10 dakika içinde kaleci bulunur!

Bir halı saha maçı organize ettiniz arkadaşlarınızla, sahayı ayarladınız, saatleri belirlediniz, altıya altı takımlarınızı kurdunuz. Fakat o da nesi?Güvenip kaleyi emanet ettiğiniz arkadaşınız son anda gelemeyeceğini söyledi ve kale boş kaldı. Ya da başka bir senaryo düşünün.Halı saha takımınızın her mevkiinde ortalama ve üzeri oyuncular var fakat bir türlü kalede istediğiniz randımanı alacağınız bir kaleciniz yok. Nasıl çözeceksiniz? Tasalanmayın sorununuzu çözecek birileri var. "Belki de tekerlekten sonra en büyük ihtiyaç... Maçınız kalecisiz kalmasın, maç zevkiniz soğumasın.Hemen bir kaleci kirala." halisahakalecisi.com sitesi yaptıkları işi böyle tarifliyor. Halı saha maçlarının en zor mevkii için bu site üzerinden insanlar kaleci kiralıyor. İstanbul 'da 52 Ankara'da 39 diğer şehirlerde de 25-30 liraya kaleci bulmak mümkün. Toplam 46 şehirde kaleci kiralayan platformun havuzunda 269 kaleci bulunuyor.Aslında sitenin kurulması 2001 yılına kadar uzanıyor fakat bir süre sonra kapanmak durumunda kalıyor. Kurucu Ayberk Yağız tarafından 2017'de yeniden aktif hale getirilen site şu sıralar tam gaz hizmet vermekte. Ayberk Yağız'la konuştuk, sitenin ardında mahalle maçlarında iyi oynayamadığı için kaleye geçirilen bir adamın yıllar sonra kaleci kiralama sitesi kurmasının hikayesi çıktı...- 2001 yılında. Boyum hep uzundu ve futbola karşı yeteneğim yoktu. Bu nedenle mahalle maçlarında oynatılmaz, kaleye geçirirlerdi beni. Zaman içinde kaleciliğim gelişti. Maçlarda gerektiği kadar iyi bir kaleciydim. Bu şekilde, kendimi haftanın hemen her günü halı sahalarda kalecilik yaparken buldum. Bir süre sonra kafamda bu durumu bir web sitesi yaparak hizmete dönüştürmek fikri oluşmaya başladı. O zamanlar ne sosyal medya var ne online alışveriş siteleri. Ancak bir işyerinde de çalışıyordum ve siteyi idare edecek yeterli vaktim yoktu.Sonra askere gittim ve site kapandı.2017'de ise siteyi tekrar ayağa kaldırmaya karar verdim ve şimdi yeniden işin başındayız.- Sitemiz üzerinden bir form doldurarak ulaşıyor.Kalecilerin kalitesini kiralayanlar test ediyor.Her maçtan sonra değerlendirme olanakları var kaleci kiralayanların.- Fazla şikayet olmadı. Bir kez kiralanan kaleci maça gitmedi. Bu gibi durumlarda ücret iadesi yapıyoruz. Bir kez de kiralayanlar kalecimizden memnun olmadılar.Ve "O kaleciyi bir daha bize göndermeyin" dediler. Laf aramızda, o beğenmedikleri kaleci de bendim.- 269 kalecimiz var. Ama her gün iki üç ekleme oluyor. Zaman zaman da aramızdan ayrılanlar oluyor. Yeterli sayıda kalecimiz olduğu kanaatindeyim.Genelde özellikle büyük şehirlerde yaklaşık 10 dakika içinde kaleci bulabiliyoruz.- Maça zamanında gitmeli. Takım arkadaşlarıyla düzeyli bir yakınlık kurmalı. Bunun dışında çok da iyi olmamalı ki maçın zevki çıksın.Sonuçta halı saha maçları bunlar. Profesyonel duygular beslenmiyor.- 2002 Dünya Kupası sırasında bir organizasyon firması, alışveriş merkezinde kaleye şut atma etkinliği gerçekleştirmek istiyormuş.Ama firmanın çalışanlarının çoğu kadınmış ve kaleciyi nereden bulacakları konusunda kara kara düşünüyorlarmış. O sırada bizden haberdar oluyorlar. Bizden bir aylık, günde dört saatten, sekiz hafta sonu günü için üç şehirden kaleci istediler. Bu siparişle o zamanki site maliyetlerimizin tümünü çıkarmıştık. Bunun dışında, Facebook ve Twitter hesaplarımıza gelen yorumlar bizi her gün ziyadesiyle mutlu ediyor. Gerçekten son derece esprili bir milletimiz var.- Evet, fırsat buldukça gidiyorum. Ama gizlice gitmeye çalışıyoruz. Hakkımızdaki yorumları duymak istiyoruz.Kalecilere tavsiyem:Birleşin!- Aslında tam olarak benim durumum bu. Ama ben bu durumu avantaja çevirmenin bir yolunu buldum. Diğer yeteneksiz arkadaşlar da bulurlar umarım.Tabii kalecilik son derece sıkıcı.Bir saat boyunca kalede ayakta bekliyorsunuz. Diğer oyuncular defalarca hata yapıyor, yanlış paslar veriyor, gol kaçırıyor vesaire. Ama kalecinin yaptığı hatalar çok göz önünde oluyor. Bu nedenle bazen ayarı kaçan laflar işitiyorsunuz.Üstüne üstlük de diğer oyuncularla aynı parayı veriyorsunuz.Kalecilere tavsiyem, birleşin. Bu sömürü düzenini yıkalım (gülüyor).