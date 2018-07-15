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Başka olur milyarderlerin hikayeleri Henüz 50 yaşlarını bile görmeden milyar dolarlık servete sahip oldular. Bunun arkasında, aileleri, çevreleri, yıllar süren çalışma hayatı deneyimi de yoktu. Muhteşem yeteneklerini kısa sürede paraya çeviren teknoloji milyarderlerinin ardında bambaşka hikayeler var