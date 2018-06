Sahtekar fenomenlere yolun sonu göründü

BUGÜN NELER OLDU

Son 10 yılımıza damga vuran en önemli gelişmelerden biri kesinlikle sosyal medya . Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan farklı sosyal medya platformları üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor. Ancak tabii ki sosyal medya artık naif bir paylaşım alanı olmaktan çok uzak. Artık bir sosyal medya hesabı onlarca kişilik bir ekip tarafından yönetilen bir mecra. Ve sosyal medya fenomenleri iddialı oldukları alanlarda çoktan kendi marka ya da mekanlarını açarak bundan kazanç sağlıyor. Bugünkü konumuz ise markalarla anlaşma yapabilmek için çoğu zaman takipçi rakamlarını satın almalarla artıran sosyal medya fenomenleri... Takipçi sayısıyla etkinliğini ispat eden ve daha çok firmayla anlaşma yapan birçok sosyal medya fenomeni satın almalarla rakamları şişirince durum artık işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ne takipçiler ne de markalar bu fenomenlere güvenemeyecek hale geldi. Sosyal medyada sıkı bir gözünüz varsa kimi hesapların nasıl şişirildiğini, takipçi ve like sayısının nasıl arttığını görebiliyorsunuz. Bir haftada, bir kullanıcının beğenisi 10 binlerden 30 binlere çıkabiliyor. Ya da yaptığı paralı alımlarla takipçi sayısını hiç düşürmüyor ve üstüne her gün binler ekliyor. Bu konuya nereden mi geldik? Toni&Guy'dan Vaseline'e, Yumoş'tan Magnum'a, Dove'dan Lipton'a kadar sayısız gıda ve temizlik markasını bünyesinde bulunduran Unilever Baş Pazarlama Direktörü (CMO) Keith Weed'in bu hafta yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Weed, "Kendi markalarımızın hesapları için asla takipçi satın almıyoruz. Her medyada beklediğimiz şeyi sosyal medyada da bekliyoruz. Takipçi satın alan ve yeterince transparan olmayan sosyal medya fenomenleriyle bundan sonra çalışmayacağız. Sosyal medya fenomenlerinin ekosistemini temizleme vakti geldi. Şu an güven sarsılmış durumda. Bu şekilde devam edilemez" dedi. Ve dünyada pazarlama çalışmaları için yaklaşık 7 milyar dolar harcayan dev bir şirketten gelen bu açıklama sosyal medya dünyasının yüzüne bir tokat gibi çarptı.Bu çarpıcı açıklamanın üstüne ABD'nin en prestijli gazetelerinden New York Times bu konuyla ilgili bir dosya yayınladı.Takipçi Fabrikası isimli dosyada dünyanın en ünlü oyuncu, şarkıcı, konuşmacı ve sporcularının bile takipçi satın aldığını hatta sadece bu konularla ilgilenen profesyonel sosyal medya şirketlerinin doğmaya başladığını yazdı. Gazete başta Devumi olmak üzere dünya çapında bu işi profesyonel bir şekilde yapan firmaları da sayfalarına taşıdı. Bu hafta ayrıca Adweek dergisi de bu konuda özel bir haber hazırladı. Dergiye konuşan sosyal medya fenomeni pazarlama şirketi Whalar'ın CEO'su Neil Waller ise Unilever tarafından gelen açıkmalanın ardından benzer birçok açıklama beklediklerini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bir dergi okuyucu sayısının doğru değerlerini paylaşmıyorsa bunda bir sorun vardır. Aynı şekilde bu işi profesyonelce yapan ve sosyal medya alanını bir çeşit dergi sayfası gibi kullanan fenomen de takipçi sayısı hakkında yanlış yönlendirme yapamaz. Ancak bununla birlikte müşterimiz olan firmaların da artık sadece sayılara odaklanmaması gerektiğinin altını çizmek isterim." İngiliz Telegraph gazetesi ise birçok ülkede henüz kısa süre önce vergi vermeye ve para karşılığı hazırlanan paylaşımların reklam olduğunu belirtmeye başlayan sosyal medya fenomenlerini zor günler beklediğini yazdı.