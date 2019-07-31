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neler? We Happy Few kaç GB yer kaplıyor?

26 Temmuz 2016’da çıkışını gerçekleştiren ve en iyi alternatif oyunlar arasında giren , oyunculara ortalama 20 saatlik bir oyun deneyimi sunuyor. Özellikle yapımcı şirket, Compulsion Games’in açıklamasına göre kimsenin oynamayacağı oyuna para vermeyeceklerini bu sebepten dolayı sistem gereksinimlerini minimumda tuttuklarını belirttiler. Peki, We Happy Few neler? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 17:44
We Happy Few sistem gereksinimleri neler? We Happy Few kaç GB yer kaplıyor?

We Happy Few, ilk çıktığı gün ile bugün arasında dağlar kadar fark olan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. İlk zamanlarda basit bir hayatta kalma oyunu gibi görünen oyun yapımcı firmanın sürekli bir şeyler katması ile birlikte çeşitliliği bol olan bir oyuna evrildi. Bu sebepten dolayı oyunu son zamanlarda oynamak isteyen oyuncu sayısı da arttı. Özellikle sistem gereksinimleri konusunda oyuncu dostu bir proje izleyen Compulsion Games açıklamalarında sistem gereksinimlerini minimumda tuttuklarını belirttiler. Peki, We Happy Few sistem gereksinimleri neler? We Happy Few kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

We Happy Few sistem gereksinimleri neler? We Happy Few kaç GB yer kaplıyor?

Önerilen sistem gereksinimleri neler?

  • İşlemci: 4 çekirdekli Intel veya AMD, 2.5 GHz ya da daha fazlası.
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce 660 GTX ya da AMD Radeon 7870 HD serisi veya daha iyisi.
  • DirectX: DirectX 11
  • İşletim sistemi: 64-bit, Windows 7 ve daha üstü.

Minimum sistem gereksinimleri neler?

  • 3 çekirdekli Intel veya AMD, 2.0 GHz ya da daha fazlası.
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce 460 GTX ya da AMD Radeon 5870 HD serisi veya daha iyisi. Mobil ekran kartları için ise Nvidia GeForce GTX 580M ve daha üstü.
  • DirectX: DirectX 11
  • İşletim sistemi: 64-bit, Windows 7 ve daha üstü

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We Happy Few sistem gereksinimleri neler? We Happy Few kaç GB yer kaplıyor?
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