Türkiye’nin beşizleri iki yaşında

Türkiye'nin ikinci beşizlerini ziyaret için İstanbul'dan Bursa
Osmangazi İlçesi'ne yola koyuluyoruz. Evlerinden içeri adımımızı atar atmaz sevimli mi sevimli, meraklı mı meraklı altı kız çocuğu doluyor odaya. Etrafımızı beşizlerin beşi birden sarıyor, bizi incelemeye başlıyorlar. Onlar oyun oynarken biz de koyu bir sohbete koyuluyoruz Yılmaz çiftiyle.
Yılmaz çifti aslen Ağrılı. Hatice Hanım ilkokul mezunu, ev hanımı. Fatih Bey sekiz çocuklu kalabalık bir ailenin ferdi. Ekmeğini bileğinin gücüyle kazanmış. Yıllarca Ağrı'da oto tamirciliği yapmış. Evlendikten sonra yıllarca çocuk özlemi duyan çift umudunu hiç kaybetmemiş. Çocuk sahibi olmak için tedaviye başlamışlar; bunun için Ağrı'dan İstanbul'un yolunu da tutmuşlar, yakın şehirlerdeki doktorların kapısını da çalmışlar. ANNE DUYGUSU BASKIN GELDİ
Beş yılın ardından nur topu gibi bir bebekleri dünyaya gelmiş, adını da Ecrin koymuşlar. Üç yılın ardından kız çocukları yalnız kalmasın, bir kardeşleri olsun isteyince yine tedavi süreci başlamış. Hatice Hanım hamile kaldığında ise dünyalar Yılmaz çiftinin olmuş. İki aylıkken kontrole gittiğinde büyük bir şok yaşamış. "Altızlara hamilesin!" demiş doktor. Hatice Hanım: "İkizleri, üçüzleri duymuştum ama altız hiç duymamıştım, inanamadım ilk. Doktor 'Hemen aldırman lazım' dedi. Eşim işte olduğu için tek gitmiştim doktora. Hemen eşime haber verdim. O da karşı çıktı bebeklerin aldırılmasına. Erzurum'un yolunu tuttuk, oradaki doktor da 'Yaşamazlar, aldırmanız lazım!' deyince karar verdik aldırmaya!" diye anlatıyor.
İki aylık olan çocukları aldıracakken monitörden bebeklerin hareketlerini görünce annelik duygusu sarmış içini. "Hayati risk olsa dahi anne şefkatim devreye girdi, anne refleksim galip geldi, aldıramadım bebekleri. Eşim de 'Yaşatmak için mücadele edelim' dedi" diyor Hatice Hanım. Tehlikeli bir hamilelik geçirmiş, içlerinden birini de düşürmüş. Doktor gözetiminde hamileliğinde dikkatli olmaya çalışmış. Fatih Bey ise hem eşi hem de bebekler için tedirginmiş. Ama hiç korkmamış. "Sağlıklı nasıl dünyaya getiririz bebekleri hep onu düşündüm. Sonra 'Rızkı veren Allah'tır' dedim" diyor.
Ağrılı Fatih ve Hatice Yılmaz çifti, Afrin'deki Mehmetçiğe destek ve moral vermek için ikinci yaş günlerinde beşizlere "Mehmetçik benim adım" yazılı askeri kıyafet giydirdi. AĞRI'DAN BURSA'YA GÖÇ
Doğum esnasında yaşam tehlikesi olduğu için Ağrı'dan Bursa'ya göç etmiş aile. Özel bir hastanede 15 kişilik bir ekip riskli doğumu gerçekleştirmiş. Altı buçuk aylık doğdukları için kuvöze koymuşlar bebekleri. İki gün sonra görebilmiş Hatice Hanım: "Onları gördüğümde çok şaşırdım. 'Allah'ın mucizeleri!' dedim. İlk kucağıma almaya korkmuştum, çünkü bir avuç kadardılar. Kucağıma aldıktan sonra korku geçti. 'İyi ki doğmuşlar!' dedim. Sonra 'Bu çocuklara nasıl bakarım!' diye düşündüm. Ama eşim dualarında 'Bir sofraya oturduğum zaman etrafım çocuklarla dolsun!' diye dua ederdi. Rabbim sesimi duydu ve dediği gibi verdi" diyerek anlatıyor o günleri.
Üç ay kadar hastane ile ev arasında gidip gelmiş ikili. Bir süre kalmayı düşündükleri Bursa'da kalıcı olmuşlar. Bebeklere nasıl bakacağız telaşı sarmış aileyi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron iş verilmiş babaya, mamalarını da belediye karşılamaya başlamış. GÖRENLER ŞAŞIRIYOR
Beşizlerin ihtiyaçları ise çok. Haftada 10 kilo yoğurt, yedi paket makarna, yedi kilo süt alınıyor. Tatlıları ve tatlı kekleri çok seviyorlar. Kıyafetleri beşer seri halinde seçiliyor. Hepsi aynı renk ve modelde alınıyor. Biri diğerinde farklı bir kıyafet görünce ise sorun çıkıyor. Beşizlerin aylık gideri 1500 TL'yi geçiyor. Geçimlerini ise zor sağlıyorlar, geçim sıkıntısı yaşıyor Yılmaz çifti.
Kıyafet ve diğer giderler için ise yardım bekliyorlar. Ablaları Ecrin de annesinin sağ kolu gibi. Yeri geliyor beşizlerle evcilik oynuyor, yeri geliyor yemeklerini yedirmede annesine yardımcı oluyor. Ecrin söz alıyor:
"Beşizlerin kız olduğunu öğrendiğimde çok sevindim. Böylece evcilik oynayabileceğim kardeşlerim oldu" diyerek sevgisini aktarıyor. Beşizlerin grup lideri ise ilk doğan Tenzile. O ayağa kalktığında hepsi kalkıyor, o yaramazlık yaptığında hepsi yaramazlığa başlıyor. Fatih Bey beşizler hakkında gözlemlerini aktarıyor: "Beşizlerin grup lideri Tenzile'dir, diğerleri de onu takip eder. Rabia ve Hiranur kendi halindedir. Havva çok annecidir. Berfin çok eğlencelidir, hep şarkı söyler. Birbirlerine çok benzemezler ama çok yaramazlar!"
Alışverişte beşizlere kıyafet alırken, esnaf beşizleri olduğuna inanamıyor. Sokakta beşizleri görenler ise dönüp tekrar tekrar bakıyor, şaşırıyor. CUMHURBAŞKANI'NIN ANNESİNİN İSMİNİ VERDİLER
Yılmaz çiftinin çocuklarının adları ise sırasıyla Tenzile, Havva, Hiranur, Berfin ve Rabia. Bebeklerine isim verirken ilk doğacak olan bebeğin ismine bir ay önceden karar vermiş Fatih Bey: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok seviyoruz. Annesi Tenzile Hanım da saygıdeğer ve örnek bir insandı. Bu nedenle beşizlerden ilk doğan bebeğimize Tenzile ismini verdik. Annesinin ismini verecek kadar seviyorum Cumhurbaşkanımızı. İstiyorum ki, beşizleri kucağına alsın, sevsin."