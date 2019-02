Bunların olacağını bilseydim evlilik teklifini kabul etmezdim

BUGÜN NELER OLDU

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi tüm dünyayı derinden sarstı.2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşi bir cinayet işlendi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için gereken belgeyi almak için girdiği konsolosluktan bir daha çıkmadı. Kapının önünde onu bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz, zaman ilerledikçe endişelenmeye başladı ve Kaşıkçı'nın güvendiği isimlere haber verdi. İşte böylelikle yüzyılın en vahşi cinayeti gün yüzüne çıkmaya başladı.Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz ekibi Kaşıkçı'yı kan donduran bir şekilde öldürmüş, cenazesi ise sırra kadem basmıştı. Tüm dünya bu cinayeti yakından takip ederken nişanlısı Hatice Cengiz durumu anlamaya çalışıyor, başına gelenlere anlam veremiyordu.Hayatı bir anda değişip büyük bir acının merkezi haline geldi. Siyasiler, gazeteciler, yönetmenler, polisler... Birkaç arkadaşı ve ailesi ile hayatını sürdüren Cengiz birden bire bilmediği bir dünya ile muhatap olmaya başladı. Kaşıkçı'nın hayatının son günlerinin en yakın tanığı olarak en çok aranan ve konuşması beklenen kişiydi. O ise hepsinden kaçıp hayatını sürdürmek istediği yol arkadaşının sessizce yasını tutmak istiyordu.Yaşadığı bu süreci Hatice Cengiz anlatıyor: Cemal Kaşıkçı adlı kitapta dile getiren Cengiz, ilk kez yaşadıklarını tüm detayları ile PazarSABAH'a anlattı. Cengiz: "Henüz evliliğim yarım kaldı. Başıma bunlar geldi diye üzülemiyorum. Çünkü ona sıra gelmedi. Bir insana bunu nasıl yaparlar? Nasıl bir vahşettir bu diye düşünüp üzülüyorum. Bilseydin bunların olacağını evlilik teklifini kabul etmezdim. Onu kurtarmak için etmezdim" diyor.- Psikolojik destek alıyorum. Bunun etkisiyledaha iyiyim, eskisine göre. Çok zor günler geçiriyorum.Daha önce ailemden hiçbir yakınımı kaybetmedim.Cemal hâlâ çıkıp gelecekmiş ve tümbu yaşadıklarımı unutacağım diye düşünüyorum.Ama maalesef bu olmayacak. Travma olmamasıiçin vefat etmiş kişi ile vedalaşmak gerekiyormuş.Yaşadığım da bu... Bundan sonra ne yaparsamyapayım gerçek anlamda iyi olamayacakmışgibi hissediyorum. İş, ev, araba sahibi olmak,evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi şeylerin beniartık asla mutlu edemeyeceğini düşünüyorum.Düşüncelerinden etkilendiğim, takip ettiğimbir insandı. Bir insanın hayatında idealleri, yaşattığıprensipleri olunca demek ki böyle oluyordu.Sağcı, solcu, İslamcı gibi bir kalıba girmek zorundadeğilsiniz, demokrasiyi, özgürlüğü savunmakiçin. Bunu gördüm Cemal'de. Bir Arap'tı ama çokmülayimdi. Bildiklerinin arkasında duruyordu.Mücadelesinin bir duruşu ve gücü vardı. Çok muyakışıklı olması gerekiyor hayran olmak için. Allah'ınverdiklerine değil, onun verdiklerini kullanarakyaptıklarınla hayranlık oluşturabilirsin.Ben böyle insanlara hayran oluyorum.- O gün o kâğıdı alsaydık o hafta evlenecektik.Düğünleri pek sevmem. O adet ve gelenekler insanıekstra külfete sokan şeyler. Gelinlik giymekve düğün için masraf yapmak bana garip gelir.- Bir gelinliği aylarca arayıp hayalini kurmam.O güne özel beyaz bir elbise giyerdim nasipolsaydı. Cemal "Ne zaman gelinlik damatlık alacağız?'diye sorardı. O benden daha meraklıydıböyle şeylere. "Önce işlerimizi halledelim sonraalırız" derdim.- Şaşırmaktan ziyade hoşuna gidiyordu bence.Arap kültüründen geldiği için kim bilir nedüğünler görmüştür, neler istemişlerdir ondan?Sahipsiz bir kız gibi bir şey istemeyen bir kızlakarşılaşınca şaşırmış olabilir. Ben hayatı kolaylaştırmaktaraftarıyım. Maddi imkânlarla alakasıyok. Dünyada pek çok acı varken düğün dernekçalgı çengi yapmak para saçmak bana doğru gelmiyor.- Kitabın ticari boyutundan daha önemlişeyler var. Benim gözümden belge niteliğindebir şeyin kalması düşünülerek yazıldı.- Cemal çıksaydı buzdolabımızın modelinideğiştirmeye gidecektik 2 Ekim'de. Konsolosluğagiderken takside bu konuyu konuşuyorduk.Siparişini verdiğimiz buzdolabının iki kapılıolanını istiyordu. "Arayıp söyle sevkiyatı durdursunlar,modeli değiştirelim"dedi. Aradımfirmayı. Hatta şakaolsun diye"Değişim olmuyormuş"dedim. "Ozamanaldığımızıihtiyacıolan birineverelim,iki kapılı olanıalalım" dedi. Gülüştük.- 2 Ekim gecesi Cemaligönderirler diyeeve gittim. Gelirse evdeolayım dedim. Çokkötü bir geceydi. Sabaherkenden koşarakkonsolosluğa gittim. Birde savcılığa ifade vermekiçin gittim. Cemalin eşyalarını götürmem gerekiyordu.Bu son gidişimdi.- Zannetmiyorum. Orada beraber yaşasaydık,anılarımız olsaydı yaşardım. Ama iyi anılarım yoko evde. Yaşanmamış hayallerim var ve tek başımaorada yaşamak bana ağır gelir.- Kâğıdı aldıktan sonra beyaz eşyacıya uğrayacakardından evlendirme dairesine gidip tarih alacaktık.Saat 5-6 gibi yemek yiyip yakınlarımızı ararve evlilik tarihimizi açıklarız diye planlamıştık.- Tabii. Bu hadiseden bir hafta önce Cemalbana "Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musun?"diye sordu. Ben de "Sen düşünüyor musun?"diye sordum. Çünkü yaşıyla ilgili olumsuz birşey varsa onu kırmak istemedim. Gerçi olsa banasöylerdi mutlaka. "Olmak isterim ama bununhayali ile yaşamıyorum" dedim. "Allah nasipederse olur etmezse olmaz" dedim. Şaşırdı.- Görüşmüyoruz. Aslında büyük oğlu Abdullahile İstanbul'da tanışmıştık. Hatta nişan yüzüğümüzüaldığımız gündü. Döndükten sonramutlaka ailesine "Babamın bir nişanlısı var. Tanıştık.Hatta oturacakları evi bile aldı" demiştir.- Mart ayında Washington Post'un davetlisi olarak ABD'ye gideceğim. Trump'ın davetini kabul etmedim çünkü üzerine düşen şeyi yapmadığını düşünüyorum. Trump'ın davetine yanıt vermek bu konudaki siyasi görüşüne destek vermek olurdu. Bu yüzden gitmek istemedim. Ben bu krizin kahramanı olmak istemiyorum. Ben bu krizin mağduruyum. Benim işin hukuki boyutunu takip edeceğim. Elimden geleni yapacağım ama bu işten nemalanma gibi bir gayem yok.- Arapça bölümü kurulacaksa onu Araplar yapabilirler. İçeriğini bilmiyorum. Ben gidip varlığımla onlara destek vermek isterim.- Bunlar aklıma bile gelmedi. Ben cesaretli bir insanım. Karar verirsem korkmam. Korkunun hayatta yeri yok. Bekârlardan daha çok korkuyorum (Gülümsüyor). Ne aradığını bilen insanları severim. Ben de Cemal de ne aradığımızı biliyorduk.- Haberim yok. Cemal'in 60 yıllık hayatını bilemem. Sadece benle ilgili kısmını biliyorum. Belki doğrudur belki değildir. Ama birlikte çekilmiş o fotoğrafları yayınlamasını doğru bulmuyorum. Ciddi bir delilin varsa ilgili makamlara gidip bunun üzerinden bir şey talep edersin.Maddi bir beklentisi olsa bile daha akıllıca yapılabilirdi. Ben maddi durumu kötü olan bir kadın bile olsam ölen birinin ardından maddi bir şey isteyemezdim. Ahlaki değil.Hiçbir yerde anlatmadığım bir şeyi anlatacağım size. 19 Ekim gecesi, evden hiç çıkmadan haberleri takip ediyorum. Sabah namazı alarmına kalktım, saat 5.30'du. Telefonumda sayısız arama vardı. Kesin bir şey oldu diye Twitter'a girdim Suudi Arabistan'ın açıklamasını gördüm. Telefon elimden kaydı, başım döndü. Cemal'in çok yakın bir arkadaşına "Orda mısın?" diye yazdım. Başın sağ olsun yazdı. İşte o an öldüğünü hissettim.Siyasi konularla ilgili konuşmak istemiyorum. Her şey ortada. Müdahil olabileceğim hiçbir şey yok. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı. Çok ilginç bir ülke ile karşı karşıyayız. Öldürülmemiş olsaydı Suudi Arabistan bütün dünyayı karşısına alır mıydı?- Evet. Çünkü psikolojim iyi değil ve mekân değişikliğine ihtiyacım var.- Cemal 'Kaldığın yerden devam et' derdi. Bana 'Sen farklı bir kızsın. Yaptığın her şeyi başarırsın mutlaka desteklenmelisin' diyordu. 'Umman'a elçi olursun bende senin yanına gelirim' diyordu.- Ben zaten bütün hayatını sahiplenmiyorum. Böyle bir iddiam yok. Ama olayı altı ay deyip önemsizleştiriyorlar. Neticede bir hayat birlikteliğine başlayacaktık. Sevdiğim bir insan vahşice öldürüldü. Cemal'in hayatına destek, kendi hayatım için de yeni bir başlangıç olsun diye evliliğe adım atacaktık. Ama şimdiki halimize bakın. Nerden nereye...- Cemalle yaşadığım seviyede bir şey olmadı.- Hollywood'dan iki yönetmen ile görüştük. Cemal'in İstanbul'daki hayatını belgesel yapmak isteyen yönetmenler de var. Ben de destek vereceğim.- İsmimin önüne gelen unvanlardan uzak yaşamayı tercih eden biriyim. Mesai kavramı bana göre değil. Araştırmacı olmak istiyorum. Sırt çantam ile Ortadoğu'yu dünyayı dolaşıp bilinmeyen hayatları, mücadeleleri ortaya çıkarmak isterim. Bu bir meslek olarak nasıl ifade edilir bilmiyorum. Babam bile bazen "Kızım sen ne oldun şimdi?" diye soruyor. İnsanların bildiği bir kavram olduğu için araştırmacı gazeteci diyorum. Yoksa ben düşünen, yazan, okuyan bir insanım.- Cevap vermek bile komik geliyor- Bir Arap arkadaşım 3-4 yıl önce Çöllerin Kraliçesi Bell'den bahsetti. Çok ilgimi çekti ve hemen kitabını alıp okudum. Filmini de izledim. Yaptığı işten ziyade onu bu işe iten motivasyonla beni iten motivasyonun aynı olması beni etkiledi. Çok zengin bir ailede doğmuş olmasına rağmen sınırların ötesindeki sınırları görmek istiyor ve Ortadoğu'ya gidiyor. Yakaladığı zamanın çok ötesinde bir ruh ve fikir dünyasına sahip. Cesaretine ve duruşuna hayranım aslında. Yoksa siyasi tarafı değil. Belki de ciddi bir casustu. O dönemde yaşasaydım onun gibi olurdum. Ben herkesin merak ettiği şeyin değil merak edilmeyen şeylerin peşine düşen biriyim.- Hayır, tehdit yok, korkmuyorum. İhtiyatı elden bırakmıyoruz. İkinci bir şeyin olmasına ben vesile olmak istemiyorum. Yeteri kadar acı çektim. Süpermenlik yapmaya gerek yok.Görüntülü konuşurken perdeleri açmamı isterdi. Çünkü penceremde Fatih Camisi'nin manzarası vardı. Evlenince Fatih Camisi'nde namaz kılarım. Sonra sizin orada babanın çay evinde otururum. Kahvaltı yaparız diye hayal ederdi. Bu atmosfer ona Medine'yi hatırlatıyordu. O Fatih'te yaşamak istedi ama bu kadar kalabalık yerde yaşamaya gerek yok dedim.Cemal insanları, kalabalığı, gürültüyü çok seviyordu. Hayatı onun kadar seven birini asla tanımadım. Hayatın kıymetini biliyordu. Balık çok severdi. Gittiğimiz restoranlarda hep en iyi şeyi tatmak isterdi. Kebapçı değildi. Avrupai şeyler ilgisini çekerdi. Onu bunu yemem diye tavırları da yoktu. Açıktı her şeye. Güzel yemek yemediği zaman morali bozuluyordu.Cemal Kaşıkçı benimle nişanlı olduğu için değil Cemal Kaşıkçı olduğu için öldürüldü. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı ifadesi bile can sıkıcı bir ifade. Çünkü şu anda bunu kullanma şekilleri doğru değil. Ölümle birlikte nişanlılıkta bitiyor. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı kitap çıkardı demek ondan nemalandığım anlamına gelir. Oysa ben onu sevdiğim için bunu yapıyorum. Başıma gelen hiçbir şeyi ben istemedim. Hayatımda karakola gitmemiştim. Şimdi koruma ile geziyorum. Bunlar zor, değişik, bana yabancı şeyler. Ama insanın başına gelince oluyor. Başıma iş geldi. Bilseydin bunların olacağını evlilik teklifini kabul etmezdim. Onu kurtarmak için etmezdim.Kayıp sonrası pişmanlık yaşıyormuşum. Tıbbi açıklaması buymuş. O öldü ben neden yaşıyorum diyorum. Kaybın büyüklüğünü anlamaya başlayınca bu dünyada yaşamayacağınızı anlayıp gitmek istiyorsunuz.