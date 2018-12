Ölmeden önce oynamanız gereken 20 oyun

Oyun oynamak kimileri için bir hobi kimileri için ise bir tutku halinde. Gençlerden yaşlısına her yaş dalına hitap eden oyun oynama son dönem gençleri arasında da oldukça popüler durumda. Globalleşen dünya ve oyun geliştiricilerinin teknoloji ile birlikte artarak devam etmesi çocukları ve gençleri de içine çekmeye başladı. Biz oyun tutkunlarına bu yazımızda ölmeden önce oynanması gereken 20 oyunu listeledik...

ÖLMEDEN ÖNCE OYNANMASI GEREKEN 20 OYUN

1 - Mafia

2003'te yayımlanan oyun dönemine kıyasla ve hatta şuan bile gerek atmosferi gerek oynanışıyla üst derece bir oyun. Açık dünyada etkileyici bir hikayeyi işleyen Mafia, oyun dünyasına da birçok yenilik katmıştır. Hikayeyi ve oynanışı ustaca işleyen bu oyunu listemizin başına alıyoruz.

2 - Max Payne 2

İlk oyundan sonra dikkatleri üstüne çeken Max Payne Rockstar Games etiketiyle ikinci oyunu 2002 yılında yayımlandı. Şu anda bile kullanılan oynanış öğeleriyle Hollywood filmleri düzeyindeki hikayesiyle başına bir kez oturduğunuzda uzun süre kalkamayacağınız bir oyun.

3 - Half-Life 2

Birinci şahıs oyunlarının atası olarak sayılan Half-Life serisi ikinci oyunuyla eksik olan şeyleri tamamlayıp mükemmel bir oyun olarak karşımıza çıktı. 40 adet yılın oyunu ödülüne sahip olan Half-Life 2 yalnız olmanın verdiği gerginliği tam olarak oyuncuya yansıtmakta. Bölüm tasarımları ve akılda kalıcı atmosferleriyle kesinlikle oynamanız gereken bir oyun.

4 - Call of Duty: Modern Warfare

Serinin en beğenilen oyunu olarak sayılan bu oyun hikayesiyle çoğu insanı etkiledi ve karakterlerle oyuncuyu bütünleştirmeyi başardı. Price, Soap gibi akıllarda kalan çok iyi yazılmış karakterleriyle hala modern dünyada geçen en iyi savaş oyunu olma başarısını korumakta. Birinci şahıs türünde olan oyunu kesinlikle gözden kaçırmamanız gerekiyor.

5 - Mount & Blade: Warband

Mount & Blade ana oyununun genişleme paketi olan bu oyun Türk firması tarafından geliştirildi. Ortaçağ rol yapma türünde olan oyunda bölgeleri ele geçirme, kale kuşatma, kontlarla ilişkiler gibi etkenlerle başından saatlerce kalkamayacağınız bir oyun. 2010 yılında yayınlanan oyunun devam oyunu hala merakla beklenmekte. Özellikle denemeniz gereken bir oyun.

6 - The Elder Scrolls V: Skyrim

Serinin beşinci oyunu olarak piyasaya çıkan bu oyun açık dünya rol yapma oyunu olarak en iyi oyun diyebiliriz. Boş zamanınızın çok olduğu zamanlarda kesinlikle açıp oynamanız gereken bir oyun. Çeşitli savaş sistemiyle hem birinci şahıs, hem üçüncü şahıs şeklinde oynanabilen oyunda farklı yan görevleriyle uzun saatler geçireceksiniz.

7 - The Witcher 3: Wild Hunt

Çıktığı zaman grafik açısından devrim yaratan oyun serinin üçüncü oyunu olarak 2015 yılında yayımlandı. Uçsuz bucaksız açık dünyası ve farklı evreniyle güçlü bir yapım olan oyun seçimlerinizle şekilleniyor ve seçimlerinizin sonuçlarını oyunun hiç tahmin etmeyeceğiniz kısımlarında karşınıza çıkarabiliyor. Fantastik öğelerle dolu bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

8 - Crysis

Türkler tarafından geliştirilen ve EA tarafından 2007 yılında yayınlanan oyun birinci şahıs oyunları arasında devrim gerçekleştirdi. Grafik motoru açısından şuan bile dikkat çekici grafiklere sahip olan oyun ses kayıtları da dahil olmak üzere tamamen Türkçe dilinde. Şimdiye kadar denemediyseniz kesinlikle bakmanızı öneriyoruz.

9 - Far Cry 3

Serinin üçüncü oyunu olan oyun grafikleri ve vahşi doğa atmosferiyle eğlencesi tükenmeyen bir oyun. Oynanışı ve hikayesiyle ardından çıkacak seri oyunlarının da başını çekmektedir. Kötü adamı yerinden etme amacımız olan oyunu kesinlikle oynamanızı öneriyoruz.

10 - Assassin's Creed: Revelations

Serinin üçüncü oyunu olan Revelations İstanbul'da geçmekte ve Osmanlı zamanı suikastçılar tarikatının aktivitelerini anlatmakta. Tarihi yapıları İstanbul'un doğasını çok güzel anlatan bu oyun ayrıca kaliteli bir aksiyon ve hikaye sunmakta. Seri içinde kesinlikle denemeniz gereken oyun eğlenceli saatler geçirmenizi sağlayacak.

11 - Fallout 3

2008 yılında yayınlanan oyunda kıyamet sonrası dünyayı aksiyon ve rol yapma ögeleriyle işliyor. Atom bombalarından sonra harabe olmuş dünya atmosferiyle değişik bir deneyim sunuyor. Karakterimizin yalnızlığını bize hissettiren oyunu kesinlikle denemenizi öneriyorum.

12 - Batman Arkham City

2011 yapımlı oyun Batman gelişmiş aksiyon sistemiyle en eğlenceli Marvel oyunlarından biri denebilir. Marvel karakterlerini ve evrenini seviyorsanız kaçırmamanız gereken bir oyun.

13 - Resident Evil 5

Serinin yedinci oyunu olan oyun atmosfer ve grafikleriyle size korkuyu hissettirecek bir oyun. Aksiyon sistemi ve akıcılık olarak etkileyici olan oyun tek solukta bitireceğiniz oyunlardan. Özellikle oynamanız gereken oyunlardan biri olarak kaçırmamızı öneriyoruz.

14 - Red Dead Redemption 2

Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan serinin ikinci oyunu gerçekçilik öğeleriyle efsane olan bir oyun. Bunun yanında hikaye akışıyla sizi içine çekecek ve saatlerinizi alacak bir oyun. Şimdilik sadece konsol platformlarında bulunan oyunun önümüzdeki dönemlerde bilgisayarla da buluşabileceği söyleniyor.

15 - The Last of Us

Etkileyici ve akılda kalıcı hikayesiyle sizi içine çekecek oyun tek solukta bitirebileceğiniz oyunlardan. Küçük bir kız çocuğunu koruma ve onunla birlikte ilerleme görevimiz olduğu oyunda bası sahnelerde gözleriniz dolabilir. Bir dram filmi havasında geçen oyun şuan sadece Playstation platformunda bulunmakta. Kesinlikle oynamanızı öneriyoruz.

16 - God of War

Geçtiğimiz aylarda son yapımıyla buluştuğumuz oyun aksiyon sistemiyle sizi içine çekecek ve saatlerinizi alacak. Ana karakterimiz Kratos'un hikayesiyle sürükleyici yapısıyla tek solukta bitirebileceğiniz oyunlardan. Bu oyun da sadece Playstation platformunda bulunmakta.

17 - Grand Theft Auto San Andreas

2004 yılında piyasaya sürülen oyun Grand Theft Auto serileri arasında en akılda kalıcı ve etkileyici oyun oldu. Rol yapma öğeleriyle ve etkileşimli açık dünyasıyla farklı bir Gta deneyimi yaşatan oyunu denemediyseniz kesinlikle denemenizi öneriyoruz.

18 - To The Moon

NES oyunları tarzında yapılan bu oyun eşsiz müzikleriyle ve derin hikayesiyle size farklı bir oyun deneyimi yaşatacak. Film niteliğinde hikayesiyle bu oyun da tek solukta bitireceğiniz oyunlardan .Ayrıca bulmaca öğeleriyle eğlenceli bir deneyim sunuyor.

19 - Age of Empires 2

"Usta", "Yaparım" tabirleriyle aklımızda kalan oyun strateji türünde halen tahtını korumakta ve oyuncuları bulunmakta. Türk olarak oynayabildiğimiz oyunda farklı stratejik deneyimler yaşayabiliyoruz. Başında saatler harcayacağınız sürükleyici bir oyun. Denemediyseniz kesinlikle bakmalısınız.

20 - Devil May Cry

Resident Evil serisinin devamı olarak planlanan oyun beklenilenin tam tersine kendi tarzını yarattı ve hızıyla, aksiyonuyla farklı bir deneyim yaratıyor. Ölmeden önce kesinlikle denemenizi öneriyoruz.