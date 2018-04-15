Metrolardaki resimlerini milyonlar görüyor

Türkiye'deki çağdaş sanat alanında birçok ilke imza atan, dünyaca ünlü ressam Yücel Dönmez
'in sanatına aslında İstanbullu aşikar.
Nerede mi? Metro
larda. İnsanlar metroların duvarlarında onun camaltı resimlerini, dijital kolajlarını ve çağdaş ile gelenekseli sentezlediği soyut resimlerini görüyor. Biz de ünlü ressamın İstanbul'daki atölyesine konuk olduk.
Erzurum'da geçmiş gençlik yılları. Resim tutkusu için ise İstanbul'un yolunu tutmuş 23 yaşında. Serbest gazetecilik yaparken sanat eğitimini sürdürmüş. Türkiye'nin ilk milli dağcısı, kayakçı. YAŞAR KEMAL "DAĞCI" DERDİ
1969'da ismi duyulmuş basın dünyasında. Yaşar Kemal
ile o dönem tanışmışlar: "Yaşar Kemal muhasebede görmüştü beni, tanıştırdılar. 'Ağrı dağını yazdım, ama sen daha iyi yazmışsın!' dedi. İleriki yıllarda samimi olduk: 'Dağcııı' diye seslenirdi bana!" diyerek anlatıyor o günleri. Hayatında gazetecilik ve sanat iç içe sürmüş ama en büyük tutkusu her zaman resim olmuş...
"Hayatta kafama ne koyduysam yaptım!" diyen Dönmez, Türkiye'de sanat alanında birçok ilke imza attığı gibi ülkede çağdaş sanat alanında bakış açısını değiştiren öncü bir kişilik.
Sanatçı sanat ilklerinden bazılarını aktarıyor: "1974'te dünyada adı bile yokken yaptığım işlerin adını doğa düzenlemesi olarak belirledim. Dünyada kar üstüne ilk resmi yaptığımda 'Delinin biri karı kömürle boyadı' dendi. Kaya heykellerim anlaşılmadı. Türkiye'de daha dijital işler yapılmazken resimlerimin fotoğrafını çekip dijital işler yapardım! Ama herkes tuval üzerine yağlı boyayı önemsiyordu. Sanat camiası tarafından anlaşılmadım." GELENEKSELLE ÇAĞDAŞI SENTEZLEDİ
Soyut resimlerinde ise özgün bir teknik geliştirdiğini aktarıyor:
"Türk-İslam sanatının çağdaş sentezini yapıyorum. Resimlerimde Anadolu'nun renkleri var. Binlerce yıllık kültüründen ve coğrafyadan yola çıkmışım. Kendi resim tarzımı oluşturup özgün işler yapmışım. Dünya sanatına yenilik sundum."
ABD'de yaşarken sanat birikimini aktarmak için Türkiye'ye dönme kararı almış. İSMEK'de resim ve stilist öğretmenlerine dersler vermiş, sanatını aktarmış. Önemli koleksiyonlarda eserleri var; açtığı sergi sayısını o bile hatırlamıyor, tablolarının sayısı ise bini geçiyor. RESİMLERİNİ MİLYONLAR GÖRÜYOR
2005'te metroların duvarlarında resimleri, dijital kolajları ve camaltı resimleri yer almış. Nasıl mı? Bir tesadüf sonucu yetkililer ulaşmış Dönmez'e: "Teklifi hemen kabul ettim. Metroda duvara resim ve camaltı resimleri yaptım. Dünyada ilk kamusal alana yaptığım dijital kolaj işim de bu."
Sonra diğer metroların duraklarında da yerini almış. Şişhane metrosunda Modern Türkiye resmi yer alıyor. Kirazlı Durağı'nda eserler ve Bağcılar metro tavanında da onun eli var.
Özdilek Alışveriş Merkezi Yakacık Durağı'nda 55 metrelik 'Vav' da yaptığı işlerden. Yenikapı-Aksaray hattında da işleri mevcut. Dönmez: "Altunizade metrosunda Türk-İslam sanatının çağdaş sentezi olan sekiz iş yaptım" diyor.