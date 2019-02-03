Gün ışığı gözlerinde parladı

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Sosyal projelerin harika fırsatlar sunduğu insanlar arasında görme engelliler de var. Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (Ey-Der) ile birlikte yürüttüğü Günışığı Projesi kapsamında, 'Az gören eğitimi' programına dahil olan Çağla Kıcır ve Furkan Haktanır, eğitimler sayesinde görme yetilerini artırarak hayallerine bir adım daha yaklaştı. Günışığı Projesi, Türk Telekom ve Ey-Der tarafından hazırlanıp uygulanan, görme oranı yüzde 1 ila yüzde 10 olan ve yasal olarak görme engelli kabul edilen çocukların eğitsel rehabilitasyonunu içeren sosyal bir proje olarak tanımlanıyor.Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Muammer Şahin Ortaokulu'nda öğrenim gören 14 yaşındaki Çağla Kıcır ve 13 yaşındaki Furkan Haktanır, Okulumda Günışığı Projesi ile aldıkları eğitimler sayesinde görme yetilerini geliştirmeyi başardı. Eğitimlere katılan Çağla Kıcır, piyano çalmayı öğrendiğini ve proje sayesinde 18 punto üzerinden okuma yaparak, yazma becerisini de geliştirdiğini ifade ediyor. Eğitimlerle görme yetisini geliştiren 8'inci sınıf öğrencisi Furkan Haktanır ise arkadaşlarıyla güzel dostluklar kurduğunu ve tüm arkadaşlarının okul içinde kendisine yardımcı olduğunu söylüyor