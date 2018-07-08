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Parasız film çekmenin kitabı yazıldı Sinemamızın kalburüstü yönetmenlerinin ilk film maceraları, çekilse birer film olacak düzeyde. Kimi babasının emekli birikimini kullanmış, kimi arabasını satmış, kimi annesinden para isteyerek film çekmiş. Çekilen filmler çoktan sinemamızın tarihine geçtiler. Ama sinemacıların neler yaşadığı unutulacak gibi değil