Turkcell’den Fintech atağı!

Paycell markası adı altında faaliyet gösteren şirket, finansal teknoloji (Fintech) alanında yapılan yasal düzenlemelerin ardından çalışmalarına hız verdi. A Para'da yayınlanan Teknoloji ve Finans programının konuğu olan Turkcell Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, finans ve teknolojinin birleşmesinden oluşan fintech endüstrisinin herkesin hayatına kolaylık getirdiğini belirterek, tüm dünyada çok hızlı bir büyüme kaydettiğini söyledi. Kara, "Bu endüstri son zamanların yıldızı en parlayan yatırım alanı oldu. Son 5 yılda dünyada 400 milyon kullanıcıdan 4.8 milyar kullanıcıya ulaşıldı. Hacim 15 kat arttı. Melek yatırımcıların yatırımı ise 30 kat arttı. Yatırım miktarı ise 1.8 milyar dolardan 57.9 milyara yükseldi" dedi.

"İŞ YERLERİ İÇİN HEM MALİYETİ DÜŞÜRECEK HEM DE GELİRLER KAYIT ALTINDA OLACAK"

Türkiye'nin bu alanda Avrupa'dan önde gittiğini söyleyen Melike Kara, "Biz şirket olarak tüm müşterilerin günlük her ihtiyacını karşılayabileceği servisler tasarladık. Ayrıca bu iş, tüketicileri etkilediği gibi işyerlerine de etkiliyor. Bu nedenle üye işyerleri için de yeni ürünler tasarlıyoruz. 1 Eylül itibarıyla mobil POS ile ilgili bir regülasyon değişikliği oldu. Bu nedenle biz de altyapımızı buna göre düzenledik. Hem tüketicileri hem de işyerlerine Turkcell'in teknoloji gücüyle daha hızlı kullanabilecekleri hizmetler götüreceğiz. Bu aşamadan sonra fiziki POS cihazlarını gerektirmeyen mobil ödeme sistemleri hizmete girecek. Yani küçük esnaf da verdiği hizmet sonrası tahsilatını mobil POS cihazlarından yapabilecek Bu üye işyerleri için hem maliyeti düşürecek hem de gelirler kayıt altında olacak" diye konuştu.

"SEKTÖRDE KULLANICI SAYISI 40 MİLYONA ULAŞTI"

Türk tüketicisinin bu tür teknolojik gelişmelere bakışının çok olumlu olduğunu vurgulayan Melike Kara, bankacılık sektörünün de teknoloji alanında dünyanın en gelişmiş olduğu sektörlerin başında geldiğini söyledi. Kara, "Sektörde kullanıcı sayısı 40 milyona ulaştı. Üstelik yapılan araştırmalarda, mobil bankacılığı kullanacağını söyleyen müşteri sayısı açısından Türkiye birinci sırada. Bu nedenle müşterilerimizin ayrı ayrı bankalardaki hesaplarını tek bir uygulama içine yükleyerek, yanlarına cüzdan almadan işlemlerini yapabileceği bir ekosistem sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"BANKASIZ NÜFUSA ODAKLANAN TEKNOLOJİLER ÜRETİLECEK"

Ödeme sistemlerinin iki taraflı çalıştığını, müşteri sistemindeki gelişmenin üye işyerinde de olmasının şart olduğunu vurgulayan Melike Kara, bu gelişmenin şu anda iki tarafta da olduğunun gözlendiğini kaydetti. Kara, "Geçmişte olduğu gibi daha tüketici odaklı ürünlere ağırlık verilecek. Bankasız nüfusa odaklanan teknolojiler üretilecek. Biz Turkcell olarak Paycell markasıyla uçtan uca her şeyi ve herkesi kapsayan bir strateji izleyeceğiz. Bankalardan bağımsız olan Paycell, Turkcell ile birlikte, Vodafone ve Türk Telekom müşterilerine de açık. Amex, Visa veya MasterCard fark etmeksizin tüm müşteriler banka kartı bilgileri de dahil veya doğrudan Turkcell fatura bilgileri ile Paycell ödeme sistemlerini kullanabilecekler" bilgisini verdi.

"FİNANSAL TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ YASALAR HAZIRLANIYOR"

Ödeme ve Elektronik Para Derneği Başkanı Burhan Eliaçık da programda, Türkiye'nin finansal teknoloji yatırımlarından hak ettiği payı alamadığını ancak bunun değişmeye başladığını vurguladı. Eliaçık, "Türkiye finansal teknoloji alanında dünyanın öncü ülkelerinden bir tanesi. Bankacılık sektöründe de teknolojiyi en iyi kullanan ülkelerden. Birçok ülkeye bu iş nasıl yapılır konusunda eğitim verdik. Yatırım ortamı biraz ekosistem oluşturmakla ilgili. Son bir yıldır önemli mesafeler kat edildi. Finansal teknoloji ile ilgili yasalar hazırlanıyor. 58 milyar dolarlık pazardan çok küçük pay alabiliyorduk. Şimdi artık daha fazla pay alabileceğiz" diye konuştu.

Sektörü regüle edecek yeni yasanın birçok avantajı beraberinde getireceğini söyleyen Eliaçık, düzenlemenin neler içerdiğini şöyle anlattı: "Birçok bankada hesabınız var diyelim. Bütün hesaplarınızı kontrol etmek için hepsine tek tek girmeniz gerekiyor. Bu yeni yasayla tek bir finansal teknoloji şirketinden ya da bankadan bütün hesaplarınızı görebileceksiniz. Tek elden kontrol edebileceksiniz. İsterseniz ödemenizi daha çok beğendiğiniz finansal kuruluşa vererek başka bir finansal kuruluştan hesap hareketi gerçekleştirebileceksiniz. Bu da rekabeti artıran önemli bir gelişme."