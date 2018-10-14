İçindeki savaşı kazanırsan maçı da kazanırsın

1991 yılında Sivas'ta doğan Türkiye'nin en önemli boksörlerinden biri olan Avni Yıldırım, 2015 Şubat ayında Dünya Boks Federasyonu'nun (WBC) Gençlik Kıtalararası Kemeri'ni aldı. Bu boksörün ilk kemeriydi. 2015 Ağustos ayında ise Gümüş Büyükler Kıtalararası Kemer'ini kazandı. Yıldırım şimdi de gözünü Altın Kemer'e dikti. Anthony Dirrel ile yapacağı Dünya Şampiyonluğu maçının kampı için Avusturya'ya gidecek olan Yıldırım ile Kuruçeşme Huqqa'da bir araya geldik... Profesyonel boksör özel hayatından beslenme programına, maçlara hazırlık aşamasından kariyer hedeflerine kadar tüm bilinmeyenlerini Pazar SABAH'a anlattı...