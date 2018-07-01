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devrimin ayak sesleri

Göktaşları Dünya’ya çarpacak diye korkuyoruz. Ancak çok sayıda metalin Dünya’da tükenmeye başlaması göktaşlarını içinde barındırdığı madenler yüzünden çok kıymetli hale getiriyor. İşte uzay madencileri o elementlerin peşinde. Ve bu başarılırsa dünya ekonomisinde bir devrim bizi bekliyor.

Dr. Enis DOKO
DR. ENİS DOKO Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 11:03
Uzayda devrimin ayak sesleri

Göktaşlarından söz edildiği zaman aklımıza ilk gelen şey Dünya'nın sonu ve felaketler oluyor. Bu muazzam uzay nesneleri Hollywood filmlerine genelde hep kıyamet filmleri ile konu oluyor. Bundan 66 milyon yıl önce dinozorların sonunu getiren şeyin Meksika'ya çarpan bir göktaşı olduğu göz önüne alındığı zaman bu durumda yadırganacak bir şey yok. Ancak göktaşlarının fazla gündeme gelmeyen bir yönü daha var. Bu taşlar, yaşamımıza son verebileceği gibi onu daha rahat yaşamamızı da sağlayabilir. Göktaşları bizi zengin etme potansiyeline sahip. Nasıl mı? Bu soruya cevap vereceğiz.
Şubat 2013'te 2012 DA14 isimli 190 bin ton kütleli ortalama 50 m büyüklüğündeki göktaşı Dünya'nın çok yakınından geçti. Çok sayıda insan göktaşının kıyameti getirebileceği korkusuna kapıldı. 2012 DA14 yer eş zamanlı yörüngeli uydulardan Dünya'nın daha yakınına gelse da ona çarpmadı.

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Uzayda devrimin ayak sesleri
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