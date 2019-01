İnsanların aşka olan inancı arttı

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Özge Özder geçtiğimiz temmuz ayında müzisyen Sinan Güleryüz'le dünyaevine girmişti. Düğünleri, dansları günlerce konuşuldu. Herkes aşklarına, samimiyetlerine inandı. Öylesine büyülü bir şey yaşıyorlardı ki, bu sihre kendini kaptıran Bade Öze Derinöz adlı bir müzisyen o düğün görüntülerini izleyip romantik bir şarkı yazdı. Derinöz, "Senle ben nelere direndik sevgilim/ Ağlatıldık çok yerildik az yenildik sen bilirsin/ Durmadıkça hep güçlendik bundan eminim/ Çok yara aldık hep sarıldık hep direndik çokda yendik" dizeleriyle başlayan şarkısını Sinan Güleryüz'e gönderdi. Ne olduysa ondan sonra oldu. İkili şarkıyı birlikte okudu. Klibi YouTube paylaştıktan kısa bir süre sonra 1 milyon barajını aşan izlenme oranına ulaştılar. Küsleri barıştıran şarkı, düğünlerde dans şarkısı olarak çalınmaya başlandı. İkiliyle Senle Ben adlı şarkının hikayesini ve aşklarını konuştuk...Benim çok anladığım, bildiğim işler değil. Başarıyla popülariteyi aynı şey olarak görmüyorum. Çok kaliteli olan ama çok dinlenmeyen şeyler de olabiliyor. İnsanlara ulaşıyor olması çok kıymetli. Birbirleriyle paylaşıyorlar ve günden güne artıyor.: Evet iyi bir şey. Sayısal olarak güzel bir değer.Özge'nin de dediği gibi başarı sayıyla doğru orantılı değil.: "Oya-Bora'dan sonra böyle çift gelmedi. Devamı gelsin, albüm yapın" diyen o kadar çok insan var ki. İkimize de mesaj yağıyor resmen. "Özge hanım şarkı söylemeye devam etsin ne güzel sesi var" diyorlar...: Konservatuvar girerken ses sınavından geçiyoruz. Dört sene şan, müzik, koro dersleri görüyoruz.. Ben oyuncuyum ve işime hizmet ettiği sürece şarkı söylemeyi doğru buluyorum. Ama albüm yapma fikri bana biraz uzak geliyor. Bunu hatıra olsun diye söyleyelim dedik.Bade Öze Derinöz adlı bir müzisyen takipçim bana Instagram'dan bu şarkıyı yolladı. "Düğününüzü izledim ve aşkınızdan çok etkilendim. Sizin sesinize uyacağını düşündüğüm bir şarkı yazdım" diyerek bana bu şarkıyı yolladı.: Balayındaydık. Sinan açtı şarkıyı. Çok beğendim. İnanılmaz büyüsü var. Birlikte yapalım ben back vokal yapayım dedim.: Kafamda başka bir şey vardı çünkü. Şarkının sesini, enstrümanları her şeyi Özge'nin sesine göre ayarladık. Bütün şarkı Özge'nin üstüne yapıldı. Ama henüz bilmiyor. Back vokal yapmaya geldi stüdyoya, nereleri okuyacağım diye sordu. Arkadaşım Emir'i ayarlamıştım. O da "Siz hepsini okuyun biz arasından güzel yerleri seçeriz" dedi. Özge şarkıyı tamamen okudu. Sonra ben okudum ve ona back vokal yapmış oldum.Evet. En çok yazılan şey o. Bizi tekrardan aşka inandırdınız diyorlar.İnsanlar gerçeklikte böyle bir sıcaklığı özlemişler. Dürüstçe bir sıcaklık gönderdik ve o da insanlara geçti sanırım. İnanılmaz hikâyeler var. Birbirlerine çok âşık bir çift uzun yıllar sonra çocuk sahibi olacakken çocuğu kaybetmişler ve birbirlerini suçlamaya başlamışlar. Bu şarkıyı duyunca bir anda ağlamaya başlamışlar ve birbirlerine sarılıp bunu da atlatırız demişler. Böyle ilginç mesajlar alıyoruz. Küs olanlar birbirlerine barışma şarkısı olarak gönderiyor. Düğün şarkımız yapacağız diyenler var...Evet. Şarkının düzenlemesini Sinan yaptı. Klibi de Şehir Tiyatroları'nda oyun dekorunun önünde çektik. Evde söylediğimiz gibi söyleyelim, sadece birbirimize bakalım dedim. Matine suare arasında 50 dakikada çektik, çıktık. Çok doğal, çok sade olsun istedik. Bence beğenilmesinde bu sadeliğin de etkisi var.Biz tanıştıktan dört ay sonra düzeni kurduk. O düzen kendiliğinden kuruldu. Dördüncü ayın sonunda beraber yaşamaya başladık. Tanıştıktan bir buçuk yıl sonra evlendik. Doğal, kendi içinde çok eğlenen bir çiftiz.Ben ilk gördüğümde "Evleneceğim kız bu!" demiştim. İstanbul'a geldiğimde single çalışmam vardı. Ve bu çalışmalarımla ilgili bir dergiye röportaj vermiştim. Aynı derginin lansmanında Özge de vardı. Ben onun da geleceğini öğrenip, önceden en yakın arkadaşları kim? Kimlerle nerelerde geziyor? araştırıp, giderken uçak biletini Özge'nin oturacağı yerin yanına aldım. O vesileyle tanıştık Özge'yle. Sonra uçakta bir saat seyahat ettik. Erzurum'a beraber gittik. Ondan sonra "Tamam" dedim. "Bu kadın doğru kadın". Sonra ilişkimiz başladı. Beni her konuda ama özellikle müzik konusunda çok destekledi.Ben tedirgin oldum. Sporcuların iyi bir ünleri yok ya. Modellik yapıyordu aynı zamanda. Kafamda oturtamadım. Önyargılı davrandım.Sinan, içi dışı bir, göz önünde olmayı seven biri. Ben daha naif, çekingenim ona göre. Beni çok güzel sevdiğini hissettim. Aklından geçeni samimiyetle söyleyebildiğini gördüm. Olduğu gibi bir adam. Evlilik hissine ne kadar ait olduğunu görünce ben de o hisse kapıldım.