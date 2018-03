120 öğrenciye 8 yıl ücretsiz eğitim fırsatı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor. Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2018 yılı sınavı, 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek. 2 Ocak 2018'de başlayan başvuru süreci 20 Mayıs 2018'e kadar devam edecek.Türkiye genelinde 10 bine yakın öğrencinin katılabileceği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen 120 öğrenci, ortaokuldan üniversiteye ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.Türkiye İş Bankası , Darüşşafaka Cemiyeti iş birliğiyle hayata geçirdiği "81 İlden 81 Öğrenci" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında desteklediği öğrenci sayısını 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 618'e yükseltti.Bu iş birliğinin başlangıcından itibaren her yıl Darüşşafaka Sınavı'nı kazanan 81 öğrencinin, başta eğitim olmak üzere giyim, gıda, barınma, sosyal faaliyetler gibi tüm giderleri Türkiye İş Bankası tarafından karşılanıyor.2008'de hayata geçirilen proje ülkemizde eğitim alanında gerçekleştirilen en uzun soluklu ve kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinden biri. 10. yılını geride bırakan proje, 2017 yılında ilk mezunlarını da verdi. Hazırlık sınıfı okumadan liseye geçen Hacı Ömer Güven, Aleyna Büyükgüçlü, Cem Numan Esin, Nehir Durmuşoğlu, Ömer Faik Borahan ve Semih Börklüce, bu proje kapsamında mezun olan ilk bursiyerler olarak üniversite eğitimlerine başladı.- Darüşşafaka 1863'ten bu yana aynı misyon içinde eğitim veren bir kurum. Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi imkanları iyi eğitim almaya yeterli olmayan çocukların sınavla girdiği ve 5. sınıftan lise sona kadar nitelikli eğitim aldığı bir kurum. Burada odaklandığımız nokta tek başına bir akademik eğitim değil. Aynı zamanda çocuklarımızı kültürle, sanatla, sporla iç içe yaşayan, evrensel değerlere saygılı, ülkelerine ve çevrelerine duyarlı, iyi birer insan olarak yetiştirmek istiyoruz. Donanımlı olarak hayata başlamalarını istiyoruz. Okulu bitirdikten sonra hedefimiz iyi üniversitelere girmeleri. Yani hayatlarındaki bir eksiklik ya da bir şanssızlık böylece şansa dönüşüyor. Elbette hayatta hiçbir şey bir ebeveyn kaybının yerini tutamaz ama en azından böyle bir şansı onlara vererek hayattaki kayıplarını bir parça olsun doldurmaya çalışıyoruz.- Evet, ben de Darüşşafakalıyım. Daha önceleri de Darüşşafaka Anadolu'nun bütün illerinden öğrenci alma gayreti içindeydi ama duyurabildiği kadar çocuğa ulaşıyordu. 2008'den itibaren 81 ilden, 81 öğrenci projesiyle bu misyonu bir strateji ve politika olarak benimsedi. Ardından buna yönelik yapılan çalışmalar geldi. Böylece Darüşşafaka tüm illerde adını duyurmayı başardı. Mottomuz "Eğitimde fırsat eşitliği". Yani ilk hedefimiz Milli Eğitim Bakanlığı 'nın desteğini de alarak 4. sınıfta okuyan ve ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara ulaşmak.- Her yıl 4. sınıfta okuyan ve ebeveyn kaybı bulunan yaklaşık 12-15 bin öğrenci bulunuyor. Onların önce sınava başvurmalarını istiyoruz. İsterse elektronik ortamda, ister elle doldurarak formlarını bize ulaştırabiliyorlar. Ama öğrenci sınav sabahı nüfus cüzdanıyla ve ebeveyn kaybını gösteren belgeyle birlikte sınava geldiği takdirde onu da kabul ediyoruz. Seneden seneye değişiyor ama 2 bin 500 ila 3 bin arası çocuk bu sınava başvuruyor. Yüzde 10 eksiği sınava giriyor. Bunların arasından maalesef 120 çocuk alabiliyoruz. Hem fiziksel imkanlarımız hem de kaynaklarımız bu kadarına müsaade ediyor.- Sınav 21 ilde, üç ana başlıkta yapılıyor. Yetenek, Matematik ve Türkçe. Sınav test şeklinde. Bölgeler arasındaki eğitim standartlarının farklılığını göz önünde tutularak yetenek çok daha önemli olarak değerlendiriliyor. Her çocuk eşit eğitim olanağına sahip olamadığı için matematiği ya da Türkçesi kötü olabilir ama yetenek Tanrı vergisidir. Yetenek göreceli bir kavram. Genel olarak yetenekli çocuklar olmasını istiyoruz.- 27 Mayıs'ta yapılacak sınav. Adana, Ağrı, Ankara, Antalya , Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da olacak. Türkiye'nin her tarafını kapsamaya çalışıyoruz. Bu illeri gelen listenin içinde çocukların yoğunluklu olduğu yerlere göre belirliyoruz.- Tamamıyla bizim dışımızda, profesyonel bir ekip tarafından hazırlanıyor. Kimse görmüyor. Bunlar zarflanıyor, kutulanıyor, sınava gidecek görevlilere teslim ediliyor. Sınav sonrası bu kağıtlar kozmik oda adı verdiğimiz bir yerde depolanıyor. Yine dışardan gelen profesyoneller bu kağıtları okuyor. Ve sonuçlarını bize sunuyorlar. Sonra bu çocukları sağlık kontrolü için çağırıyoruz. Sağlık durumları yatılı bir okulda okumaya elverişli mi, ona bakılıyor. Özel bakım gerektiren bir durumları olup olmadığı değerlendiriliyor. Ardından her birinin evlerini tek tek ziyaret ediyoruz. 120 asil, 50 yedek öğrenci belirleniyor sınavda.- Okul açılmadan bir hafta önce buraya gelip bir oryantasyon programına katılıyorlar. Darüşşafaka'ya yeni başlayan 120 öğrenci için her yıl "hoş geldiniz" etkinliği düzenleyen Türkiye İş Bankası, onları ailelerinden ayrılma hüznünden uzaklaştırıyor ve yeni yuvalarına alışma sürecini hızlandırıyor. Böylece sekiz senelik bir macera başlamış oluyor. Bugüne kadar 618 öğrenci bu projeyle Darüşşafakalı oldu. Bu sene sayısal olarak en yüksek sayıda öğrencimizi veriyoruz. Bu sene 50 öğrenci mezun oluyor, her sene bu sayı katlanarak artacak.İş Bankası'nın yarattığı kaynak, Darüşşafaka'nın daha fazla çocuğa ulaşma çabasına güç verdi. Aldığı bu güçle Darüşşafaka, 'Anadolu Açılımı'nı başlattı. Sınav düzenlediği il sayısını artırdı. Böylelikle daha önceki yılların aksine, son 10 yılda Darüşşafaka'ya giren öğrencilerin yüzde 60'ı Anadolu'dan, yüzde 40'ı İstanbul'dan gelmeye başladı. 2007-2008 ders yılında 748 öğrencinin 313'ü daimi iken, 2017-2018 ders yılında 958 öğrencinin 549'u daimi öğrenci olarak hafta sonlarını da Darüşşafaka'da geçiriyor. 81 ilden 81 Öğrenci Projesi ile birlikte Darüşşafaka farklı eğitim programlarını uygulamaya başlayarak öğrencilerin hem bireysel hem de akademik gelişimlerini artırmaya yönelik adımlar atabildi.Babasının ve/veya annesinin hayatta olmamasıAilesinin maddi durumunun iyi bir eğitim için yeterli olmaması2007 ya da sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi olmasıSağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulünde sakınca bulunmamasıT.C. vatandaşı olmasıDarüşşafaka giriş sınavı başvuru formu (darussafaka. org veya darussafaka.k12.tr sitesinden temin edilebilir.)Adayın okumakta olduğu ilkokulun müdürlüğünden alınacak, ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge (Okul karnesi kabul edilmez.)Nüfus cüzdanı fotokopisiVukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)Adayın iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı