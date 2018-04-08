Haberler Pazar Sabah Haberleri Bunun bir beden küçüğü var mı?

Bunun bir beden küçüğü var mı? Kimi dışarıya çıkmak istemiyor saklanıyordu, kimi nefes alamıyordu. Spor yapmak, koşmak hayal bile değildi onlar için. “Ne zaman kilo vereceksin?”, “Nasıl yiyorsun onu?” gibi sorulara muhatap oluyorlardı. İçlerinde oyuncu da var, gazeteci de hatta diyetisyen de. 64, 56, 50, 53... Bunlar onların verdikleri kilolar. Hepsi de ameliyatsız, doğal yollarla fazlalıklarıyla vedalaştılar. Kabusu geride bırakanlar anlattı