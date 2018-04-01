Bazen elde ikincilik kalır

Avrupa'nın önde gelen pekçok liginde şampiyonluk yarışı erken bitti. İngiltere'de Manchester City
, Almanya'da Bayern Münich artık şampiyonluk için gün sayıyor. Barcelona da keza büyük oranda garantilemiş durumda. Büyük liglerde tek istisna Napoli ile Juventus'un son düzlüğe kafa kafaya girdiği İtalya Serie A.
Çizme'de kimin şampiyon olacağını kestirmek zor. Oynadıkları oyunla Napoli tarafsızların ortak tercihi. Laf aramızda artık Juventus dışında birilerinin mutlu sona ulaşmasının zamanı geldi. Ancak bu baskıya alışkın olmayan kadro ve teknik adam dezavantajıyla son anda zirveyi kaptırma riski de var Napoli'nin.
İngiltere'de ise bu sezon şampiyonluk yarışlarını aratmayan bir ikincilik savaşı var. Manchester United
, Liverpool, Tottenham ve Chelsea dokuz puanlık bir dilimde sıkışmış halde. Son şampiyon Chelsea için ikincilik artık hayalden de öte. Mevcut ikinci Manchester United... Deplasmanda City ve içeride Arsenal maçı hariç fikstürleri daha rahat. Oynadıkları futbol ve Mourinho'nun kabak tadı veren huysuz tavırları onları çok antipatik kılsa da hocalarının tecrübesiyle ikincilik için avantajlılar. Liverpool ise Tottenham'la kıyasıya bir üçüncülük yarışı verip bir yandan da hemen önündeki United'ın hata yapmasını kollayacak. Ancak gerek menajerleri Pochettino'nun oyuna yaklaşımı gerekse oynadıkları heyecan verici futbolla, bu sezon kendi evinde maç yapamamasına rağmen buralara kadar gelen Tottenham, pekçok futbolseverin gönlünde yatan isim.
Alman Bundesliga'da Schalke 04, ezeli rakipleri Dortmund, Leverkusen ve sezonun tatlı sürprizlerinden Eintracht Frankfurt
ikincilik yarışı veriyor. Schalke, 32 yaşındaki genç hocaları Tedesco ile göze hoş gelme derdi olmayan, sonuç odaklı bir oyun benimsedi ve şu an ikinci durumda. Daha keyifli futbol oynayan ancak daha istikrarsız ezeli rakibinin soluğunu ensesinde hissediyor. Frankfurt ise Schalke gibi az atıp az yiyerek buralara kadar geldi. Çok da haksız sayılmazlar zira kadro değerleri Dortmund'un neredeyse beşte biri.
İspanya'da ise iki ezeli rakip Real ile Atletico Madrid
kıyasıya bir yarışın içinde. Atletico dört puan önde girdi bu haftaya. Ligin kaderini ise büyük oranda 8 Nisan'da oynanacak derbi belirleyecek.