1 Mart 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirmiş ve strateji severler tarafından oldukça tutulmuş bir oyun olan Dawn Of Man gerçekçi ve uzun hikaye yapısıyla kullanıcılardan tam not almayı başardı. Oyunu satın almak isteyen bireyler öncesinde 'Dawn Of Man sistem gereksinimleri neler' sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Dawn Of Man kaç GB yer kaplıyor? İşte bu sorunun yanıtı…

DAWN OF MAN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Dawn of Man Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7,8,10

İşlemci(CPU) : 2 GHz Dual Core

RAM 4 GB

Ekran Kartı(GPU) : 1 GB VRAM (Shader Model 3)

Ekran Kartı Ram(GPU RAM) : 1 GB

HDD(Hardisk) : 2 GB Depoloma Alanı

Dawn of Man Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7,8,10

İşlemci(CPU) : Intel Core i5 veya eşdeğer işlemciler

RAM 8 GB

Ekran Kartı(GPU) : 2 GB AMD veya NVIDIA Card

Ekran Kartı Ram(GPU RAM) : 2 GB

HDD(Hardisk) : 2 GB Depoloma Alanı