Haberler Pazar Sabah Haberleri 1970’lerin Çukurovası sekiz ayda yapıldı

1970’lerin Çukurovası sekiz ayda yapıldı Bir Zamanlar Çukurova dizisi zamanda yolculuk yaptırdı. 1970’leri anlatan büyük prodüksiyonlu dönem dizisi kostüm ve dekorlarıyla göz kamaştırdı. Sekiz ay süren inşaatla 1970’lerin Çukurovası günümüzde hayat buldu

Giriş Tarihi: 16.9.2018