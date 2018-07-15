Başka olur milyarderlerin hikayeleri

Henüz 50 yaşlarını bile görmeden milyar dolarlık servete sahip oldular. Bunun arkasında, aileleri, çevreleri, yıllar süren çalışma hayatı deneyimi de yoktu. Muhteşem yeteneklerini kısa sürede paraya çeviren teknoloji milyarderlerinin ardında bambaşka hikayeler var ?JOHN COLLİSON
İrlanda merkezli Stripe şirketini kuran iki kardeşin küçük olanı John Collison
, dünyanın en genç dolar milyarderi oldu. 1990 doğumlu olan Collison, 1.1 milyar dolarlık serveti ile bu unvanı kazandı. İşe bisikletle giden ve en büyük zevki ekip arkadaşlarıyla dağ yürüyüşlerine gitmek olan Collison ayrıca uçak kullanmayı da çok seviyor. ?ZHOU QUNFEİ
1970 doğumlu Zhou Qunfei
6.6 milyar dolarlık servetiyle teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden biri. Günde 1 dolara saat camı parlatarak iş hayatına giren Çinli Qunfei'in sahip olduğu şirket cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlarda kullanılan camı üretiyor. 5 yaşında annesini kaybeden, babası iş kazasında görme yetisinin büyük kısmını kaybeden Qunfei, bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı. Üç yılın sonunda kötü muamele nedeniyle istifa etti. 22 yaşında 3 bin dolarlık sermayeyle kendi saat camı atölyesini kurdu. ?ELON MUSK
Tesla Motors ve PayPal'in kurucu ortaklarından SpaceX'in kurucusu Elon Musk
19.8 milyar dolarlık bir servete sahip. 1971 doğumlu Musk, boşanmış bir ailenin çocuğu. Boşanma sonrasında babasının yanında Güney Afrika'da yaşamaya başlamış. Okulda sürekli diğer çocuklar tarafından aşağılanan hatta dövülen Musk eve gittiği zaman da kendisini saatlerce azarlayan babasıyla vakit geçirmek durumunda kalıyormuş. Bu yüzden 17 yaşında evden ayrılıp annesinin memleketi Kanada'ya yerleşip üniversite eğitimi almaya başlamış. İlk çocuğunu henüz 10 haftalıkken ani çocuk ölümü sendromundan kaybetmiş. Tam bir işkolik olan Musk, 12 yıl boyunca toplamda iki hafta izin yapmış. Ve her hafta 90 saat çalışmasıyla ünlü. ?STEWART BUTTERFİELD
?Foto paylaşım sitesi Flickr ve mesaj uygulaması Slack'in kurucusu Stewart Butterfield
, 5 milyar dolarlık bir servetin sahibi. 1973 doğumlu Butterfield, hayatının ilk üç yılını su ve elektiriğin olmadığı bir kütük evde geçirdi. ?ANDREY ANDREEV
1.54 milyar dolarlık bir servete sahip 1974 doğumlu Andrey Andreev Badoo, Spy- Log, Begun ve Mamba gibi sitelerin kurucusu. 10 yaşında evde bulduğu parçalarla kendi radyo yayınını yapmaya başlayan Andreev, 1995 yılında ilk şirketini kurmuş. İş hayatı dışında zamanının büyük kısmını ünlü şeflerden yemek dersleri alarak geçiren Andreev'in favorisi soğan çorbası. Ve onun ismini taşıyan soğan çorbası tarifi Londra'da bulunan iki Michelin yıldızlı restoranda servis ediliyor.