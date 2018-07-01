Kuzey’in efendileri...

1 PETER SCHMEICHEL:
1990'lı yıllarda İngiliz futbolunda başlayan Manchester United
hegemonyasının en kilit isimlerinden biriydi Danimarka
lı file bekçisi. Bir kaleciden çok daha fazlasıydı, bir ikondu. Dünya Kupası
tarihinde sadece 1998'de boy gösterebildi. Onda da Brezilya
'ya çeyrek finalde kıl payı kaybetti takımı. Dört kez Avrupa'da yılın kalecisi seçildi. Sadece refleksleri ve yetenekleriyle değil, Ada futbolundaki kaleci anlayışının da değişmesini sağlayan adam olarak tarihe geçti, 1.91'lik dev adam. 2 ZLATAN IBRAHIMOVIC:
Son takımı Manchester United hariç, formasını giydiği tüm takımlarla şampiyonluk yaşayan İsveç
li golcü, o kocaman cüsseden beklenmeyecek düzeyde top tekniği ve üstün futbol zekasıyla tüm zamanların en büyük santraforlarından biri... İmkansız gollerin adamı oldu her zaman. Artık ABD'de son demlerini yaşayan Zlatan
'ın repertuvarında yok yoktu. Adam geçerdi, asist yapardı, her türlüsünden gol de atardı. Kazanmak için yaratılmıştı. Sadece yeteneği değil sivri dili ve sınır tanımayan egosuyla da hep manşetleri süsledi. Velhasıl her anlamda sansasyöneldi. 3 MICHAEL LAUDRUP:
1986'da çeyrek finalde elenmelerine rağmen hâlâ hatırlanan hatta hakkında kitap yazılan bir takımdı o dönemin Danimarkası. Ve o takımın genç yıldızı Michael Laudrup da şüphesiz gelmiş geçmiş en iyi İskandinav futbolcuydu. Tüm zamanların en büyük 10 numaralarından biriydi. Hem Real Madrid
hem de Barcelona
'da forma giydi. Ve her iki takım taraftarının da saygı göstermeye devam ettiği belki de tek oyuncu oldu. Sahada başkalarının göremediğini görebilen, bir radar gibi sahayı tarayıp attığı akıl almaz paslarla tüm forvetlerin rüyalarını süsleyen Laudrup, iki kere boy gösterdi dünya kupalarında. 104 milli maçta 37 gol attı. 2015'te tüm zamanların en iyi kuzeyli futbolcusu seçildi. Laudrup sadece bir 10 numara değil bir futbol masalıydı.