Modayı takip etmenin sadece 20'li yaşlardakilere yakıştığı ve 40 yaş üzerindekilerin aynı klasik parçalarla hayatlarını sürdürdükleri günleri çoktan geçtik. Artık yaşa göre giyinmek diye bir kural yok moda dünyasında. Ama 21 yaşındaki Bella Hadid'in Los Angeles sokaklarında giydikleri 50'li yaşlarındaki İstanbul'da yaşıyan bir kadına aynı derecede yakışmıyor. Durum böyle olunca 50'lerinden sonra da modayı takip etmek için ya inanılmaz bir moda önsezisine ihtiyaç oluyor ya da iyi kılavuzlara. Bunda dünyanın moda başkentlerinin yer aldığı Avrupa'nın yaş ortalamasının da giderek büyümesi etkili. Avrupa merkezli modaevleri de tasarımlarını 50'lerini aşan, maddi durumu ve sosyal hayatı modayı takip etmeye uygun bu kadınları müşteri yelpazesi içinde tutmak için çaba sarfediyor. Dolce&Gabbana başta olmak üzere çeşitli modaevlerinin reklam kampanyasında 50'li yaşlarının üzerindeki kadınları kullanmasının en büyük nedeni de bu. Tabii ki medya da trendin bu yönde geliştiğini ortaya koyunca sosyal medya da da ilerleyen yaşlarda trendleri iyi takip eden moda fenomenleri ortaya çıkmaya başladı. New York Times gazetesi "Moda dünyası Insta-büyükanneleri keşfetti" diye yorum yaparken biz de ilerleyen yaşlarını süren sosyal medya fenomenlerini derledik...75 yaşındaki Valerie von Sobel, hala aktif olarak çalışan bir iç mimar. Yaş ayrımcılığına karşı savaşan, bir yandan da yardım ve vakıf çalışmalarında yer alan Von Sobel, iddialı parçalarla ilerleyen yaşlardaki kadınların kendilerini daha iyi vurgulaması gerektiğini söylüyor.79 yaşındaki eski model ve oyuncu Roberta Haze, kombin önerilerini Instagram 'a kısa süre önce koymaya başladı. Takipçi sayısı 3 bin bile değil ancak Racked gibi dergilerin ileri yaş stil önerileri almak için ilk aradığı isimlerden biri. Kostüm tasarımları yapan, spor yapmaya dikkat eden ve psikolojisinin hep iyi olması için uğraşan Haze tam bir Vivienne Weastwood hayranı.ABD'li Dorrie Jacobson tam 83 yaşında ve Instagram'ın en iyi giyinen kadınlarından biri. Senior Style Bible isimli Instagram hesabı 36 bini aşkın kişi tarafından takip ediliyor. Eski fotomodel de kendi yaş grubundaki kadınlara trendleri yaşlarına göre uygulamanın formüllerini anlatıyor. Markalarla işbirlikleri de yapan Jacobson, "Genç kızlar gibi giyinmek zorunda değiliz. Modadan da uzak kalmamıza gerek yok. İnsanın kendi yaşını ve kendi vücudunu kabul edip bunu en güzel şekilde ortaya koyacak kombinler giymesi lazım" diyor.Belgeseller çeken ve Kaliforniya Üniversitesi Uzun Yaşam Enstitüsü Başkanı olan Audrey Stein, kendine özgü bir tarz belirlemeye çalışan herkesin parlak renkleri ve etnik aksesuvarları seçmesi gerektiğini söylüyor. Pilates yapmaya 70 yaşında başlayan ve haftada beş gün yürüyüş yapmaya özen gösteren Stein, vintage mağazaları çok seviyor.1928 doğumlu Baddie Winkle'ın Instagram'da 3.6 milyon takipçisi bulunuyor. Sayısız marka 70 üzeri müşterileri kendisine çekmek için Winkle'ın popülaritesini kullanıyor.Los Angeles'ta bir mağazası olan 70 yaşındaki Colleen Heidemann'ın 44 bin 500 takipçisi bulunuyor. Heidemann, her yaşın kendisine göre zorlukları olduğunu ve bunu tespit ettikten sonra iyi giyinmenin mümkün olduğunu söylüyor. Bir de önerisi var: "Her zaman dayanıklı, iyi bir ruj kullanın. Bu sizin renkli ve enerjik görünmenizi sağlar."Jenny Kee, Avustralyalı bir sanatçı ve örgü tasarımcısı. 71 yaşındaki Kee'nin Jennykeeoz isimli Instagram hesabının 32 bin takipçisi bulunuyor. Rengarenk etnik desenleri kullanan Kee, "Yaş önemli bir olgu değil. Yaşadığınız gün ne yapıyor olduğunuz önemli" diyor.