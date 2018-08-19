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altında uçar gibi

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Su altında uçar gibi
Ercan Tutal önderliğinde dalma deneyimi için Güvercinlik koyuna demir attık. Teknede bulunan görme ve duyma engelli pek çok birey ilk kez dalış tecrübesi yaşayacaktı. Heyecanları her hallerinden belli oluyordu. Bense tüm önyargılarımızla 'engelli' dediğimiz bu bireylerin neleri başarabileceklerine tanık olmak için bekliyordum. Kendisi de profesyonel dalgıç olan Tutal ve gönüllü eğitmenler dalış için gerekli önbilgiyi verdiler. Gözüm birden 'a takıldı. Benay dalış kıyafetlerini giyip eğitmeniyle birlikte ya atladı. Eğitmeni onun bölgede bulunan yunus balığı heykeline dokunmasını istiyordu. Dakikalar sonra geldiklerinde Benan'a su altında ne hissettiğini sordum: "Suyun içindeki dünyayı keşfetmek için görmek gerekmiyor. Sualtındaki objelere dokunup suyu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Uçtuğunuzu sanıyorsunuz. Çünkü su da hava gibi incecik..." diye anlattı.
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Su altında uçar gibi
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