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Kuzey’in efendileri...

İskandinavya’nın ’ndaki her iki temsicisi, hem hem de son 16’ya kapağı attı. Ancak Avrupa’nın bu iki köklü futbol ülkesi artık eskisi gibi dünya çapında yıldızlar çıkaramıyor. Brian Laudrup, Soren Lerby, Brolin gibi isimler çıkmıyor artık Kuzey’in topraklarından... İşte gelmiş geçmiş en iyi Vikinglerden birkaçı...

BÜLENT DEĞERLİ Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Kuzey’in efendileri...
1 PETER SCHMEICHEL: 1990'lı yıllarda İngiliz futbolunda başlayan hegemonyasının en kilit isimlerinden biriydi lı file bekçisi. Bir kaleciden çok daha fazlasıydı, bir ikondu. tarihinde sadece 1998'de boy gösterebildi. Onda da 'ya çeyrek finalde kıl payı kaybetti takımı. Dört kez Avrupa'da yılın kalecisi seçildi. Sadece refleksleri ve yetenekleriyle değil, Ada futbolundaki kaleci anlayışının da değişmesini sağlayan adam olarak tarihe geçti, 1.91'lik dev adam.

2 ZLATAN IBRAHIMOVIC: Son takımı Manchester United hariç, formasını giydiği tüm takımlarla şampiyonluk yaşayan li golcü, o kocaman cüsseden beklenmeyecek düzeyde top tekniği ve üstün futbol zekasıyla tüm zamanların en büyük santraforlarından biri... İmkansız gollerin adamı oldu her zaman. Artık ABD'de son demlerini yaşayan 'ın repertuvarında yok yoktu. Adam geçerdi, asist yapardı, her türlüsünden gol de atardı. Kazanmak için yaratılmıştı. Sadece yeteneği değil sivri dili ve sınır tanımayan egosuyla da hep manşetleri süsledi. Velhasıl her anlamda sansasyöneldi.

3 MICHAEL LAUDRUP: 1986'da çeyrek finalde elenmelerine rağmen hâlâ hatırlanan hatta hakkında kitap yazılan bir takımdı o dönemin Danimarkası. Ve o takımın genç yıldızı Michael Laudrup da şüphesiz gelmiş geçmiş en iyi İskandinav futbolcuydu. Tüm zamanların en büyük 10 numaralarından biriydi. Hem hem de 'da forma giydi. Ve her iki takım taraftarının da saygı göstermeye devam ettiği belki de tek oyuncu oldu. Sahada başkalarının göremediğini görebilen, bir radar gibi sahayı tarayıp attığı akıl almaz paslarla tüm forvetlerin rüyalarını süsleyen Laudrup, iki kere boy gösterdi dünya kupalarında. 104 milli maçta 37 gol attı. 2015'te tüm zamanların en iyi kuzeyli futbolcusu seçildi. Laudrup sadece bir 10 numara değil bir futbol masalıydı.
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Kuzey’in efendileri...
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