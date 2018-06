Kuzey’in efendileri...

BUGÜN NELER OLDU

1990'lı yıllarda İngiliz futbolunda başlayan Manchester United hegemonyasının en kilit isimlerinden biriydi Danimarka lı file bekçisi. Bir kaleciden çok daha fazlasıydı, bir ikondu. Dünya Kupası tarihinde sadece 1998'de boy gösterebildi. Onda da Brezilya 'ya çeyrek finalde kıl payı kaybetti takımı. Dört kez Avrupa'da yılın kalecisi seçildi. Sadece refleksleri ve yetenekleriyle değil, Ada futbolundaki kaleci anlayışının da değişmesini sağlayan adam olarak tarihe geçti, 1.91'lik dev adam.Son takımı Manchester United hariç, formasını giydiği tüm takımlarla şampiyonluk yaşayan İsveç li golcü, o kocaman cüsseden beklenmeyecek düzeyde top tekniği ve üstün futbol zekasıyla tüm zamanların en büyük santraforlarından biri... İmkansız gollerin adamı oldu her zaman. Artık ABD'de son demlerini yaşayan Zlatan 'ın repertuvarında yok yoktu. Adam geçerdi, asist yapardı, her türlüsünden gol de atardı. Kazanmak için yaratılmıştı. Sadece yeteneği değil sivri dili ve sınır tanımayan egosuyla da hep manşetleri süsledi. Velhasıl her anlamda sansasyöneldi.1986'da çeyrek finalde elenmelerine rağmen hâlâ hatırlanan hatta hakkında kitap yazılan bir takımdı o dönemin Danimarkası. Ve o takımın genç yıldızı Michael Laudrup da şüphesiz gelmiş geçmiş en iyi İskandinav futbolcuydu. Tüm zamanların en büyük 10 numaralarından biriydi. Hem Real Madrid hem de Barcelona 'da forma giydi. Ve her iki takım taraftarının da saygı göstermeye devam ettiği belki de tek oyuncu oldu. Sahada başkalarının göremediğini görebilen, bir radar gibi sahayı tarayıp attığı akıl almaz paslarla tüm forvetlerin rüyalarını süsleyen Laudrup, iki kere boy gösterdi dünya kupalarında. 104 milli maçta 37 gol attı. 2015'te tüm zamanların en iyi kuzeyli futbolcusu seçildi. Laudrup sadece bir 10 numara değil bir futbol masalıydı.