Reklamlar gerçek ünlülere emanet

Pop-art akımının kurucusu Andy Warhol'un kapitalizmin her alanda kendisini hissettirmeye başladığı 60'lı yıllarda söylediği "Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak" sözünün gerçekleştiği günlerdeyiz. Kim gerçekten üretiyor ve uzmanı olduğu işi yapıyor kim nasıl tanınıp, bunu paraya çeviriyor artık kimse ayırt edemiyor. Sadece şöhretli olmak ve popüler olmak üzerinden yaşamlarımızın şekillenmeye başladığı bu dönemde moda dünyası yaşanan bu duruma belki de dur deme ihtiyacı hissetti. Son birkaç yıla damga vuran reklam kampanyalarının yüzlerine inat bu sezon neredeyse tüm modaevleri gerçek şöhretleri kampanya yüzü yapmış durumda. Son üç yıla Cara Delevingne, Gigi Hadid, Kendall Jenner ve Kaia Gerber dörtlüsü damga vurmuştu. En az üç-dört farklı ürünün kampanyasında onları görüyorduk. Ama bu durum moda endüstrisini de sıkmış olmalı ki bu sonbaharkış sezonunda bambaşka tarzda reklam kampanyalarına imza attılar. Bu kampanyaların başrolünde de ödülleri ve başarılarıyla konuşulan, üreten sanatçılar yer aldı. İşte o ünlüler.

FAYE DUNAWAY

1941 doğumlu Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Faye Dunaway, Gucci'nin Sylvie modeli çantalarının reklam yüzü oldu. Sanat yönetmenliğini Christopher Simmonds'un üstlendiği kampanya filmi gerçek bir Hollywood ikonunun ihtişamını gözler önüne seriyor.

JOAN COLLİNS

?Altın Küre ve Emmy ödüllü 1933 doğumlu Joan Collins, Kurt Geiger markasının sonbahar-kış koleksiyonunun yüzü oldu. 85 yaşında iddialı parçalarla kamera karşısına geçen Collins, güzelliğiyle sayısız habere konu oldu?.

HARRY STYLES

One Direction grubunda tanıdığımız 1994 doğumlu Harry Styles da bu sezon derg-i lerde kampanya fotoğrafını göreceğimiz isimlerden. Gucci'nin erkek koleksiyonunun yüzü olan Styles'a çekimde köpekler, bir de horoz eşlik etti.

ADRİEN BRODY

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Adrien Brody, İspanyol Mango markasının erkek koleksiyonunu tanıtıyor. Kampanya çekimini Mario Sorrenti gerçekleştirdi. Sokaktan toplandığı evsiz köpekleri sahiplenmesiyle tanınan Brody'ye çekimde bir köpek eşlik etti.

SARAH JESSİCA PARKER

Sex and the City dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan 53 yaşındaki Sarah Jessica Parker, iç çamaşırı markası Intimissimi'nin bu sezonki yüzü. Altın Küre ve Emmy ödüllü Parker, kampanya için New York sokaklarında fotoğraf çektirdi.



MİLLA JOVOVİCH

Ukrayna asıllı ABD'li oyuncu, şarkıcı ve moda tasarımcısı Milla Jovovich, Balmain markasının bu sezonki tercihi oldu. 1975 doğumlu Jovovich, reklam kampanyasıyla çok konuşuldu.