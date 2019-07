We Happy Few, ilk çıktığı gün ile bugün arasında dağlar kadar fark olan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. İlk zamanlarda basit bir hayatta kalma oyunu gibi görünen oyun yapımcı firmanın sürekli bir şeyler katması ile birlikte çeşitliliği bol olan bir oyuna evrildi. Bu sebepten dolayı oyunu son zamanlarda oynamak isteyen oyuncu sayısı da arttı. Özellikle sistem gereksinimleri konusunda oyuncu dostu bir proje izleyen Compulsion Games açıklamalarında sistem gereksinimlerini minimumda tuttuklarını belirttiler. Peki, We Happy Few sistem gereksinimleri neler? We Happy Few kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

Önerilen sistem gereksinimleri neler?

İşlemci: 4 çekirdekli Intel veya AMD, 2.5 GHz ya da daha fazlası.

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce 660 GTX ya da AMD Radeon 7870 HD serisi veya daha iyisi.

DirectX: DirectX 11

İşletim sistemi: 64-bit, Windows 7 ve daha üstü.

Minimum sistem gereksinimleri neler?

3 çekirdekli Intel veya AMD, 2.0 GHz ya da daha fazlası.

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce 460 GTX ya da AMD Radeon 5870 HD serisi veya daha iyisi. Mobil ekran kartları için ise Nvidia GeForce GTX 580M ve daha üstü.

DirectX: DirectX 11

İşletim sistemi: 64-bit, Windows 7 ve daha üstü