Haberler Pazar Sabah Haberleri Hem sağlıklı hem de leziz şimdi balık zamanı

Hem sağlıklı hem de leziz şimdi balık zamanı Kış aylarının yaklaşmasıyla birçok balığın da mevsimi geliyor. Bağışıklığı güçlendiren, besleyici özellikli ve yemek planlarının ilk alternatifi olan balığın faydalarını beslenme ve diyet uzmanı Emel Unutmaz Duman anlattı