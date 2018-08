Kulübün geleceği başkanın iki dudağı arasında olamaz

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Ali Koç 'un 24 temmuz günü FB TV'de yaptığı camiaya sesleniş konuşması, futbolla ilgilenen ilgilenmeyen herkesi şoka uğrattı. Aslında herkes içten içe bir şeylerin ters gittiğini, kulüplerin finansal olarak iyi yönetilmediğini biliyordu fakat kimse bu kadar vahim bir tablo olduğunu tahmin etmemişti. Koç'un açıklamalarına göre Fenerbahçe'nin borcu 621 milyon euro civarındaydı ki bu eski başkan Aziz Yıldırım 'ın açıkladığı rakamın hayli üzerindeydi. Üstelik kulübün 10 yıllık gelirleri ipotek altına alınmış, sponsorluk gelirleri başka yerlere bağlanmış, kısacası uçan kuşa borçlanılmıştı.Ali Koç'un açıklamasının ardından Türk futbolunun içine düştüğü ekonomik darboğaz da artık iyice anlaşılmış oldu. Öyle ki zaten kulüpler UEFA ile yaptıkları Finansal Fair Play anlaşması gereği çeşitli cezai yaptırımlara maruz kalmış, transferde birtakım kısıtlamalarla yüzleşmişti. Peki, milyonlarca taraftarı bulunan bu büyük camialar nasıl bu hale geldi? Sorumsuzca davranan yönetim ve başkanlar mı, günü kurtarmaya yönelik atılan adımlar mı yoksa kökten değişmesi gereken sorunlu bir zihniyet mi? Ve her şeyden önemlisi Türk futbolu komadan nasıl çıkacak, tünelin ucunda ışık var mı? Avrupa'da işler ne alemde?Bu soruların cevabını almak ve Türk futbolunun röntgenini çekmek üzere soluğu Tuğrul Akşar'ın yanında aldık. Akşar, bir bankada yönetici fakat bunun yanında 17 yıldır spor ekonomisi üzerine kafa yoran bir isim. futbolekonomi.com adında spor yazarlarının da katkıda bulunduğu bir sitesi, futbol ve ekonomi üzerine yazdığı kitapları bulunuyor. Akşar, "İnsanlar top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi derdinde. Oysa bu işin arkasında devasa bir endüstri söz konusu" diyerek yola çıkmış biri. Vakti zamanında üniversitelerde futbol ekonomisi kürsüsü kurulmasını dahi teklif etmiş.Kendisiyle bir araya geldik. Futbolun bugün içinde bulunduğu krizin nedenlerini, sonuçlarını ve çözüm önerilerini konuştuk. Ona göre artık havaalanında yıldız karşılama, har vurup harman savurma dönemleri bitti.- Avrupa'da futbol, sadece futboldeğil! Bir gösteri endüstrisi olarakalgılıyor ve buna göre hareketediyorlar. Kulüplerin genel yapı-Türk futbolu ekonomik bir çıkmazın içinde. Öyle kibüyük kulüplerin borçları dev sanayi şirketlerinincirolarıyla yarışıyor. Kulüpler içine düştüğübu darboğazdan çıkabilir mi? Meseleyi futbolekonomisi uzmanı Tuğru Akşar, ile masaya yatırdık.Akşar, "Yapısal dönüşümler gerçekleştirmemiz,yarınlar için bugünü feda etmemiz şart. Futbolda'abi' dönemi bitmeli. Çünkü evdeki gümüşlerisatacak duruma geldik" diyorlanmalarınısportifsosu da ihmaletmeden, ticarileşenfutbolun gereksinimlerini karşılayacakşekilde organize etmişler. Nitekim, 25 milyareuro'luk Avrupa futbol pastasının yüzde 62'si beş büyükligden geliyor. Alman Bundesliga, İngiliz PremierLig, İspanyol La Liga, İtalyan Serie A, Fransız Ligue1. Bunlar yıllık 15 milyar euro'luk gelir elde ediyor.Bizim ligimizin yıllık geliri yılda 700 milyon euro'yaulaşıyor. Bu liglerde genelde kulüp sahiplikleri var vedolayısıyla başarısız olan, kâr edemeyen, mâli yapısısıkıntılı olanlar doğrudan olmasa bile dolaylı olarakdoğal seleksiyona uğruyor. Batacaksa batıyor, kümedüşecekse düşüyor. Herhangi bir koruma kalkanı yok.Başkan soyunma odasına girmiyor, kadro yapmıyor,kafasına göre transfer gerçekleştirmiyor! Kulübünbaşına getirdiği idari ve sportif menajerler aracılığıylakulübü yönetiyor. Kısacası, bu liglerde ve kulüplerdekurumsallık bir zorunluluk.- Evet, sıkı bir denetim var. Tüm kulüpler bu kapsamdaşeffaf ve denetlenebilir olmak zorunda. Bu nedenlebu beş büyük lig yıllık ortalama 15 milyar eurogelir yaratabiliyor. Bizde ise, borçlanmaya dayalı birbüyüme modelimiz var. Gelirlerin nasıl yaratılacağıdüşünülmeden harcamaları yaparız. Bir planlamamızyok. Var olan gelirlerimizden daha çok kazanılmamışgelecek yılların gelirlerini harcarız. Tüm bunların sonundasportif başarı gelsin gelmesin bir hesap vermeolayı da olmadığı için, sıkı bir denetim yapılmadığından,şeffaf olamadığımızdan, kulübün geleceğibaşkanın iki dudağı arasında olduğundanve demokratik bir yapılanma bulunmadığındanhata yapmaya devam ediyoruz. O hatada, finansal tablo olarak yönetilemez bir borçdağı olarak karşınıza çıkıyor.- Mesela vergisini ödeyemediğitakdirde, önce uyarı gider ardındankayyuma aktarılır, hattaküme düşürülür. Bakınız GlasgowRangers, Fiorentina, LeedsUnited... Oralarda af yok.Glasgow Rangers 3.5 milyonsterlin vergisini ödeyemedi,kayyum atadılar, sonra kümedüşürdüler. 100 yıllık kulüptü,kimse İskoç Premier Ligi batar,Celtic kiminle mücadele edecekdiye düşünmedi. "Kulüplereyaptırım uygularsak futbol ekonomisiolumsuz etkilenir" gibi bir anlayış yokAvrupa'da.- Yayın geliri reytinge ve futbolun kalitesininartmasına bağlı. Süper Lig 'in yıllık naklen yayıngelir hakları 500 milyon dolara satıldı. Bu rakamaslında bizim gibi bir lig için ciddi bir rakam. Bizimparasal gelir yaratmakta bir sıkıntımız yok. Bizimbu geliri yönetmekte sorunlarımız var. Yani, üstyapıproblemimiz var. Üstyapı sadece sportif performansıyönetmekten ibaret değil. Kulüplerimizisportif, iktisadi ve mali olarak daha yükseğe taşıyacaknitelikte, vizyon ve misyonda bir yönetsel yapılanmamızyok. Dünyayı takip eden, finanstan anlayan,ekonomik yeni gelir kaynakları yaratabilen,sportif performansı daha yukarılara taşıyabilecekyeterlik ve yetkinlikte insanlar kulüplerin başındaolmadığı için, kalıcı başarılara ulaşamıyoruz.- Ne yazık ki, bu konuya olumlu yanıt vermekçok zor. Futbolumuzun özellikle son 18-20 yılınabaktığımızda, yönetsel yapılanma anlamında çokfazla yol alamadığımızı görüyoruz. Nitekim, bununen önemli göstergesi, bu süreçte parasal gelirimizartarken, bir türlü sportif performansımızın artmaması.Yani, 2000 yılında Süper Lig'de toplamgelirimiz 150 milyon euro iken, bugünkü gelirimiz700 milyon euro'ya ulaşmış olmasına karşın, sportifperformansımızın göstergesi olan UEFA ve FIFAsıralamalarına bakıldığında 2000 yılının gerisindeyiz.Demek ki, Süper Lig parasal gelir yaratmış amao geliri yerli yerinde kullanamadığımız için sportifperformansta geriye düşmüşüz.- Bu borç tablosu itibariyle Türk futbolu bir yeregidemez. Ekonomik konjonktür de buna izin vermiyor,finansal maliyetlerinin artmasıyla kulüplerindurduk yerde borçları artıyor. Kurlar yukarı yöndegidiyor. Mesela İstanbul Borsası'na gönderilen faaliyetraporlarındaki verilerdeki şeffaflık, kulüplerde,derneklerde de olmalı.Bu yapılanmada göremediğimiz yönü var futbolun. İbra müessesi iyi çalıştırılmıyor. "Kol kırılır, yen içinde kalır" mantığıyla yönetimler aklanıyor. O yüzden de kulüplerin iki yakası bir araya gelmiyor. Futbol kulüpleri artık borca dayalı büyüme modelini terk edip sürdürülebilir bir sportif ve finansal başarıya odaklanmalı.- Üç büyük kulübün yöneticisinden biri vakti zamanında bana, "Biz gider olarak gösteremediğimiz birtakım tutarları altyapıya yapılan harcamalar kaleminde gösteririz" demişti. Çok şaşırmıştım.- Şampiyonlar Ligi'ne giden bir Türk takımı sıfır performans gösterse dahi 25-30 milyon euro'nun sahibi oluyor. Bir Türk takımının 30 milyon euro kazandığını düşünürsek bu 180 milyon liraya yakın bir para eder. Geçen senenin lig şampiyonu Galatasaray'ın kazandığı para ise 170 milyon lira civarında. Hangisi daha önemli sizce? Üstelik Avrupa'da sürekli vitrindesiniz, yan gelirler yaratmaya da müsait bir ortam söz konusu.- Bir, kadronuzu küçültür, yüksek maliyetli oyuncularla yollarınızı ayırırsınız. İki, altyapıya önem verirsiniz. Altyapıya önem verdiğiniz için çok maliyetli oyuncularınız olmaz ve dolayısıyla prim ve maaş ödemelerinde tasarruf sağlarsınız. Üç, gereksiz maliyetlerden kurtulursunuz. Ali Koç'un açıklamalarına göre bin 300 kişi civarında kişi çalışıyormuş Fenerbahçe'de. Bunun yaklaşık yüzde 25'i sporcu geri kalanı idari personel. Bu nasıl bir sayıdır? Sonuçta bir kulüp burası. Demek ki bu kadar ekstra maliyetler söz konusu.- Ali Koç, "Borç 620 milyon euro" diyor, Aziz Yıldırım ise "420 milyon euro." Hangisi doğru? Belli ki, Ali Koç'un dediği doğru. Sayın Koç'a göre, anlaşılan o ki, kulüpte borçların bir kısmı gizlenmiş. Fenerbahçe'nin 4.1 milyar liraya ulaşan mevcut finansal yükümlülükleri, kulübün gelirinin 10 katına ulaşmış. Ali Koç bunları açıklayarak "Kral Çıplak" dedi.- Şunu unutmayalım ki, "Her değişim, kendi içinde bir direnç taşır." Dolayısıyla, kulübün geleceği için sayın Koç, bu dirençleri ortadan kaldırmak ve yeni, daha çağdaş, demokratik, daha katılımcı ve kucaklayıcı bir yapılanmayı oluşturmak, kurumsal yönetimi geliştirmek suretiyle, kulübü sportif, iktisadi ve mali olarak hak ettiği yere taşıyacaktır. Bu anlayışla Ali Koç kulübü yönetirse Fenerbahçe'nin önü açık.- Ali Koç'un 50 milyon doları kulübe hibe etmesi taraftar ve camia açısından çok iyi görülebilir. Bu onu kahraman da yapabilir. Fakat o da çok iyi biliyor ki bu 50 milyon dolar, kara deliğe atılan küçük bir taş. Sonuç itibariyle, iyi niyet temelinde yükselen popülist bir davranış bu. Taraftarın beklentisi çok yüksek. Ancak beklentilerle gerçekleşenler arasındaki sapma arttıkça, bir süre sonra güvenilirliğiniz sorgulanmaya başlanır. Ancak, o iş yaşamının gerçeklerini çok iyi bilen birisi olarak, eminim ki popülist politikalardan uzak duracaktır. Çünkü popülizm hata yaptırır.- Yabancı yatırımcı gelse Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ni mevcut hukuksal ve toplumsal yapısından dolayı alamaz. Ancak, Borsa İstanbul 'da işlem gören Sportif AŞ'yi satın alabilir ki, burada da kritik bir konu var. O da: altın hisseler dernekte. Yani, Borsa İstanbul'da ancak mali yatırımcı olarak kalırsınız. BİST'te aldığınız hisselerle kulübe egemen olma ve yönetme şansınız yok. Mali yatırımcı kulübe egemen olamadıktan sonra üç büyükleri niye alsın ki? Burası İngiltere değil. Orada kulüpler şirket şeklinde kuruldukları için biri satın aldığında kulübün sahibi oluyor. Kısacası, borç yükü altında ezilen kulüplerin stadlarından petrol fışkırmayacağına, altın madeni çıkmayacağına göre, mevcut finansal darboğazdan çıkma, bu borçların altından kendi olanaklarıyla kalkma şansları yok. Evdeki gümüşleri satacak noktaya geldik. Bu durumda, devlet baba devreye giriyor. "Devlet baba vergimi affet, borçlarımı affet, stadyum yeri ver, stadyum yap" talepleri ortaya çıkıyor. Bu, besleme bir alışkanlık oluyor. Bu yaklaşım modeli de kalıcı ve stratejik olmaktan uzak, futbolumuzu bir yere götüremeyecek bir alışkanlıklar ve tembellikler sistemi oluyor. Bunun da sonu yok.- Yöneticilerimizin minimum düzeyde hata yapacak yetenekte, nitelikte ve ehliyette olması, genel kurulların da iyi çalışması lazım. Bugün tuttuğu takım için ciddi paralar harcayan taraftarın verdiği her kuruşun nereye gittiğini sorgulama hakkı vardır fakat biz sorgulayamıyoruz, çünkü antidemokratik yapılanmalar söz konusu. Yoksa şark kurnazlığıyla, sorunlarımızı ve borçlarımızı halının altına süpürüp "kol kırılır, yen içinde kalır" mantığıyla ilerleme şansımız yok.- Artık Türk futbolunda abi dönemi bitti. Çünkü Avrupa'da böyle bir şey yok. Orada mentor, koç var, bizde abi abla. Milyonlarca euro verip yurtdışından getirdiğimiz oyuncuların ülkeye adaptasyonunu sağlamak için ona bir mentor sağlamak gerekiyor. Yoksa, ülke kültürüne uzak, yabancı bir çevrede, bu oyuncunun mental adaptasyonunu sağlamadan nasıl sportif performans beklersiniz ki? Bunları yapmayıp 'abi' anlayışına sığınmanın bir sürdürülebilirliği yok.Yukarıdaki tabloda Fenerbahçe Spor Kulübüne dair Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde bildirilen rakamlar yer alıyor. Ancak yeni başkan Ali Koç'un açıkladığı borç miktarı 621 milyon euro. Diğer kulüplerin son 'şeffaf' rakamları elimizde olmadığı için Fenerbahçe Spor Kulübü verileriyle durumu özetlersek, güncel kurla bu borç 3.6 milyar Türk Lirası'nı geçiyor. 2017 yılı sonu açıklanan borsa verilerine göre sanayi endeksinde işlem gören şirketler arasında böylesi bir miktarın üzerinde borcu olan yalnızca iki şirket var. Onlar da TÜPRAŞ ve Arçelik. Yani bir diğer deyişle Fenerbahçe bir sanayi şirketi olup borsada işlem görseydi en borçlu üçüncü kurum olacaktı. Öte yandan yine 3.6 milyar Türk Lirası üzerinden hareketle gidersek yıllık cirosu bu rakamın uzağında kalan hayli büyük sanayi şirketi var. Borsada işlem gören 159 sanayi şirketinin yalnızca 16'sının cirosu 3.6 milyarın üzerinde.Alman, İngiliz, İspanyol, İtalyan ve Fransız liginin yıllık geliri 15 milyar euro.Türkiye liginin yıllık geliri yılda 700 milyon euro. Bu yıl Süper Lig'in yayın hakları 500 milyon dolara satıldı.İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers 3.5 milyon sterlin vergisini ödeyemediği için önce kayyum atadılar, sonra küme düşürdüler.