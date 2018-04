Hip-hop ve sinema buluşunca

BUGÜN NELER OLDU

1999 yılında kurulan Pockemon Crew 'un kimliği, herhangi bir kuşaksal, sosyal ve sanatsal ayrışmanın uzağında, hiphop ile ilgili değerleri aktarmak üzerine kurulu.Topluluğun teknik ve estetiği, onları yeni hip-hop jenerasyonunun simgesel dansçıları arasına alıyor.Başından beri topluluğun bir üyesi olan ve 2004'te koreograf ve sanat direktörlüğü pozisyonlarını üstlenen Riyad Fghani , yıllar içinde klasik ve hiphop dansçıları, sirk performansçıları, pandomim sanatçıları ve oyunculardan aldığı ilhamla farklı çalışma metotları geliştirdi.Pockemon Crew'un bu metotlarla geliştirilen 3-2-1...Kayıt! başlıklı gösterisinde, topluluk, iki ayrı dünyayı bir araya getiriyor: Sinema ve hip-hop.Sinema tarihinin başlangıcında önemli bir yeri bulunan Lumiere Kardeşler 'in şehri Lyon 'dan dansçılar, kostümleri ve temalarıyla izleyicileri 1930-40'ların sinema dünyasına geri götürüyor.Belli başlı hiphop figürlerinin izindeki bu dans gösterisi, sürekli olarak yeni boyutlar arayan ve araştıran bir topluluk olan Pockemon Crew'un ününü pekiştiren performanslarından biri.25 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da gerçekleşecek Pockemon Crew gösterisi Institut Français iş birliği ile hayata geçiyor.- 1996-97 yıllarında en özgür olduğumuz yerde, sokakta dans ederek başladı aslında... Dans etmeyi, kendimizi geliştirmeyi seviyorduk ve sık sık birlikte provalar, egzersizler yapıyorduk. Sokaktan geçenlerin meraklı bakışları eşliğinde çalışıyorduk. Sonra kendimize çalışma mekânı olarak Lyon Operası meydanını seçtik. Bu sırada bazı bağlantılar da sağladık tabii. Böylece 1999 yılında Pockemon Crew'u kurduk.- Bizi anlatan, bizi yansıtan, eğlenceli bir isim olsun istedik. Japon mangası Pokemon o dönemki gençler arasında çok popülerdi ve seviliyordu. Biz de eğlenceli olur düşüncesiyle kendimize bu adı seçtik.- Hepimiz Lyon kökenliyiz. Çalışmayı çok seven bunu yaparken de keyif almayı bilen, birlikte eğlenen bir ekibiz. En büyük ilhamı birbirimizden alıyoruz, hip-hop'u sokaktan aldığı özünden uzaklaştırmadan geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Her bir üyenin grubun bütünsel dinamiğinde büyük payı var. Performanslarımızın bir hikâyesi, kurgusu oluyor. Tekniğin yanı sıra estetik ve mizah da bizim için çok önemli.- Bu gösteride bizi büyüleyen iki dünyaya odaklanıyoruz: sinema ve hip-hop. 1930-40'lı yılların sinema filmlerine baktığımızda, o zamanların bazı müzikal komedilerinde hip-hop dansının belli figürlerinin, enerjisinin olduğunu keşfettik. Bununla birlikte şehrimiz Lyon'u da anlatıyoruz. Bildiğiniz gibi, Lumiere Kardeşler, sinemayı 19. yüzyılda Lyon'da icat etti. Yani izleyicileri, film stüdyolarını yansıtan bir dekorda, dönem kostümleri ile zenginleştirilmiş, yedinci sanata ve müzikallere göz kırpan bir performans bekliyor. Türkiye'deki ilk gösterimiz öncesi biz çok heyecanlıyız, tüm hip-hop ve dans severleri bekliyoruz.- Çok geniş bir izleyici kitlemiz var. Çocuklar, yetişkinler, aileler... Bizim en büyük amaçlarımızdan biri dansçılar arasındaki diyalog ve işbirliğini insanlar arasında da sağlamak ve paylaşmak... Bu yüzden mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak için farklı etkinliklerde, festival ve yarışmalarda performanslar sergiliyoruz.