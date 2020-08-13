Ücretsiz Minecraft indirme adımları: Windows, Mac ve Linux işletim sisteminde Minecraft nasıl yüklenir?

Dünya genelinde oldukça hızlı şekilde popüler olan Minecraft, günümüzde halen her yaştan oyuncu tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Birşeyler inşa etmeyi, açık dünyada keşif yapmayı ve FPS oyunlarında görmeye alışık olduğumuz 1'e 1 savaşmayı oyunculara mümkün kılıyor. Bağımsız oyun kutusu ve hayatta kalma oyunu olarak tanımlanan oyunu orijinal sürümle satın almak yerine ücretsiz indirme yoluna gitmek isteyen oyun severler Minecraft ücretsiz olarak nasıl yüklenir? Sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Minecraft nasıl indirilir? İşte merak edilen tüm detaylar…

MINECRAFT NASIL İNDİRİLİR? MINECRAFT ÜCRETSİZ OLARAK NASIL YÜKLENİR?

Oyunu ücretsiz olarak indirmek için Minecraft.net'e gir ve yükleme başlatıcıyı bilgisayarına indir. Minecraft oyununu oynayabilmek için ilk olarak oyunun kendi setup dosyası içerisindeki dosyaları bilgisayarına indirmelisin. Minecraft'ın çalışma prensibi diğer tüm oyunlardan farklılık gösterir. Minecraft oyununu her zaman için ücretsiz indirmek mümkündür ancak oyunun tam sürüm özelliklerine sahip olmak için hesap almalı bunun için de ücret ödemesi yapmalısın.

Minecraft oyun başlatıcısını bilgisayarına kurmak için öncelikle Minecraft.net'i ziyaret etmen gerekir. Bu siteye girdiğinde sağ bölümde 3 adet tercih bulunaktadır. "Minecraft'ı Al", "Demo'yu Oyna" ve "Oyunu zaten satın aldın mı? Buradan indir". Oyunu edinmek için ödeme yapmadıysan dahi en son tercihi seçmelisin.

Bundan sonra gelen sayfada eğer ki Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayara sahipsen Minecraft.msi ya da Minecraft.exe bağlantısına tıklaman gerekmektedir. Ancak işletim sistemin Mac ya da Linux ise "Tüm platformları göster"e tıklamalı ardından uygun olan bir seçeneği tercih etmen gerekir.

Başlatıcıyı yükle: Oyun başlatıcısını indirdikten sonra inen dosyayı çalıştırman gerekir. Bu işlemle birlikte oyun yüklemeninhemen başlaması gerekmektedir. Yüklemeyi eksiksiz olarak tamamlamak için ekranda çıkan yönlendirmeleri takip etmen gereklidir. Oyunun yüklemesi ve kurulumu esnasında işlemin sorunsu olarak gerçekleşmesi önemlidir. Ama Minecraft indirme ve kurulum esnasında herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde help.mojang.com adresine başvurarak resmi yardım alınabilmektedir.

Başlatıcıyı aç: Minecraft oyununun yükleme safhası bittikten sonra oyun başlatıcısı hemen açılacaktır. Eğer ki yükleyici beklenildiği gibi hemen başlamazsa yükleme yapılan dizinden girerek oyun başlatılabilir.

Bir hesap kaydet: Oyunun başlatıcısı açıldığında oyun için gerekli ücretin ödenip ödenmediğini anlamak için giriş bilgileri talep edilecektir. Daha önceden bir hesap oluşturmadıysan "Kaydol" kısmına tıkla. Hesap oluşturmadığın takdirde ücretsiz olarak sunulan demo versiyonunu dahi oynaman mümkün değildir.

Bu kısımda "Kaydol"a tıkladığın anda kullandığın internet tarayıcısı üzerinden yeni hesap oluştırmak adına Mojang İnternet sitesine yönlendirme yapacak yeni bir sekme açılır. Bu kısımda kullanıcı adı ve şifre belirlemen gereklidir. Bunun için ekranda sunulan yönergeleri takip etmen gerekir. Kayıt işleminin doğrulanabilmesi için e-posta gönderilecektir. Bu e-postayı almak için kullanmış olduğun bşr e-posta adresini de sisteme girmen gereklidir. Tüm bu işlemler sonrasında dilersen ücret ödeyerek tam sürüm lisansını alır dilersen de deneme amaçlı oyunculara sunulan demo versiyonu ücretsiz olarak oynayabilirsin. Tercih senin, keyifli oyunlar…