Hasan Basri Yalçın: Gezi Parkı olayları benim dönüşümümdür

Yurt dışında aldığı eğitimin ardından kendi deyimiyle 'akademinin fildişi kulelelerinde teorik tartışmalar yapma hayaliyle' ülkesine dönen bir akademisyendi. Yaklaşık bir yıl sonra patlak veren ve akademisyen kimliği ile izlediği Gezi Parkı olayları yine kendi deyimiyle onu 'dönüştürdü' ve tabiri caizse fildişi kulelerden sahaya indirdi. Şimdi SABAH gazetesindeki yazıları başta olmak üzere çeşitli platformlarda Türkiye ve dünya gündemi ilişkin görüşlerini dile getiriyor, çok da dikkat çekiyor. Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın gözlerden uzak yaşamında ise uğruna yurt dışında kalma düşüncesini rafa kaldırdığı oğulları Mehmet Fatih ile Ömer Burak, uzak diyarlarda 'of' demeyi bile özleten Türkiye tutkusu, aile sevgisi, motosiklet merakı ve otomobille çıkılan Türkiye seyahatleri var.