Yedi bölgenin lezzet durağı Fatih

Kocaman bir fuar alanı düşünün. Türkiye 'nin dört bir yanından şehirler gelmiş, stantlarda kendi mutfaklarını tanıtıyorlar. Her şehrin kendi sınırlarından kopup gelmiş o enfes tatlar damaklarınızda kalıyor. Keşke yılın her günü bu orijinal tatlara ulaşabilsem diyorsunuz kendi kendinize. İşte bu bir hayal değil. Çünkü İstanbul 'un Fatih semti tam da size tarif ettiğim bu fuar gibi. İçinde Türkiye'nin her iline ait yöresel yemekleri bulmanız mümkün. Üstelik fuar alanı gibi kısıtlı değil, doyasıya yiyeceğiniz bir ortam. Siirt yöresinden Büryan Kebabı, Van'ın o meşhur arı sütü ve sayısız çeşit balları, Karadeniz mutfağının unutulmaz pideleri, Hatay 'ın künefesi ve Konya mutfağının etli ekmeği... Bunların hepsini tek bir semtte bulabiliyorsunuz. Güvenilirliklerini, lezzetlerini ve yapılışlarını bizzat yerinde inceledik. Sizler için test ettik. Gönül rahatlığıyla hemen bir aile yemeği organizasyonu yaptırabilirsiniz!İşe 1985'te dokuz masayla başlayan ve Hatay mutfağını gururla tanıtan Akdeniz Hatay Sofrası'ndayız. Lokanta işletmecisi Barış Deveci bu yolda öğrendiklerini, "Ben işi salon ve servis adabını babamdan, mutfak kısmını da annemden aldım" şeklinde özetliyor. Barış Bey'in babası Mehmet Deveci 1970'lerde İstanbul'a gelerek Hatay mutfağını en iyi şekilde yansıtmayı amaçlamış. Burası ailelerin gelip memleket özlemini giderebileceği bir lokanta olarak hizmet veriyor. Tuzda tavuk, tuzda kuzu, cerra kebabı Hatay'a ait ünlü yemeklerden. Özel iç pilav ve baharatla doldurularak servis ediliyor. Odun fırınında yaklaşık iki saat kadar pişiyor. Yöresel meze ve salataları ise apayrı bir yemek nerdeyse. Hatay tıbbi aromatik bitkiler sıralamasında yedi ilden biri olarak, salata ve meze konusunda çok çeşitli bir menü sunuyor. Meşhur zahter salatası kırmızı biber, taze soğan gibi malzemelerin yanında nar ekşisi ile servis ediliyor. Porsiyon fiyatı 16.50 TL. Hatay Akdeniz Sofrası'na gitmişken meşhur Hatay künefesini de yemeden dönmeyin. Lokanta sloganı bir hayli eğlenceli, "Hatay'a gitmeyen hataya düşer..."Fatih Kadınlar Pazarı'nda Van kültürünü yansıtan Bal Yuvası'ndayız. Vanlı Melikşah İncel ve oğlu Cihat 18 yıldır bu dükkanı işletiyor. İncel: "Fatih Doğu ve Güneydoğu insanının İstanbul'da çok fazla uğradığı bir semt. Burası doğu havasını yansıtıyor" diyor. İçeride binbir çeşit bal var. Normal kahvaltı balının kilosu 30 TL. En pahalı balları olan kaya balı ise 300 TL'den alıcı buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a da bal buradan gidiyormuş. Cihat İncel, "Geçen günlerde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bizi ziyaret etti. Kulaktan kulağa yayılıyor ünümüz" diyerek açıklıyor bu durumu. Ürünlerin tahlili ise Tarım Bakanlığı 'nın laboratuvarlarında yapılıyor.Diver Karadeniz Mutfağı yaklaşık 80 yıl önce kurulmuş. Lokantayı şu an Turgay Kokoç işletiyor. Lahana sarması, kavurma, kuru fasulye, özel Karadeniz pidesi gibi birçok lezzeti menüsünde bulunduruyor. Fiyatlar kişi başı 40-50 lira arasında değişiyor. Müşteri portföyü genelde bürokrasi çalışanları. Karadeniz bölgesinden iş adamları bu restorana geliyor. Mutfağı merak eden ve yemekleri tatmak isteyen kişiler de sık sık uğruyor. Menü geleneksel ve geliştirmeye açık. Kışın hamsili pilav ve hamsili yemekler bulabiliyorsunuz, yazın ise ürün yokluğundan bunlar olmayabiliyor. En çok karalahana çorbası tercih ediliyor. Turşu kavruntusu. Rize kavurma çok meşhur. Karadeniz pidelerinden ise en çok peynirli olan tercih ediliyor. Malzemeler Rize'den özel sipariş üzerine geliyor. Tereyağı, fasulye gibi... Masada müşteriye ikram ettikleri sular bile Rize'den geliyor. 250 kişiye hizmet veriyor. Restoran 12.00-14.00 arası aşırı yoğun. Çevredeki esnaflar da yemeklerini burada yiyor.1988 yılından beri Güvenç Konyalı yöresel lezzetleri bünyesinde topluyor. Konya mutfağının o meşhur etli ekmeği ve bamya çorbasını burada deneyebilirsiniz. Restoran bir aile işletmesi ve evet Konyalılar. Bütün malzemeler Konya'dan geliyor. İşletme sahibi Hüseyin Güvenç neden semt olarak Fatih'i seçtiklerini şöyle anlatıyor:"Burası hiçbir zaman ölmeyecek bir semt. Ulaşımı kolay. Anadolu'dan gelenlerin uğrak yer." Etler Konya'dan veteriner kontrollü olarak geliyor. Odun fırınında pişiriliyorSiirt Şeref Büryan Fatih'te adını duyurmuş, kulvarında en ünlü büryan kebap salonu. Lokantayı şu an Levent Avcı işletiyor. Tahmin ettiğiniz gibi burası Siirtli bir aile işletmesi. Avcı, 1892'den beri lokantanın başındaki dördüncü kuşak. Siirt yöresine özgü büryan, perde pilavı ve içli köftenin patenti onlarda. Lokanta 35 çalışanıyla gece gündüz demeden çalışıyor. Sabah 05.00'te gelinip hazırlıklar yapılıyor, gece 22.00'ye kadar sürekli bir koşuşturma hâkim. Menü mevsimsel olarak değişiyor. Perde pilavı, mumbar dolması ve içli köfte menüde sürekli kalırken, kışın ekşili Arap ve ıspanak çorbası kendine yer buluyor. Büryan kebabıyla ünlü restoranda fiyatlar oldukça makul. Bir porsiyon büryan kebabı 25, perde pilavı ise 20 TL. Porsiyonlar oldukça doyurucu. Levent Avcı Şeref Büryan'ı Fatih'te açma sebebini ise şöyle açıklıyor: "Fatih, İstanbul'un göbeğidir. Bugün İstanbul dendiği zaman akla ilk Fatih gelir. Tarihi müzeler ve eserler burada. Ulaşım ağı çok geniş. Bugün bir yere yemeğe gidilecekse, iyi bir yemek yiyelim deniliyorsa, adres genellikle Fatih'tir." Şeref Büryan, Haluk Levent, Bülent Eczacıbaşı, Tanju Çolak ve Ali Koç gibi ünlü isimlerin de uğrak noktası.