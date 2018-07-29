Kahve beklerken şöhret geldi

Türkiye
'de model olmak zor. Önce ajanslara kayıt olunuyor, ardından bir fotoğraf çekimi... Boy ve kilolar formlara yazılıyor. Sonra bekleyiş başlıyor. Bu şekilde hayallerine kavuşanlar yok mu? Elbette var. Bunun için 1.90 boyunda ve 34 beden olmanıza gerek yok. Ancak şansınızın yaver gitmesi gerekiyor. Bir sabah, sevdiğiniz kahvecide sıra beklerken, biri size kartını uzatabilir. Tıpkı Elif Gönen
'e olduğu gibi... 1-5 Temmuz arasında Paris Haute Couture Moda Haftası
düzenlendi. Dünyaca ünlü markalar ışıltılı spotların altında yeni ürünlerini tanıttı. Vetements defilesinde ise podyumları sallayan manken bir Türk kızıydı. Elif Gönen defilede gururla yürüdü. Gönen sıradan bir öğrencilik hayatı süren güzel bir genç kızdı. Taa ki bir sabah kahve almaya gidene kadar... Gönen hayatını değiştiren o karşılaşmayı anlatıyor: "Londra
'da okuyordum. Bir sabah biri bana yaklaştı ve Hero Mag'de olmak ister misin diye sordu, hemen kabul ettim." Gönen yakın zamanda dünyaca ünlü marka Gucci'nin tanıtım videosunda yer aldı. Yıldızı parlayan Elif Gönen'le henüz 19 yaşında elde ettiği büyük başarıyı konuştuk.
- Nerede doğup büyüdün?
- 1999'da Bursa'da doğdum, büyüdüm. Annem ve babam doğduğumda bir anaokulu açtılar. Daha iyi bir çocukluk hayal edemiyorum! Sürekli oyun içinde ve hayvanlarla iç içe büyüdüm.
- Modelliğe nasıl karar verdin?
- Lisede cerrah olmak istiyordum. Çok utangaç bir çocuktum. Sanatla hep ilgilenmiş olsam da yurt dışına gitmek aklımda yoktu. Bir gün aniden içimdeki sesi dinleyip gitmeye karar verdim. Ailem nasıl mutlu olacaksan öyle yap dedi ve okulları araştırdık. Şu an Londra'da Central Saint Martins
'de okuyorum.
- Okulundan Alexander McQueen, Stella McCartney gibi isimler mezun oldu. Girmeden özel bir eğitim aldın mı?
- İki sene önce portfolyo kursuna gittim. Tek hedefim Central Saint Martins'ti. Portfolyom için çalışmaya geç başladım ama sonunda istediğim bölüm oldu. En büyük başarım bu.
- Moda haftasındaki ortam nasıldı?
- İlk moda haftam olduğu için gergindim. Arkadaşım benimle geldi. Instagram
'dan takip ettiğim insanlarla aynı ortamda bulunmak ilginç bir duygu.
- Çevrenden nasıl tepkiler aldın?
- Çok güzel tepkiler aldım. Bu işin beni en mutlu eden yanlarından birisi bu. Arkadaşlarım ve tanımadığım insanlar benimle ne kadar gurur duyduklarını söylüyor. Türkiye'yi herhangi bir alanda temsil etmek inanılmaz bir his.
GÜN BOYU DANS
- Gucci çekimi nasıl geçti?
- Oyunculuk ağırlıklı bir çekim olduğu için çok gergindim. Sabah erken saatlerde Londra'da bir banliyöye gittik, çekim 12 saat sürdü. Büyük bir ekip ve çok arkadaşça bir ortam vardı. Bizden doğal olmamızı ve gerçekten eğlenmemizi istediler. Videoda çalan şarkıyla gün boyunca dans ettik. - Yaşadığın ilginç bir olay var mı? - Beni en çok şaşırtan olaylardan biri Balenciaga'nın Kreatif Direktörü Demna Gvasalia ile muhabbet ettiğimi olaydan bir hafta sonra anlamamdı. Backstage'deydik, gözlük ve şapka taktığı için kim olduğunu anlayamamıştım.