Yeni teknolojinin avantajları var

Trafik, Seks Yalanları, Tatlı Bela, Che, Oceans's serisi gibi filmlere imza atan Oscar'lı yönetmen Steven Soderbergh 'in Şanslı Logan filminden sonra ne yapacağını merakla bekliyorduk. Bu yaz vizyona girecek Ocean's 8'in yapımcıları arasında bulunan sinemacı iPhone ile çektiği Saplantı/Unsane filmi ile şaşırtıcı bir hamle yaptı...Her ne kadar yeni teknolojilere açık olduğu bilinse de Soderbergh deyince akla, şöhretli oyuncuların bir araya geldiği, büyük prodüksiyon filmler gelir. Ama o Saplantı ile ezberleri bozdu. Çünkü böylesi bir yönetmenin cep telefonu ile film çekmesi önemliydi. Çünkü Soderbergh, yaşadığımız dijital dönemde film çekmek için büyük imkanlara gerek olmadığını aslolanın iyi bir fikir ve o fikri işlemek olduğunu gösteriyor. Zaten filmin Berlin Film Festivali'nde ilk gösterimi yapıldıktan sonra da bu durumun altı çizildi.Saplantı, SABAH ve atv'nin tema sponsoru olduğu, İKSV'nin düzenlediği 37. Uluslararası İstanbul Film Festivali 'nde ilk kez Türkiye'de gösterilecek. Filmin 13 ve 14 Nisan'da dört gösterimi var. Festival sonrasındaysa Saplantı 1 Haziran'da gösterime girecek.iPhone ile çektiği filmde yönetmen sıkıntılı geçmişinden kurtulmak ve yeni bir işe başlamak için başka bir şehre taşınan fakat isteği dışında bir akıl hastanesine kapatılan bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Claire Foy'un başrol oynadığı, korku gerilim filmi ABD'deki sağlık sisteminden teknolojinin yanlış ellere geçince nelere yol açtığı, günümüzde kadınların tehdit altında yaşamasına değin pek çok meseleyi ele alıyor. Usta yönetmen Soderbergh Saplantı'nın Türkiye gösterimi öncesinde sorularımızı yanıtladı.- Bu zaman makinesi gerektiren bir soru. Bunu farklı bir bağlamda düşünün; şu an her şeye erişebilen ve her şeyi uygulamaya hevesli bir sinemacıyım. Eski zamanlarla şimdiki zamanı kıyaslarsak, işi iyi bir şekilde kotarmanız için eskiden sinemasal yeteneklerinizi daha çok ortaya koymanız gerekiyordu. Yani zanaatkarlığınız ön planda olmak zorundaydı.- Saplantı, yıllarca yapmak istediğim bir filmdi. Ve akıllı telefon teknolojisini yeterince denedikten sonra böyle bir telefonla bir film çekmeye hazır olduğumu düşündüm. Bu süreçte sürekli stil denemeleri yaptım. Amacım meselenin özünü ortaya çıkarmaktı. Filmde ne boş bir sahne ne de bir plan var. Aslında sürekli şunu anlamaya çabaladım. Saplantı'yı nasıl güçlü bir film haline getirebilirim. Ama bu yeni teknolojinin avantajları da var. Mesela bir hafta sonu filmi tekrar izlemiştim ve düzeltmek istediğim bir şeyler gördüm. Bu yüzden pazartesi günü çekim yaptık ve o günün gecesinde o sahneyi filme ekledim.- Asla film çekerken storyboard kullanmam. Storyboard hayal gücü eksikliği göstergesidir. Bir film çekerken o konuyla ilgili, bana yardımcı olacağını düşündüğüm filmleri izlerim, kitapları okurum, araştırmamı yaparım. Bir nevi dersime çalışırım. Bu şekilde çekimde ne yapacağıma, yani kullanacağım merceklerden çekim açılarına kadar birçok şeyi belirlemiş olurum. Zaten detaylar arasında da çok boğulmamak gerek, çünkü çekim sırasında kimi kıymetli fikirler ortaya çıkabiliyor ve değişiklikler yapabiliyorsunuz.- Fikir senaristler Jonathan ve James'den geldi. Günümüzde varolan toplumsal cinsiyet dinamikleri hakkında bir tartışma yapıp yapmadıklarını bilmiyorum. Ve yağmacı birinin teknolojiyi kendi çıkarları için kullandığında, bu durumun yaratacağı sonuçların ne olacağını kestiremiyorum. Ama sağlık sisteminin işleyişinde sorunlar olduğunu film gösteriyor. Eğer seyirciler filmi izlediklerinde bunu oturup konuşurlarsa mutlu olurum.- Tesadüf. ABD'deki sağlık sistemi genel olarak herkesi ilgilendiren bir konu. Tabii benim de ilgilendiğim bir mesele. Ama buna rağmen bir tesadüf.- Ailelerimizi, dostlarımızı etkiliyor ve en azından ABD'de, ileriye doğru çözüm açısından herhangi bir gün ışığı yok gibi görünüyor. Elimizde mükemmel olmayan bir sistem vardı ve bu sistem en azından hiçbir şeye sahip olamamaktan daha iyiydi. Ve şimdi sistem kısmen parçalanmış durumda. Oluşturulan sağlık sisteminin hangi yönlerinin hâlâ geçerli olup olmadığı net değil. Korkunç olan ise hasta olan ve hayatları bu sisteme bağlı olan insanlar var.