Elveda telli turnam merhaba Aladoğan

Yüzlerce kuş gözlemcisinin, Türkiye'nin dört bir yanındaki gözlemlerinin bir araya getirilerek oluşturulduğu 'Türkiye Üreyen Kuş Atlası' ile birtakım ilginç bilgiler karşımıza çıktı. Çalışmayı gerçekleştiren WWF Türkiye yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı. Türkiye'de üreyen 316 kuş türünün doğal yaşam ortamlarında gözlemlenmesi ile oluşturulan atlas, kuşların ülke çapındaki dağılımını gösteriyor. Bununla birlikte kuş türlerinden hangileri üreme faaliyetlerine devam ediyor, hangileri artık üremiyor, Avrupa'da soyları azalıp da ülkemizde popülasyonlarını devam ettirebilen türler hangileri gibi birçok soru da araştırmada cevabını buluyor.