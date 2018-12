Türkiye hazır ol herkes seni konuşacak

BUGÜN NELER OLDU

Koca bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yıldan hepimizin farklı beklentileri var. Hepimizin hayalleri sınırsız. Peki gökyüzü bizim için neler hazırlıyor? Dünyayı, Türkiye'yi ve bizleri neler bekliyor? Bu yanıtları almak için Günaydın yazarı astrolog Zeynep Turan ile buluştuk. Siyasetten, skandallara, ekonomiden ünlülere, aklımıza gelen her şeyi sorduk. İşte enine boyuna 2019 analizi...- 21'inci yüzyılın duyurusunun yapıldığı yıl 2019. Uranüs mart ayından itibaren Boğa'ya geçtikten sonra önümüzdeki yedi yıllık döndü 21'inci yüzyılın en hararetli dönemi olacak. Koca bir yüzyılın ne olduğunu, nereye gittiğini, insanlığa ne kattığını göreceğiz. Belki biz yaşarken fark etmeyeceğiz ama bu dönem bitince çok büyük şeyler yaşandığını anlayacağız. Öngörülemez 21'inci yüzyılın adı konulmaya başlanıyor. Bugüne kadar fragmanı izliyorduk, belki de perde aralanacak ve filmi izlemeye başlayacağız.- Türkiye ve Türkiye'nin stratejisi dünyada çok konuşulacak. Türkiye 2018 yılında kendi dönüşümünü yaşadı. Dünya Türkiye'yi birçok konuda konuşacak. Zaten İpekyolu dünyadaki birçok ülkenin göz diktiği nokta olacak. Ayrıca topraklarımızda bugüne kadar bilinmeyen bir medeniyete dair izlere rastlanacak. Bu nedenle de dünyanın gündeminde yer alacağız.- Tüm dünyada siyasi dengeler değişecek. Pek çok ülke kendi toprak bütünlüğünü korumak için farklı stratejik kararlar alacak. Hatta inanması güç olayları izleyeceğiz.- Evet her zaman olduğundan daha çok konuşulacağız. Dünya için stratejik önemimiz kat va kat artacak.- 2019'da kartlar yeniden dağıtılırken yeni bir oyun kurulacak. İngiltere oyun kurucu olurken, Avrupa'da daha büyük karışıklıklar yaşanacak. Kaldı ki AB'den yalnızca İngiltere değil, Almanya da ayrılacak. 1977 doğumlu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başlayan rüzgar başka ülke liderlerini de üzecek. Yurt dışında yerini çok sağlam gören liderlerin yerlerinin sarsıldığına şahit olacağız.- Altın çağı başlıyor. Kitabın da renginin sarı olmasının nedeni budur. Yatırım için de altın diyorum.- Mesela UNESCO gibi köklü yapıların, derneklerin içinde bambaşka şeyler olduğunu göreceğiz. Büyük vakıf ve derneklerin inişlerini ya da arkada dönen olayları duyacağız. 2019 kaldır perdeyi ve gerçeği gör diyor.- Öncelikle gerçekten çok çalışanın, emek verenin dönemi başlıyor. Doğum haritasında gezegen konumları Boğa, Başak ve Oğlak olanlar için yeni bir dönem başlıyor. Burcu İkizler ve Yay olanlar ise yılın en şanslıları olacak.- Futbol. Her açısıyla futbol konuşacağız. Futbol dünyasında çok büyük olaylar yaşanırken, yalnızca takım oyuncuları ve transferler değil kulüp başkanları da alıştığımızın dışında konularla gündeme gelecek.- UEFA'nın Türk futboluna çelme takması gündeme gelecek. Bilin ki 2019'da statlarda farklı slogunlar duyacağız.- Fikret Orman ve Ali Koç çok konuşulacak hatta kulüp içindeki ayrışmalarla eş zamanlı farklı farklı mücadeleler verecekler.- Öncelikle modanın aklı oldukça karışık. Birçok dev modaevinin ticari kaygılarını duyacağız. Marka evliliklerine şahit olacağız. Farklı moda akımları gündeme gelecek.- Burning Man ile ilgili gerçekler, katılanların orada neler yaşadığını teker teker öğrenmeye başlayacağız. Sanatın nelere alet edildiğini öğreneceğiz. Türkiye'den de çok ünlü isimler katılıyor biliyorsunuz. Tüm bu ünlülerin orada neler yaşadığını yavaş yavaş öğrenmeye hazır olun.- İngiltere'nin geleceği için neleri feda ettiğini işte bu süreçte anlayacağız.