Deniz Seki: Hapiste beraber yattığım 1100 kadının orada olma sebebi ortaktı!

Deniz Seki ile aralık ayında çıkardığı albümü Uzun Hikaye'yi konuşmak için bir otelin beşinci katındaki odasında buluşuyoruz. Akşam People'da sahneye çıkacak, hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Odaya girer girmez ilk tanık olduğumuz diyalog tam da yukarıdaki gibi gerçekleşiyor. "Ailem" dediği ekip, hatta biz dahil ne yediğimizi tek tek söylüyoruz. İkna olunca içi de rahatlıyor. Artık sorularımızı yanıtlamaya hazır. Geçmişi deşmek, acıları tekrar hatırlatmak değil niyetimiz. Şarkıları konuşmak istiyoruz ama her şarkı bizi yine geçmişe, kendi deyimiyle 'Maldivler'de (Cezaevinden böyle bahsediyor Seki) geçirdiği günlere götürüyor. Hayat bir sınavsa, en zorlularından birinden dimdik çıkmayı başarmış bir kadın var karşımızda. İyileşirken iyileştirmeyi de ihmal etmeyen. Huzurlu, mutlu...