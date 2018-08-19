Su altında uçar gibi

Ercan Tutal önderliğinde dalma deneyimi için Güvercinlik koyuna demir attık. Teknede bulunan görme ve duyma engelli pek çok birey ilk kez dalış tecrübesi yaşayacaktı. Heyecanları her hallerinden belli oluyordu. Bense tüm önyargılarımızla 'engelli' dediğimiz bu bireylerin neleri başarabileceklerine tanık olmak için bekliyordum. Kendisi de profesyonel dalgıç olan Tutal ve gönüllü eğitmenler dalış için gerekli önbilgiyi verdiler. Gözüm birden Benay
'a takıldı. Benay dalış kıyafetlerini giyip eğitmeniyle birlikte su
ya atladı. Eğitmeni onun bölgede bulunan yunus balığı heykeline dokunmasını istiyordu. Dakikalar sonra geldiklerinde Benan'a su altında ne hissettiğini sordum: "Suyun içindeki dünyayı keşfetmek için görmek gerekmiyor. Sualtındaki objelere dokunup suyu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Uçtuğunuzu sanıyorsunuz. Çünkü su da hava gibi incecik..." diye anlattı.