatifleriyle gelecek. Prestige, Sportline ve L&K olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa sunulacak. 1.5 lt multi hibrit modelinde 48 V elektrikli motor ve 48 V batarya bulunuyor. 16 bg kadar güce destek oluyor ve yakıt tüketimini yüzde 10 düşürüyor.