A Para'da yayınlanan Teknoloji ve Finans programında Şafak Tükle'nin konuğu olan Vakıf Katılım Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Direktörü Mehmet Bütün ve BTS Avukatlık Kurucu Ortağı Tuğrul Sevim açık bankacılığın Türkiye'deki durumunu değerlendirdi. Sistemin aslında yeni bir iş modeli olduğunu söyleyen Bütün, "Uygulama programlama ara yüzlerini diğer üçüncü firmalara açmaları, bu sayede rekabet ortamının güçlenmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkması ve pazarın şeffaf hale gelmesi sağlanıyor. Bu konunun dünyada devlet desteklerinin de artırıldığını görüyoruz. Açık Bankacılık, sektör açısından verinin demokratikleştirilmesi olarak tanımlanıyor" dedi.

Açık bankacılık ile fıntech sektörü ve ekonomide nasıl değişimler yaşanacak?

REGÜLATİF ADIMLARI ATTIK

Bu yaklaşımın başlangıçta bankalar tarafından üstlenilen bir inisiyatif iken bugün dünyanın farklı coğrafyalarında birçok kurum tarafından desteklendiğini söyleyen Bütün, "Süreç, finans sektöründe rekabet ortamını güçlendirmek amacıyla, kanunlar tarafından zorunlu tutulan bir yaklaşıma dönüşüyor. Yeni yayınlanacak yönetmelikte açık bankacılığın tanımı yapıldı. Biz de ülke olarak böylece regülatif adımları atmış olduk" dedi.

BANKALARIMIZ ÖNCEDEN BAŞLAMIŞTI



Tuğrul Sevim ise, açık bankacılığın uzun süredir kullanıldığını ve kendi inisiyatifleri doğrultusunda bu alanda çalıştıklarını kaydetti. Ancak konuyla ilgili hukuksal tartışmaların da olduğunu vurgulayan Sevim, "Yönetmelik hukuksal sorunlara büyük bir çözüm sağladı" dedi. Açık bankacılığın sadece bir strateji veya mecburiyet olmanın ötesine geçerek sektörün geleceğini ifade ettiğini belirten Sevim, "Fintech ve bankacılık arasındaki ilişki ilk dönemlerinde belirsizlik taşısa da bugün bankalar ve fintech'ler birbirlerinden güç alan işbirlikleri ile ilerlemeyi tercih ediyorlar. Şimdi bu sistem daha güvenli ve hukuksal zemini daha sağlam hale gelmiş oldu. Gerek şeffaflık gerekse dünyaya model olacak yenilikleri bu sayede çıkartabileceğiz" şeklinde konuştu.

AÇIK BANKACILIK NEDİR?

Bankalar tarafından tutulan müşteri finansal bilgilerinin (ödeme tutarları, yapılan harcama bilgileri, düzenli ödenen faturalar) müşteriler tarafından verilecek izinler doğrultusunda üçüncü partilerin (fintech firmaları) kullanımına açılarak çeşitli hizmetler sunulması uygulamasına Açık Bankacılık deniliyor. Bu hizmetlerden bazıları, daha önce gerçekleştirilen finansal ve dijital davranışlar sonucunda müşterinin finansal ürün ve hizmetler arasında karşılaştırma yapabilmesi, yapılan kredi başvurularının daha hızlı olarak sonuçlanması, birden fazla bankada hesabı olan kişilerin tek bir uygulama üzerinden tüm finansal bilgilerine ulaşabilmesi olarak tanımlanıyor.