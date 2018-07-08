Sosyal medyanın süper babaanneleri!

Modayı takip etmenin sadece 20'li yaşlardakilere yakıştığı ve 40 yaş üzerindekilerin aynı klasik parçalarla hayatlarını sürdürdükleri günleri çoktan geçtik. Artık yaşa göre giyinmek diye bir kural yok moda dünyasında. Ama 21 yaşındaki Bella Hadid'in Los Angeles sokaklarında giydikleri 50'li yaşlarındaki İstanbul'da yaşıyan bir kadına aynı derecede yakışmıyor. Durum böyle olunca 50'lerinden sonra da modayı takip etmek için ya inanılmaz bir moda önsezisine ihtiyaç oluyor ya da iyi kılavuzlara. Bunda dünyanın moda başkentlerinin yer aldığı