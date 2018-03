Sokaktan gelen rap kahırlandı mı?

BUGÜN NELER OLDU

"Ben her türlü müziği dinlerim ama rap asla" diyen arkadaşlarınızın bile son günlerde müzik dinleme mesailerinin önemli bir kısmını rap'e ayırdığını söylemeye gerek var mı? Peki, yıllardır belli bir kitleyle özdeşleşmiş olan bir müzik türü bugün nasıl popüler kültürün taşıyıcı kolonları arasında yer bulabildi? Çok izlenen dizi ve filmlerde yer alması mı, insanların farklı arayışlara yönelmesi mi yoksa rap'in samimiyetin müziği olduğu savının giderek güçlenmesi mi? Yanıt bu soruların herhangi birinin ardında gizli olabilir, tartışılır.Ancak tartışılacak bir başka mevzu daha var. O da rap'in altın çağını yaşadığı bu dönemde önümüze sunulan eserlerin 'hakiki rap' olup olmadığı... Rap tınılarının üzerine nakşedilen arabesk sözler ve beraberinde gelen arabesk motifler birçok kişiye "Gerçek rap bu değil" dedirttiyor. Bu meseleyi rap'in Türkiye'de en önde gelen sanatçıları ve son yıllarda adını duyuran isimleriyle konuştuk. Arabesk rap tanımı nedir, şu anda sükse yapan şarkılar ne kadar rap kategorisinde, rap'in yükselişine dair ne düşünüyorlar hepsini masaya yatırdık. Ceza'dan Ayben'e, Eypio'dan Burak King'e, Fuat Ergin'den Yener Çevik'e Norm Ender'e hepsinin arabeskrap ilişkisine dair iddialı tespitleri oldu.Şu anki yükselişi rap müziğin dünya piyasasındaki konumunun yansıması olarak görüyorum. Gençler alternatif kültürlere yönelmeye, kıymet vermeye başladı. Popüler kültür içerisinde de rap müziğe yer vermek bu bağlamda zorunluluk halini aldı.Aslında rap daima her kitleye ve her yaştan dinleyiciye sahip bir müzik türüydü. Şimdiki fark insanların bunu görmezden gelemiyor olmaları.Arabesk rap diye bir şey yok. Arabesk melodilerin rap ritimleriyle harmanlanması sonucunda ortaya çıkan müzik yine rap'tir. Bunda arabeske yakın denebilecek tek şey nakaratlar.Rock veya reggae tınıları ile bir nakarat oluşturduğunuzda buna rock rap veya reggae rap demiyorsanız diğerine de arabesk rap dememelisiniz.Dört dakikalık bir şarkıda iki cümle rap benzeri bir şey söyleyip, kalan kısmında arabesk söylüyorsanız bunu da rap diye yediremezsiniz.Belki sert bir eleştiri olacak ama arabesk dinlemenin kötü bir şey olduğunu düşünen ancak dinlemekten de kendini alamayan kitle rap dinliyorum zannederek tatmin olmuş oluyor.Aslında yükselişten ziyade varlığını göstermiş oldu rap müzik, bir nevi. Rap 1990'lardan beri Türkiye'de mevcut olan bir müzik türü ve kaliteli işler yapan rapçi arkadaşlar çoğaldıkça bu müziği birçok platformda duymaya başladık.Elbette ki rap kültürünün içinde olmayan insanlar da rap şarklıarını dinleyip, beğenebiliyor. İzledikleri sevdikleri filmlerde duydukları zaman hoşlarına gidiyor. Ama kemik kitle diye de bir olay var. Rock dinleyen, rock müzik seven ve rock'n roll hayatı yaşayan insanlar nasıl varsa, rap müzikte de aynı şey vardır.Arabesk rap diye bir şey yoktur aslında. Çünkü bir enstrümantalin ya da rap ritmin üzerine arabesk söylediğiniz zaman o rap olmuyor. Alttaki müziğin, tınıların Arap, Hint, Amerikan sample'ı olması o müziğin arabesk ya da caz olması anlamnı a gelmez. Eğer üzerine rap yapıyorsanız, o parça rap'tir.Arabesk ritim ve sample'lar, üstüne bir de arabesk okuduğun zaman bu rap olmuyor kesinlikle. Rap dinlediğini zanneden arkadaşlar kesinlikle rapçi değiller yani. Daha farklı bir tarz o. Nakarat okur gibi vokal, dörtlükler falan rap sayılmıyor açıkçası.Mesela benim Müslüm Gürses ile beraber yaptığım İtirazım Var parçası arabesk kullanılarak yapılan rap'e çok güzel bir örnektir. Yani piyasada kimin arabesk kim rap yaptığı çok bariz.Bu toplum yıllardan beri arabeskle yoğrulmuş bir toplum olduğu için bazı genç arkadaşlar o müzikten kesinlikle kopamıyor, orijinal olamıyorlar. Ya da kendilerine ait bir tarz oluşturmak istiyorlar belki de...Pop ve rock müzik bir kısır döngüye girdi. Özgün olan çok az iş var.Basın ve medya gücü çok daha fazla olan isimler gölgemize yaklaşamıyor."Doğan görünümlü Şahin" gibi bir tanım bu arabesk rap. Aslında ritmik olması sizi rap olarak adlandırmaya itiyor. Bence R&B (Rhythm and blues) örneğine daha yakın.Bu yapılan işlere teknik açıdan ritmik arabesk (R&Besk) diyebiliriz. Anadolu rock örneği gibi, sentezden doğan bir tür..İnsanımız arabesk tınıları seviyor. Üretimler bu yönde olunca kolay talep görüyor ve yapımcılar kolay işlerin peşine düşüyor.Rap hak ettiği değeri bulmaya başladı, insanlar artık hep aynı olan pop müzikten sıkıldılar ve gerçekleri anlatan, kendi dilinden olan seslere önem veriyorlar.Arabesk arabesktir. Rap ise rap. Ülkede arabesk rap diye tanımlama var ama kime ve neye göre? Yapılan işin kalitesi önemli olandır. Ve herkes istediği adı verebilir. Müzikte sınır yok nasıl mutluysan onu dinlersin.Koyu arabesk dinleyen biriyim, tanıyanlar bilir. Bazı tekerleme gibi şarkılar var müzik listelerinde rap bölümü altında yayınlanan. Onlar şarkıdır, rap değil. Listeleri yapanlar daha dikkat ederse bazı karmaşalar ortadan kalkacaktır.Pop müziğin sürekli kendini tekrar etmesi, müzisyenleri ve dinleyicileri cover'lara ve alternatif müziğe yönlendirdi. Rap müzik de bu durumdan payına düşeni toplamaya başladı.Rap müzik de evriliyor. Daha dinlenebilir, herkes tarafından kabul gören bir noktaya doğru geldi.Arabesk bu coğrafyanın müziği. Bu coğrafyadan çıkan her müzikte olduğu gibi rap'in içinde de yansımalarını görüyoruz. Bunun dozu çok önemli.Arabesk tınılarının içinde rap özgünlüğünü, duruşunu koruyabiliyorsa, alttaki çalan beat'te ne olduğunun çok bir önemi yok.Arabesk ve rap ilişkisinin bir arz talep meselesi olduğunu düşünüyorum. Ayrı olarak yapmak isteyen ayrı olarak yapabilir. Sonuçta rap müzik bir sentez müziğidir. Cazdan, reggae'den, blues'dan etkilenmiştir. O nedenden dolayı da rap sürekli nerede yapılıyorsa mutlaka oranın kültüründen beslenir.Aslında dizile ve filmlerde de hep biz vardık. Fakat görünsek dahi görmezden geliniyorduk. Piyasa bizden her zaman korktu.Her ne kadar bu rüzgarı arkasına alan çok başarılı rapçi kardeşlerimiz varsa da martı etinden tavuk döner satmaya çalışan büfeciler de var. Rap, alt kültürdür. Her kitlenin dinlediği bir yere doğru evrilmesi deforme edildiği anlamına gelir.Bence tek başına Türk rap'i değil bazı Türk rapçiler her kitlenin dinlediği yere doğru evrildiler. Çok dinlenen isimler arasında rapçiler de yer tutmaya başladı.Tek başına başarı elde edemeyen rapçiler de başarılı olan rapçiler üzerinden sahte ve sanal şöhretler yakaladı. Her şey internetten ilerleyince, rap ile ilgilenen herkes kendini filozof ilan etti fakat kültür seviyesi çok düşük.Bazı zümreler arabesk müzikle büyümüş çocukluktan... Yani aileleri ve arkadaş çevreleri bu tarzla ilintili olduğundan böyle bir sentezle karşı karşıyayız. İşin ticari boyuta dökülmesi benim etik, sanat ve kültür anlayışıma ters.Rap, hip hop kütürünün öğesidir ve hip hop evrensel bir duruş sergilemelidir. Anlamsızca ezilmiş, güçsüz, komik şahsi problemlere gark edilmemeli. Acındırarak rap yapamazsın.Arabesk müziğin insanın psikolojisine zarar verdiğini biliyorum. Müzik insanı pozitif motive etmelidir. Coşkulu bir maneviyat, anlamlı bir hayat amaçlamalıdır müzik.Türkiye'deki müzik piyasasına son 45 yılda nelerin etki ettiğini görünce bu sentezin ortaya çıkması çok normal. Arabesk rap Anadolu rock gibi bir garabettir dikkatli bakıldığında.İnsanlar gerçek hayat hikâyelerini daha çok beğeniyor. O nedenle dizi ve sinema bizim sektöre ihtiyaç duymaya başladı. Rap sokağı, gerçeği anlatır.Yaptığım müzikte rap, fantezi ve pop var... Benimki bunların harmanı.Şu an bütün dünyada müziğin Doğu enstrümanlarıyla sentezlendiğini görebiliyoruz. Bizim kültür hazinemiz olan müzikal enstrümanları ben kendi adıma kullanmaktan keyif alıyorum. Bunu birisi arabesk diğeri pop diye adlandırabiliyor. Bence yapılan alternatif bir iş, bir kalıba sokmak zor.Keçi sağan Fadime Ninemiz oldukça bağlamamız, düğünlerde gerdan kıran Ayşelerimiz oldukça darbukamız ve pop müzik altyapılarımız olacaktır.Her ülke kendine has kültürle yaşar. Müziği yaşatalım ki, özgür ve özgün duyguları hissedelim.