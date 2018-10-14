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İçindeki savaşı ırsan maçı da kazanırsın

İstanbul Esenler’de büyüdü, sonra ver elini Almanya. 1991 doğumlu boksör Avni Yıldırım başarıdan başarıya koşuyor. Şimdi gözünü Altın Kemer’e diken Yıldırım başarıya giden yolun disiplinden geçtiğini söylüyor

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 11:31
İçindeki savaşı kazanırsan maçı da kazanırsın

1991 yılında Sivas'ta doğan Türkiye'nin en önemli boksörlerinden biri olan Avni Yıldırım, 2015 Şubat ayında Dünya Boks Federasyonu'nun (WBC) Gençlik Kıtalararası Kemeri'ni aldı. Bu boksörün ilk kemeriydi. 2015 Ağustos ayında ise Gümüş Büyükler Kıtalararası Kemer'ini dı. Yıldırım şimdi de gözünü Altın Kemer'e dikti. Anthony Dirrel ile yapacağı Dünya Şampiyonluğu maçının kampı için Avusturya'ya gidecek olan Yıldırım ile Kuruçeşme Huqqa'da bir araya geldik... Profesyonel boksör özel hayatından beslenme programına, maçlara hazırlık aşamasından kariyer hedeflerine kadar tüm bilinmeyenlerini Pazar SABAH'a anlattı...

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İçindeki savaşı kazanırsan maçı da kazanırsın
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