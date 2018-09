Hazırlan İstanbul Contemporary vakti geldi...

HARTUNG

BUGÜN NELER OLDU

Dile kolay tam 13 yıldır İstanbul 'un kültür-sanat hayatında önemli bir yer tutuyor Contemporary fuar ları. Çağdaş sanatın en önemli temsilcilerini sanatseverlerle buluşturan, birçok galeri, sanatçı ve esere ev sahipliği yapan Contemporary Istanbul'un (CI) bu yılki programı da yine dopdolu. 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik öncesinde çağdaş sanatın İstanbul'daki en coşkulu günlerinde neler, nasıl yaşanacak bir bakalım istedik. Etkinliğin ana sponsoru Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer "İstanbul artık dünyada çağdaş sanatın kalbinin attığı önemli merkezlerden biri; bu da hepimize gurur veriyor. Contemporary Istanbul Fuarı hem uluslararası konuşmacıları hem de farklı ülkelerden katılan galerileriyle şehrin odak noktası oluyor" diyerek aslında etkinliğin geçmişten günümüze nasıl ilerlediğinin altını çiziyor. Öte yandan bu yıl fuara katılacak 83 galeriden 54'ün��n yurtdışından olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli de "Böyle bir dönemde, fuara katılan galerilerin yarısından fazlasının yurtdışı merkezli galeriler olması uluslararası sanat piyasasının İstanbul'a ve Türkiye sanat piyasasına olan güvenini gösteriyor. Bu süreçten yerli sanat pazarının olumlu çıkacağını düşünüyorum" sözleriyle fuarın evrenselleştiğinin altını çiziyor.Türkiye'nin yurtdışında yatırımı olan sanatsever iş insanlarına yönelik olarak ilk kez 2017 yılında, Özyeğin ailesinin Romanya'daki yatırımı Bucuresti Mall ile başlatılan Galeri Destek Programı bu yıl daha da genişletilmiş hali ile karşımızda. Galerilerin Contemporary Istanbul'a katılımını desteklemeyi amaçlayan program, bu yıl beş ülkeyi kapsıyor. Romanya'ya ek olarak, Galeri Destek Programı dâhilinde Hollanda, Portekiz, Fransa ve A.B.D.'deki galerilerin Contemporary Istanbul 2018'de katılımına destek sağlayan bu program ile Türkiye'deki çağdaş sanat ortamının gelişmesi, çeşitlenmesi ve ülkeler arasındaki sanat yakınlaşmasına destek sağlanması amaçlanıyor. Galeri Destek Programı kapsamında bu yıl beş ülkeden 17 galeri İstanbul'a geliyor.Yeni medya giderek çağdaş sanatın en önemli unsurlarından biri haline gelmekte. 2013'ten bu yana 'Plugin' bölümü ile sanatseverleri yeni medya sanatı ile buluşturan Contemporary Istanbul'da bu yıl da bu bölüm var. Ceren-Irmak Arkman'ın küratörlüğünde fuar alanında düzenlenecek Plugin'in bu yılki teması 'Olağan/Dışı' olarak belirlendi. Plugin bölümünde İspanya'dan Felix Luque Sanchez, Slovenya'dan Ursula Berlot, Güney Afrika'dan Mary Sibandeve ve daha birçok ülkeden isim yer alacakken Türkiye'den ise Ali Miharbi, Selçuk Artut ve Can Büyükberber gibi sanatçılar eserlerini sergileyecekler.Geçen sene fuarın görsel planlaması Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirilmişti. Bu yıl da durum aynı. Buna ek olarak Contemporary Istanbul ve Tabanlıoğlu Mimarlık'ın ortak projesi ile Contemporary Istanbul'un cephesini ise mimarlık öğrencileri tasarladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencileri arasında yapılan yarışmada 27 tasarım arasında birinci olan 'Curvegami' fuar boyunca Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nın cephesinde yer alacak.Bu yılki fuarda da yine dünyaca ünlü galeriler ve katılımcılar var. Miami ve Paris'te şubeleri olan 55 Bellechassse, Londra'dan Anemoi Art Gallery, Pekin'den Galleria Continua, New Yorklu The Hole ve bunlardan bazıları. Öne çıkan sanatçılar ise Andy Warhol, Laurence Jenkell, Eric Shaw, Gaston-Louis Roux, Candida Höfer ve Michael Staniak gibi isimler ve onların eserleri. Türkiye'den katılan sanatçılar arasında dikkat çekenler arasında ise Kerem Yavuz ve Selman Bilal bulunuyor. Yavuz, tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda hava karardıktan sonra keşfedilmesi gereken bir sergiye hazırlanıyor. Sanatçının ilk defa hazırladığı neon eserler, 1990'ların bilgisayar oyunlarına ithaf edilen bir aşk mektubu görevi görürken Selman Bilal de yine bu yılın en merak edilen sergilerinden birini sanatseverlere sunacak.Yaklaşık 2 bin eserden bahsediyoruz ve zaman da hayli kısıtlı, üç gün. Dolayısıyla birbirinden yaratıcı ve özgün birçok çağdaş sanat eserini gözlemleme imkanımız mevcut. Buna karşın fuar öncesinde atlamamamız gereken eserleri de öğrenmekte fayda var. İşte onlardan birisi de Amerikalı sanatçı Tommy Hartung'un İmge Şeyler başlıklı sergisi. 1979'da Ohio'da doğan ve halen de New York'ta yaşayan Tommy Hartung'un yapıtları birçok çağdaş sanat müzesinde sergileniyor. Bu müzeler arasında, New York'taki Çağdaş Sanat Müzesi, Whitney Amerikan Sanat Müzesi, Hammer Müzesi ve Los Angeles'daki Rose Art Museum da bulunuyor. 2015 yılında, Louis Comfort Tiffany Vakfı Bienal Ödülü'nü 2011 yılında da Joan Mitchell Vakfı Ressamlar ve Heykeltraşlar Ödülü'nü kazanan Hartung'un Contemporary Istanbul'daki video yapıtlarının sergileneceği sergisinin adı ise İmge Şeyler. Serginin küratörü ise Hasan Bülent Kahraman . Tommy Hartung'un nesnenin varlık yapısını aşmaya çalıştığının altını çizen küratör Hasan Bülent Kahraman, sergi ile ilgili değerlendirmesinde şöyle diyor: "Gerçeğin doğayla koparılmış ilişkisinde yeni bir düzey ve düzlem tasarlıyor Hartung. Bu insana da yeni bir düzlem tasavvur etmektir. Anlatı daima gerçeğin ötesindedir. Hartung dili görselleştirerek anlatıyı imgeleştirerek insanı kendi varoluşunu yeniden sorgulamaya itiyor. İmgelerin imgeleri ürettiği, imgelerin imgeler aracılığıyla üretildiği bir kesitte ve katmandayız. Hartung bu yeni evrenin kurucusudur." Ne diyelim, bu yeni evrenin kurucusu Hartung'un sergisi bu yılki Contemporary'nin en öne çıkan işlerinden, kaçırılmaması tavsiye ediliyor.