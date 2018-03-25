Sonunda Afrin’e bahar geldi

Suriye'nin zeytin bahçesi Afrin yaklaşık altı yıllık esaretin ardından terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarıldı. Dağları, nehirleri ve 13 milyon zeytin ağacıyla Kuzey Suriye'nin en güzel noktalarından biri olan Afrin'de yıllar sonra yüzler gülmeye başladı. Türkiye'nin yardım elini uzattığı şehirde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için Sivil Toplum Kuruluşları seferber oldu. Yavaş yavaş hayatın normale dönmeye başladığı Afrin şehir merkezinde dükkanlar yavaş yavaş açılıyor. Şehrin sokaklarında ise şimdiden çocuk sesleri duyuluyor. Parkları ve sokakları dolduran çocuklar gönüllerince eğlenirken Afrinliler özgürlüğün keyfini çıkarıyor. Evlerine kavuşan Afrinliler, Türkiye halkına ve Recep tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor.

ÇOCUKLAR SOKAKLARDA

Terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Afrin sokakları eski günlerine dönmeye başladı. Oyun parkını dolduran çocukların yüzleri gülüyor. Çatışma seslerinden korktukları için uykusuz geceler geçiren çocuklar artık mutlu. Şehrin parkları cıvıl cıvıl. Çocuklar oyun oynuyor. Hepsinin tek bir isteği var bir an önce okula gitmek ve evlerinden ayrılan arkadaşlarına kavuşmak. Aylardır sokaklara hasret kalan çocuklar, "Artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyoruz. Öğretmenlerimiz de teröristlerle birlikte kaçtı gitti. Okulumuza gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımızla daha çok oyun oynamak istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız da teröristler yüzünden kaçtı onları çok özeldik. Onları görmek istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DEN YARDIM ELİ

Afrin şehir merkezinde ay yıldızlı bayrağın dalgalanmasının ardından bölgeye Türkiye yardım elini uzattı. AFAD koordinasyonunda STK'lar ve Mehmetçik, şehir merkezine ve köylere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Başta sıcak yemek olmak üzere halka gıda yardımı yapılıyor.

ZEYTİN AĞAÇLARI BİZE ŞAHİT OLDU

Raşit Alemdar ve ailesi Afrin şehir merkezine 1 kilometre uzakta bulunan zeytin ağaçlarının altında evlerine dönecekleri günü bekliyor. Zeytin Dalı Harekatı başlayınca teöristlerin baskılarına dayanamayıp evden kaçmışlar. 10 kişilik aile yaklaşık bir aydır traktör kasasında yaşıyor. Baba Raşit Alemdar, "Operasyon başlayınca hemen Afrin'den kaçtık. İlçenin dışındaki zeytin ağaçlarının altında yatmaya başladık. Türk askeri ilerledikçe biz de temizlenen köylere geçtik. Asker önde biz arkada Afrin'e kadar geldik. Şimdi evimizin olduğu bölgede mayın taraması yapılıyor. Temizlik çalışması biter bitmez evimize döneceğiz. Biz yıllarca çok büyük acılar çektik. Hiç kimse yanımızda yoktu. Afrin küçücük bir yer. Afrin'den dışarı çıkmamıza bile izin vermediler. Açık cezaevinde yaşıyor gibiydik. Malımıza, canımıza kastettiler. Afrin temizlendi ya bu zeytin ağaçları altında yıllarca yaşamaya razıyım. Afrin'in zeytin ağaçları bizim yıllardır neler yaşadığımıza şahit oldu, şimdi de özgürlüğümüze şahit olacaklar. Bizi teröristlerden kurtaran Türkiye halkına sonsuz kere teşekkür ediyoruz" dedi.