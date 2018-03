ABD’de FETÖ için kıskaç daralıyor

GÜLEN'İN

"Gülen, herhangi bir siyasi parti için siyasi bir tehdit değil, hem Türk hem de Amerikan siyasi partileri için kurumsal bir tehdittir." Bu sözler, Robert Amsterdam 'a ait. Kendisi Amsterdam&Partners adlı ABD'li hukuk şirketinin kurucu ortaklarından. Türk hükümeti, şirketten 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl önce FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasına dair bir soruşturma yapmasını talep ediyor.Amsterdam başlarda "Pennsylvania'da yaşayan tek bir imam, Amerikan vatandaşlarının eğitimi, siyaseti ve yetiştirilmesi üzerinde bu kadar etkili olabilir mi, şüpheliyim" dese de meseleyi soruşturmaya başlayınca FETÖ gerçeğiyle yüzleşiyor.İşte bu kapsamlı soruşturma, Amsterdam ve şirketinin FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasının, başta okul ağı olmak üzere, tüm detaylarıyla görebileceğimiz bir kitap hazırlamasını sağlıyor. Empire of Deceit: An Investigation of the Gülen Charter School Network adıyla ABD'de yayımlanan kitap, Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe'ye çevrilip Aldatma İmparatorluğu: Gülen'in ABD'deki Okul Şebekesi ismiyle Türkiye'de okura sunuldu. Hafta içinde Çırağan Sarayı 'nda kitabın tanıtımı sonrasında biz de Robert Amsterdam ile bir araya geldik.Amsterdam, terör örgütünün tüm işleyişini açık yüreklilikle anlatırken bir şeyin altını net bir şekilde çiziyor: Bu korkutucu yapılanma an itibariyle ABD için en derindeki ulusal güvenlik tehditlerinden biri olarak gözükmekte...- Gülen yapılanmasının kullandığı metot şu şekilde işliyor; ilk hedef parayı elde etmek. Bunu da birçok farklı şekilde elde ediyorlar. Öğretmenlerden, üniformalılardan, inşaat sektöründen... Diğer yandan takipçi kazanmak ve bu sayıları arttırmak diğer önemli amaçlarından. Türkiye'den gelen öğretmenler bu planın önemli parçalarından. Türkiye'de FETÖ yurtlarında yetişip oradaki 'abi'leri vasıtasıyla Amerika'ya gelen bu kişiler belirlenen okullara yerleştiriliyor ve maaşlarının belli bir bölümü direkt örgüte aktarılıyor. Tabii bu konuda H-1B yani ABD'de çalışma izni sağlayan vizeyle ilgili de birçok usulsüzlük yapılıyor. FETÖ yapılanmasının politik destek sağlamak için de epey mesai harcadığını biliyoruz. Her eyaletteki birçok politikacıyla örgüt mensupları lobi çalışmaları yürütüyorlar.- İkinci kitabımız bu meseleyi açıklığa kavuşturacak. Ben FETÖ'nün ABD'deki davranış modelinin çok sistematik olduğunu düşünüyorum. Bir kere herhangi bir yasal bağlamdan sıyrılabilmek için her türlü boşluğu değerlendiriyorlar. Bununla birlikte çeşitli etkinlikler, sponsor olup Amerikalı politikacı veya bürokratlarla gerçekleştirdikleri Türkiye seyahatleri ile de hem güçlerini hem de nüfuzlarını arttırmak niyetindeler. Tüm bu kültürel organizasyonlar birer lobi faaliyeti. Ciddi bir politik ve ticari ekosistem oluşturulmuş durumda. Çok güçlü bir ekosistem.- FETÖ, ABD için en derin ulusal güvenlik tehditlerinden biridir. Öncelikle bu örgütün okullarında okumakta olan 80 bin öğrenci söz konusu. Bizim eğitim sistemimiz dışında eğitim alan, daha sonra üniversitelere gidip bazı kurumlara yerleşme ihtimali olan Gülenci bu çocuklar tehlike doğurabilir.- Hayır, asla. Korkutucu bir oluşum.- Şu anda giderek farkındalıklarının arttığını söyleyebilirim bu hareket hakkında. Bir kampanya dönemindeydik. New York Times 'a bir reklam verdik. Daha fazla reklam vermeyi, insanları bilinçlendirmeyi umuyoruz. Çünkü hâlâ desteğe ciddi anlamda ihtiyacımız var. Örneğin şimdi başka bir hareket başlatıp 'Gulenmoney' (Gülen'in parası) şeklinde bir hashtag açacağız. Bu hashtag'in yanına da Gülen'den para alan kim varsa etiketleyeceğiz. Fazlasıyla etkili bir yol olacağını düşünüyorum.- FETÖ, demokratlara sahip olduğunu düşünüyordu. Aynı şekilde cumhuriyetçileri de satın almayı denediler. Fakat bu o kadar kolay değildi. Başarılı olamadılar. Şu anda felaket bir itibarları var Washington'da.- O da süreçte elbette önemli bir yer tuttu. Ama dediğim gibi itibarları giderek düşmekte.- Trump'ın düşüncesinin ne olduğunu tam olarak kestiremiyorum. Eğer tam anlamıyla bilebilsek zaten bazı adımlar daha net atılabilir.- Birçok Amerikalı şok oldu. En önemli sonuç, geçmiş dönemde Gülen yapılanmasının içinde yer alan, örgütün çeşitli kademelerinde bulunmuş kişilerin bize gelip işbirliği yapmak istemeleri ve soruşturmamıza yardımcı olmak istediklerini söylemeleriydi. Birçok insanın bize gelmesini büyük bir şans olarak değerlendiriyorum.- 200'e yakın.- 800 milyon dolar civarında. 80 bin öğrenciden bahsediyoruz. Bunun 350 milyon dolardan fazlası sadece Teksas üzerinden dönen meblağ.- Evet. İşte bu yüzden kitabın Türkçe versiyonunu önemsiyorum. Çünkü bu bilgileri Türk kamuoyunun da iyi bilmesinde fayda var.- Kesinlikle açgözlülük! Bu örgütün gördüğü her bir doları bile alma eğiliminde olduğunu gördüm. Dışarıdan dini bir yapılanma olarak görülen bir yapı için hiç beklenmeyen bir tablo bu. Aslında FETÖ'ye sadece terör örgütü diyerek eksik kaldığımız nokta da burası. Açgözlülüklerini ve suça elverişli doğalarını unutuyoruz. Bir de parayı alıyorlar, çocuklara veriyorlar bir bağlılık yaratıyorlar. İnanılmaz şeyler! Tabii bu paraların ne kadar miktarını çaldıklarına dair bir şey söylemiyorlar.- Pek çok eyalet kendi soruşturmalarını başlattı. Kimi mercilerin bu meseleye daha fazla odaklanmalarını sağladık.- Kesin olmayan bilgilerle bu konuyu spekülasyona çevirmek istemem.- Tabii mümkün. Tarihini tam olarak bilemeyiz ama şunu da anlamlıyız ki mücadele edilen bu yapı esasen bir adamın çok çok daha ötesinde. Çok büyük bir organizasyon ve çok büyük bir mücadele söz konusu.