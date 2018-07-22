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Beynini kandırırsan kiloyu verirsin Kilo vermek için en doğru diyet hangisi? Bilim dünyasında çeşitli teoriler var; kimi kilo alımını yağ tüketimiyle bağdaştırıyor kimi ise daha çok protein tüketimini teşvik ediyor. Bilim insanlarının fareler üzerinde gerçekleştirdikleri son araştırma ise bu tartışmalara yeni bir soluk getirecek gibi

Giriş Tarihi: 22.7.2018