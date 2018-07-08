Arabasını satıp film çekti...Sinema tarihine geçti!

İlk filmi çekmek zordur derler. Galiba inatçı ve kararlı olmaya, çelik gibi sinirlere ihtiyaç var. Yönetmen Turgut Yasalar'ın Ben Bir Dahiyim ama Henüz İlk Filmimi Çekmedim adlı kitabında sinemamızın önemli yönetmenlerinin film gibi, ilk filmlerini çekme öyküleri anlatılıyor. Özellikle sinemamızın kriz yılları olan 90'larda film çekmenin bir sinemacı için nasıl sonu belli olmayan bir macera olduğunu kitabı okuyunca anlıyorsunuz. Turgut Yasalar da Leoparın Kuyruğu filminde böylesi bir macera yaşadığı için yıllar sonra bunu yazmak istemiş. Ama kendi gibi böylesi maceralar yaşayan diğer sinemacıları da işin içine katarak hacimli bir kitap ortaya koymuş.

Kitapta Handan İpekçi, Derviş Zaim, Reis Çelik, Yüksel Aksu, Ümit Ünal, Orhan Eskiköy, Atalay Taşdiken, Hüseyin Karabey, Uğur Yücel, Serdar Akar gibi ilk filmleriyle ses getiren yönetmenlerin o filmlerini, nasıl gemileri yakıp adeta hayata meydan okurcasına bir dirayetle gözü kara çektiklerini okuyoruz. "Kul sıkışmayınca hızır yetişmez" denir ya hani. Yönetmenlerin maceralarında böyle bir durum karşımıza çıkıyor. Film çekme aşkına arabasını satan da babasının emekli birikimini kullanan da annesinden para isteyen de var. Parasız film çekmenin kitabını yazdık deseler yeridir. İşte o maceralardan bir tutam!