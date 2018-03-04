Türkiye’yi gururlandıran kadınlar

Acı, hırs, azim, başarı, şefkat ve çoğu zaman aşılması gereken sayısız engel... Başarmış her kadının arkasında döktüğü terin çizdiği bir yol vardır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne az bir zaman kalmışken geçen yılın iz bırakan kadın öykülerinden bir kısmını tekrar hatırlayalım istedik. Yaptıkları iyiliklerle sınırları aşanlar da, bilim alanındaki başarılarıyla göğsümüzü kabartanlar da, asla pes etmeyip ideallerinin peşinden koşanlar da bu öykülerde mevcut. Huzurlarınızda model, girişimci, pilot, bilim insanı, anne, sporcu ama hepsinden önce kadın olanların ilham, umut, sevgi ve gurur dolu öyküleri...

- Yırcalı kadınlar



Yırca'da her şey 'pek kadın'?

Önce 2013'te Soma faciasını yaşıyorlar. Ardından tek geçim kaynakları olan zeytinlikleri kaybediyorlar. Yine de yılmıyorlar, kol kola verip kadın aklının ve üretkenliğinin ucunun bucağının olmadığını hepimize gösteriyorlar. Onlar Yırcalı kadınlar. Bu kez tek bir kadın yok odağımızda, bir araya gelmiş üretken birçok kadın var. Kömürün isinden sabunun misine diyerek Yırca Köyü'nün kadınları kendi markalarını yarattılar. Hem de kurumsal bir şirket hüviyetine bürünerek kusursuz bir organizasyon ortaya çıkararak başardılar bunu. Kısa sürede otellere, büyük şirketlere kendi ürettikleri sabunları ve ev eşyalarını satacak konuma geldiler. Kendi deyimleriyle "ekonomik bağımsızlıklarını" kazandılar. Bunu yaparken de hep kol kola durup birbirlerinde kuvvet aldılar, güçlendiler ve ne olursa olsun hep güldüler. Manisa yöresinde bir iş, olay çok iyi, güzel gitmekteyse ahali böylesi durumlarda "pek kadın" ifadesini kullanıyor. Eh ne diyelim, Yırcalıların deyimiyle buralarda da anlayacağınız her şey "pek kadın" gitmekte...

- Ahu Kahraman Yıldırım

Anneliğin kutsiyeti

Ahu Kahraman Yıldırım ya da Türkiye'nin onu tanıdığı isimle Müzisyen Anne. Onun öyküsü epey hüzünlü epey kederli. Aylardır tüm hayatı bir hastane odasında geçiyor üstelik kendi ülkesinde bile değil, Almanya'da. Sebebi ise bir buçuk yaşındaki küçük yavrusu Kartal'ın kalbindeki sorun. Minik Kartal'a uygun donör bulunması ve ameliyatının yapılması için sosyal medya hesabından harekete geçen anne Yıldırım, bir anda tüm Türkiye'nin dikkatini çekti, yüreğini dağladı. Organ nakli ve çocuk hastalıklarına dikkat çekmesi bir yana anneliğin ne kadar ulvi ve meşakkatli bir mertebe olduğunu da göstermesi açısında nMüzisyen Anne her kesimden insanın takdirini topladı.

- Elke Lale

Engelleri aşan yılın genci

Hani derler ya 10 parmağında 10 marifet diye, Elke Lale Van Achterberg tam da bu tanıma uyan birisi. Hollanda'da yaşayan Türk kızı hem eskrim yapıyor, hem modellik. Hem sanatla uğraşıp çizimler yapıyor hem de tasarım. Kendi yaş kategorisinde eskrimde dünya sıralamasında birinci olan Elke Lale, geçen yılın en kıymetli başarı hikâyelerinin birinin başrolünde. Küçük yaşta geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından sol bacağını kaybedip kendi isteğiyle ampute olan Elke Lale üstelik Hollanda'da yılın genci seçiliyor geçen yıl. "Hikayemi daha çok insanla paylaşabilmek adına büyük bir fırsat oldu bu olay" diye de bu durumdan memnuniyetini açıklıyor. Ne diyelim Elke'nin hikâyesinin herkese umut olması dileğiyle...

- Ece Çiftçi

G-20 zirvesindeki iyilik meleği

"Umudu kaybetmediğimiz sürece iyiliğin önünde hiçbir engel duramıyor." Bu sözler Ece Çiftçi'ye ait. Çiftçi, 14 yaşında çocuklara yardım etmek için Şanlıurfa'ya gidiyor. Ardından ise 18 bin çocuğun hayatına dokunacağı SosyalBen vakfını kuruyor. Yetinmiyor 23 yaşında, Almanya'da düzenlenen G-20 Zirvesi öncesinde genç girişimci kadınların davet edildiği Girls20'de Türkiye'yi temsil ediyor. Çiftçi dezavantajlı bölgelerde yaşayan 2-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik etkinlikleriyle hem çocukları sosyal hayata dahil ediyor hem de yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Aynı zamanda iyiliğin paylaştıkça çoğalan bir şey olduğunu hatırlatıp herkese ilham veriyor.

- Emine Arslan

Bağcılar'dan Oscar'lık hikaye

Hollywood'da filmi çekilse bir sürü ödülü silip süpürecek bir yaşamı var Emine Arslan'ın. O, Bağcılar'da yaşayan Türkiye şampiyonu milli bir kick boks'çu. Hedefi büyük: Dünya şampiyonluğu. Ama ne bu şampiyonlukları elde etmesi ne de bu hedefleri hayatının merkezine yerleştirmesi kolay olmamış. Hayatı kaderiyle kavga ederek geçmiş. Yalnızca ilkokula kadar okuyabilen, annesi tarafından terk edilen, erken yaşta babasını kaybedip kardeşlerine bakmak durumunda kalmış çaresiz bir kız Emine Arslan. 12 yaşında tekstil atölyesinde çalışmaya başlayıp hiç aklında yokken bir gün tesadüf eseri kardeşini götürdüğü antrenman salonunda hocaların teşvikiyle boksa başlamış. Kaderiyle kavgasını ringe taşıyıp o günden sonra da hiç nakavt olmamış... Acı, zorluk, tesadüf, başarı, hırs... Oscar'lık gerçek bir kadın öyküsü

- Elif Güveyler

İyilik yapmanın sınırı yok

Zor şartlarda okumuş, hep kendi ayakları üstünde durmuş, büyürken hayal kurmayı da asla ihmal etmemiş bir genç kız... Büyüdükçe tek tek o hayallerini gerçekleştirmiş. Önce pilot olmuş, sonra kendini kimsesiz hissedenlere kucak açmış, destek olmuş. THY pilotu Elif Güveyler'den bahsediyoruz. Bu seferki kadın öyküsünün içinde insaniyet, yardımseverlik bir tutam da anaçlık var. Elif Güveyler birçok engeli aşıp pilot olduktan sonra Afrika'daki yetim çocuklara yardım etmeye başlamış. Bu esnada Benin'de bir yetimhanedeki ikiz kızlarla kader onu bir araya getirmiş. Zaten hep evlat edinme düşüncesi olan Güveyler gerekli işlemleri başlatmış ve Afrikalı yetim ikizleri evlat edinip, Merve ve Mira adını koymuş. Yetimlere hem bir yuva hem de güzel bir gelecek imkanı sağlayan pilot, iyiliğin sınırlarının olmayacağını hepimize göstedi.

- Burçin Mutlu Pakdil

Galaksisi olan kadın

Geçen yıl birçok kadın hikayesi dinledik. Yeri geldi umutlandık, yeri geldi üzüldük, yeri geldi gururlandık. Burçin Mutlu Pakdil de gururla bahsedeceğimiz kadınlardan biri. ABD Minnesota Duluth Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil, daha önce gözlemlenmemiş ve eşine çok az rastlanan bir çift halkalı galaksi keşfetti. Galaksi, artık galaksinin kaşifi olan Burçin Mutlu Pakdil'e ithafen "Burçin'in Galaksisi" olarak adlandırıldı. Galaksi, PGC 1000714 katalog numarasıyla kayıtlara geçti. Kısacası ucu bucağı olmayan şu koskocaman evrende gökyüzünde bir yerlerde artık bir Türk kadınının da galaksisi bulunmakta.?

- Öykü Baştaş

Dünya podyumlarında bir Türk kızı

Dünyaca ünlü markaların defilelerinin, en prestijli moda haftalarının podyumlarının tozunu attıran bir model. Üstelik henüz 20 yaşında. Instagram'da keşfedilmesiyle başlayıp Milano'daki Gucci defilesine kadar uzanan bir hikaye Öykü Baştaş'ınki. Geçen yıl çok konuştuğumuz isimlerin başında gelen Öykü Baştaş bir yandan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde mimarlık eğitimini sürdürürken bir yandan da Paris-Milano-Londra-New York arasında mekik dokuyor. Fiziksel görünümüyle ilgili eleştiriler seviyeyi aşadursun Baştaş kariyerinde emin adımlarla ve yaşının üstünde bir olgunlukla ilerlemekte...

- Müge Daştan

Hayattayım, buradayım dercesine koştu

Kadının istediği zaman üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur. Neyle karşılaşırsa karşılaşsın gücünü toplar, karşısına çıkanı alt eder ve eskisinden daha güçlü bir biçimde yoluna devam eder. İşte Müge Daştan bunun en hakiki örneklerinden biri. Bir ilaç şirketinde kanser ilacı araştırmaları üzerine çalışırken bu hastalığın pençesine düştü. Son derece sağlıklı, aktif spor yapan bir kadınken bir anda meme kanseriyle boğuşmak durumunda kaldı. Ama yılmadı, pes etmedi. Bu hastalığı bir şekilde yendi ardından da yoluna doludizgin devam etti. Koştu, ben hayattayım, buradayım dercesine koştu. Önce Avrasya Maratonu'nda ikinci oldu sonra üç maratonda daha madalya kazandı.

- Canan Dağdeviren

33 yaşındaki dahi bilim kadını

Canan Dağdeviren uluslararası bilim platformunda ülkemizi tanıtan bilim insanlarından birisi. Önce giyilebilir kalp pili, ardından cilt kanserini 10 saniyede teşhis edebilen makine Dağdeviren'in icat ettiklerinden sadece en öne çıkanları. Üstelik Harvard Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen ilk Türk doktor ünvanını kazanan başarılı bilim kadını sadece 33 yaşında. Bu genç yaşında birçok başarılı buluşta, projede ve çalışmada imzası olan Dağdeviren kadınların bilim alanında da neler başarabileceğini göstermesi bakımından daha uzun yıllara böylesi listelerde anılmaya devam edecek gibi görünüyor.

- Feryal Özel

NASA ona emanet

NASA'da çalışan tek Türk bilim kadını. Bu cümleyi yekten okuyunca fazla görkemli gelmeyebilir ama durun ve düşünün. Çünkü NASA'nın 2020'de hayata geçireceği Uzay Teleskopu projesinin başında olan, Albert Einstein, John Nash gibi ünlü dâhilerle beraber Büyük Fikirler listesine adını yazdıran, dünyanın en zeki kadınlarından biri olarak kabul edilen bir isimden bahsediyoruz. Üsküdar Amerikan Lisesi çıkışlı Prof. Dr. Feryal Özel, dünyanın en büyük fizikçisi Stephen Hawking ile aynı alanda çalışıyor. Şimdi NASA koridorlarında Türk kadınını hakkıyla temsil eden Feryal Özel için durup şapka çıkarma zamanı...