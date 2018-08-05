Haberler Pazar Sabah Haberleri Avrupa’da yeni sağ hâlâ farklılığı reddediyor

Avrupa’da yeni sağ hâlâ farklılığı reddediyor Dr. Feyzi Baban, ekibiyle beş yıl süren bir araştırma yaptı, ‘Farklı aidiyete sahip insanlar aynı toplumda nasıl bir arada yaşar’ sorusuna cevap aradı. Baban ile raporu ve Avrupa’nın içinde bulunduğu durumu konuştuk. Avrupa’nın göçmenlere dair yürüttüğü asimilasyon ve çokkültürlülük politikalarının çöktüğünü anlatan Baban “Yeni sağın söylemi değişmedi hâlâ ırkçılığı besliyor” diyor