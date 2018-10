İçindeki savaşı kazanırsan maçı da kazanırsın

BUGÜN NELER OLDU

1991 yılında Sivas 'ta doğan Türkiye 'nin en önemli boksörlerinden biri olan Avni Yıldırım , 2015 Şubat ayında Dünya Boks Federasyonu'nun (WBC) Gençlik Kıtalararası Kemeri 'ni aldı. Bu boksörün ilk kemeriydi. 2015 Ağustos ayında ise Gümüş Büyükler Kıtalararası Kemer'ini kazandı. Yıldırım şimdi de gözünü Altın Kemer 'e dikti. Anthony Dirrel ile yapacağı Dünya Şampiyonluğu maçının kampı için Avusturya'ya gidecek olan Yıldırım ile Kuruçeşme Huqqa'da bir araya geldik... Profesyonel boksör özel hayatından beslenme programına, maçlara hazırlık aşamasından kariyer hedeflerine kadar tüm bilinmeyenlerini Pazar SABAH'a anlattı... Mike Tyson 'un hocası ile bir araya geldik ancak artık çalışmıyoruz. Menajerim Ahmet Öner ona yardımcı hocalık teklif etti ama kabul etmedi. "Yardımcı hocalık yapmam" dedi. Şimdi gittiğimde yeni bir ekiple başlayacağız inşallah hayırlı olur hepimiz için. Daha iyi neticeler elde etmek için çaba harcıyoruz.- Çeşitli antrenman metotları var ben hazırlanırken günde iki, bazen üç kez antrenman yapıyorum. Sabah 05.30, öğlen 12.00, akşam 05.00'te olmak üzere. Kampın 1.5 ayı fizik kondisyonu antrenmanları ile geçiyor. Daha sonra teknik antrenmanlara geçiyoruz. Bu üç aylık bir periyot. İlk 1.5 ay fizik kondisyon antrenmanlarında protein ağırlıklı besleniyorum, son üç hafta karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Karbonhidrat aldığım zamanlar, proteinden uzak duruyorum çünkü maça yakın vücuda enerji lazım, bunu da karbonhidrattan sağlıyoruz. Bu beslenme programının iyi hazırlanması gerekiyor. Mesela son maçta iyi hazırlanmadı, bu yüzden çok halsizlik vardı, enerjim çok düşüktü. Bu konu üzerindeki bazı değişiklikler yapılacak. Ayın 6'sında tekrar Amerika'ya gidiyorum yeni kampımda farklı bir ekiple çalışacağım.- Hep Almanya'da yaşadım. Fakat şöyle bir şey var orada zihinsel olarak odaklanamıyorsun. Dünya Şampiyonluğu maçından önce Almanya'da 15 bin kişilik salonu doldurdum. Almaya'da 15 bin kişilik salon doldurabiliyorsan, bir şeyleri başarmışsın demektir. Buraya Tarkan'ı getirseniz, belki de salonu böyle dolduramaz. Fakat gurbetçi vatandaşlar beni çok sahipleniyorlar, yolda gördüklerinde bırakmak istemiyorlar, ben de kimseyi kırmak istemiyorum o sebepten kafamı dinleyemiyorum. Tam olarak Amerika'ya niye gidiyorum? Son maça üç ay kala gidiyorum, Miami'deyim. Kimse orada dikkatini dağıtmıyor, tanıdık yok. Sıradan bir vatandaşsın herkes için. Hiçbir yere çıkamıyorsun sadece ekibinle berabersin.- Evet, eleme maçıydı elendimama şansımıza da şampiyon dopingliçıktı. Bu da bizim için büyük biravantaj. 15 Aralık'ta maça çıkmaihtimalim var, bir final elemesi dahayapılacak, Kanadalı bir boksörleşampiyonluk için tekrar maça çıkacağım.- Ben maçlara üç hafta kalatelefonumu kapatıyorum sadecehaftada bir, iki kere annemi, ailemiarıyorum. Sosyal medyadakitakipçilerim için bir, iki paylaşımyapıyorum ama kimseyle görüşmüyorum.Telefon benim için bitiyor.Sadece maç günü annemi arıyorum,duasını alıyorum. Ondan sonra yinekapatıyorum. Telefonla falan uğraştığınzaman hep kafan dağılıyor.Adam geliyor abuk sabuk yorumlaryapıyor, eleştiriler yapıyor, yorumyazmak için yorum yazıyorlar... Birde bizim milletimiz sadece klavyedelikanlısı... Dünya Şampiyonası 'nda nakavtoldum. Tek mağlubiyetim var o zaten.4. rauntta çok ters bir yumruk yedimmaçın sonuna kadar hâlâ kafamı toparlayamamıştım.- Eski boksörleri takip ediyorum.İki, üç kişi var böyle. Ama en babasıJeo Frazier. Genelde kendi stilime yakınolanları izliyorum.- Zaten hep rekabet halindeyiz bazenaramızda atışmalar da oluyor.- Şimdi bakalım Dünya şampiyonlukmaçında ne olacak? Ona göre birüst sıklete geçmeyi düşünüyorum.- Alıyorum maçtan önce, nasıl almayacaksın? Her maç final maçı gibi... Psikolojik olarak da hazır olman lazım. Fizik olarak istediğin kadar hazır ol, psikolojik olarak hazır değilsen olmuyor. O maçtan önce kendinle bir savaşın var. İçindeki savaşı kazanırsan maçta da kazanırsın- Önceden bu konu için de bir destek alıyordum ama artık almıyorum çünkü artık profesyonelleştik alıştık. Artık küfür de etseler hakaret de etseler umurumda değil. Ben yolumda yürüyorum onlara bol şans.- Kariyerimin ilk yıllarında ciddi ilişki yasaktı şu anda ciddi ilişkim yok. Şanssızlık. Sözleşmeye bile koymuşlardı. Şu anda kariyerimi oturttum ama kariyerimin başında hiçbir şey oturmamışken kız peşinde koşamazdım. Kafan her zaman maçta olmak zorunda.- Kariyerime Beşiktaş Kulübü'nde başladım. Sonra Fenerbahçe'yle irtibata geçtim ve hedeflediğimi yaptım, Türk Milli Boks Takımı'na gittim. Avrupa Şampiyonu olduktan sonra profesyonel boksa yöneldim. Dünya Şampiyonası'na gittim. Profesyonel olmak farklı bir şey. Güzel bir ivme yakaladım, şükürler olsun. Profesyonel olsam da kendimi hiç sağa sola vurmadım. "Bu benim yolum" dedim. Şu an dünyada bir isim oldum. Maç için gidiyorum Almanya'ya, maça bir hafta kala Bild gazetesinde haberlerim çıkıyor.- Yurtdışında daha çok değer görüyoruz şu anda Bild gazetesine kaç Türk çıkıyor haber olarak? Ben sadece Cumhurbaşkanımızı görüyorum. Ben her maç öncesi sonrası Bild gazetesindeyim tabii gurur verici bir şey, bir reis çıkar bir ben çıkarım başka kimse çıkmaz.Gurbetçilerin hayatı hiç kolay değil- Ben Esenler'de büyüdüm. Hâlâ büyüdüğüm yere gider, ziyaret ederim. Bir abi, arkadaş gibi mahalleli gençlerle sohbet eder, çay içerim. Benim maçlarım yayınlandığı zaman Esenler'de her yer dolar. Beni izler, videolar gönderirler. Esenler'de yaşamaktan, orada büyümekten, oralı olmaktan çok mutluyum.- Almanya'da gurbetçi oluyorsunuz. Buradan oralara işçi gönderdik, tabii o zaman bu kadar sistem yok, istihdam yok. O zamanlar ülkenin durumu çok iyi olsa zaten işçi göndermezdik. Biz oradaki gurbetçileri sahiplenmedik, onları anlayamadık, hatta dışladık. Aslında onların hayatı çok da kolay değildi.