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Havanın ayarlarıyla oynanıyor mu?

Gün içinde dört mevsimi yaşıyoruz, yaz yağmurlara teslim oldu. Ne oldu? Birirleri havanın ayarlarıyla mı oynuyor? Çin, ABD, Rusya gibi ülkelerin uzun zamandır hava olaylarını kontrol altına almaya çalıştığı biliniyor. Peki bu bilimsel olarak mümkün mü?

Dr. Enis DOKO
DR. ENİS DOKO Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 11:38
Havanın ayarlarıyla oynanıyor mu?

2008 Yaz Olimpiyat Oyunları, Çin'in başkenti Pekin'de yapıldı. Açılış, 8 Ağustos günü gerçekleşti. Bu gün Pekin'deki yağmur sezonuna tekabül ediyordu. Çin hükümeti açılış görkeminin zarar görmemesi için yağışın önüne geçtiklerini, oluşacak herhangi bir bulutun yok edileceğini açıkladı. Nitekim yağışsız, güzel bir açılış oldu. Bunu sağlamak için Pekin Kontrol Ofisi havaya tam 21 noktadan 1.104 füze fırlattı. Çin hükümetinin kısmen de olsa hava durumunu kontrol edebildiği iddiası yeni değil. Çinliler 1958'den beri hava durumunu kontrol etme üstüne araştırmalar yapıyor. Bu tarihten hemen hemen 40 yıl sonra devasa bir hava kontrol programı kurdular. 35 bin insan, 12 bin anti-uçak füzesi ve 30 uçak, hava durumunu kontrol etmek için uğraşıyor.

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Havanın ayarlarıyla oynanıyor mu?
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