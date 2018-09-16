1970’lerin Çukurovası sekiz ayda yapıldı

Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
'ın yapımcılığını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamı atv'de seyirciyle buluştu! Dizi, güçlü oyuncu kadrosu kadar, dekorları ve kostümleriyle de konuşuluyor. Dizi için Adana
'da kurulan devasa platonun her köşesi, 1970'lerden süzülen birer anı gibi. O dönemin Adana'sını oluşturmak için hazırlıklar tam sekiz ay önce başladı. 450 kişiden oluşan profesyonel bir ekip gece gündüz çalıştı. Ekip bu özverili çalışma sonunda, Adana'da, Çukurova'nın o uçsuz bucaksız coğrafyasında Yaman Çiftliği başta olmak üzere, dizinin tüm mekanlarına hayat verdi.
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin rol aldığı, senaryosunu Ayfer Tunç
'un kaleme aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi için, yapım ekibi hazırlık aşamasında, yüzlerce döküman araştırdı, herşeyin dönemin çizgilerine uygun olması için binlerce fotoğraf taradı, referans görseller hazırladı!
Sadece binalar ve mekanlar değil, kostümler için de geceler boyu çalışıldı. Filmin kostüm ekibi aylar süren çalışmalarla döneme ait yüzlerce kadın ve erkek vintage kıyafet buldu. Türkiye
'nin dört bir yanından yüzlerce aksesuar topladı. İKİ BİN KOSTÜM TASARLANDI
Başrol oyuncularının her bölüm için giyeceği iki bin kostüm, dönemin çizgilerini bilen modacılar tarafından yeniden tasarlandı ve döneme ait kumaşlarla film için özel olarak dikildi, dikilmeye devam ediliyor.
Dönemin tüm ihtişamını yansıtan ev aksesuarlarının çoğu ise antika dükkanlarından temin edildi.
Gelelim hikayeye, konu elbette bir aşk etrafında dönüyor... 1970'li yıllarda, İstanbul
'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir...