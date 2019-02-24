Şimdi tüm dünyada kadına yönelik şiddete dur diyecek

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin denetim organı olan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO) üyeliği için Türkiye'den kadın çalışmaları ve akademik başarılarıyla bilinen Prof. Dr. Aşkın Asan aday gösterildi. Asan ile GREVIO adaylığını konuşmak için bir araya geldik...- Evet. Adanmışlık çok önemli! Kendimi kadın hakları ve kadınların güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalara tam adamış biriyim. Adanmışlığım çocukluk dönemimden beri! Karadeniz dağlarında yaz aylarında çay taşıyan 16 yaşında bir kız çocuğu iken, kadınları sırtlarında taşıdıkları ağır sepetlerden kurtaracak çare arayışı ile imza kampanyası başlatmıştım. Köy yollarının onarılıp, ucuz taşıma sisteminin sağlanması amacıyla başta babaannem olmak üzere ağır sepetleri sırtlarında taşıyan kadınların fotoğraflarını ve imzalarını alıp dönemin başbakanı Turgut Özal'a postalamıştım. ABD'de eğitim teknolojileri alanında yüksek lisans çalışmam sırasında kızların bilgisayar kullanımına yönelik algılarını inceledim. Kadınlara yönelik ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramları ile ilk o zaman tanışmıştım.- 2007 yılında Ankara milletvekili olarak seçildim ve dört yıl görev yaptım. Seçim bölgemde İl Özel İdaresi desteği ile kadınlara yönelik Altın Bilezik projesini yürüttüm. Eğitimi yarıda kalan kadınlara kurslar açarak ortaokul ve lise eğitimlerini tamamlamalarını sağladım. Kadınları ücretsiz kurs merkezine çocukları ile taşıdık ve onlar kurstayken çocuklarına ücretsiz baktık. Üniversiteye devam edip felsefe, sosyal hizmetler gibi bölümleri bitirip çalışmaya başlayan kadınlar var. Milletvekilliğim döneminde Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak görev yaptım.ÇOCUK İZLEM MERKEZİ KURDUToplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Komitesi'nde raportör olarak üç rapor yazdım. Akdeniz ülkelerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, karar alma mekanizmalarında kadın, kadın ve erkekler için fırsat eşitliğini sağlayıcı mekanizmaları oluşturma konularında hazırladığım raporlarım genel kurullarımızda oy birliği ile kabul edildi. Yerel seçimler sırasında Ar-Ge başkanlığında kadınların yerel yönetimlerde sayılarını artırma amaçlı program geliştirdik. Çocuğa ve kadına yönelik cinsel istismarla mücadele konusunda yoğun çalışmalar yürüttüm. Çocuk İzlem Merkezi yapılanmasında öncü rol oynadım.- Sayın Fatma Şahin ile çalıştım. İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan dört ay sonra bakan yardımcısı olarak atanmıştım. Sivil toplum örgütleri, kadın alanında çalışan dernekler ile işbirliği içinde iç hukukumuzu sözleşmenin maddelerine uyumlu hale getirdik. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunu hazırladık. Kanun 8 Mart 2012 tarihinde kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerini kurduk. Çalışma ofisimi merkezin içine taşımıştım. Tüm dünya örneklerini inceleyip özgün bir model kurdum.KIZLARIMIZI GÜÇLENDIREN ÖZGÜN SISTEM- İlk iş Kadın Araştırma ve UygulamaMerkezini kurdum. Kadına yönelik şiddetlemücadele alanında yerel kampanyalar yürüttüm.Sadece ilkokul diplomasına sahip kadınlariçin "Üniversite Transfer" programınıgeliştirdim ve uyguladım. Evet çok tanıdıkgeldi değil mi? Kadınların eğitimi öncelikleeğildiğim alandır. Güçlü aile güçlü kadın ilesağlanır ve tek çare eğitimdir.- Evet çok şanslıyım doğrusu! TenzileErdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndemüdür olarak görev yapıyorum. Aynı zamandaİstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan veToplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiyimve üniversitemizin Kadın ve Aile Uygulamave Araştırma Merkezi müdürüyüm. Lisedekiçalışmalarım süresi boyunca kızları güçlendireceközgün bir öğretim yöntemi geliştirdim.Bu yöntemi VİZE olarak isimlendirdik.- Tabii ki! Türkiye Demokrasi Platformubaşkan yardımcısıyım. Başkanımız SayınKezban Hatemi. 15 Temmuz FETÖ tarafındanülkemizin bütünlüğüne yönelik gerçekleştirilenkanlı darbe girişimi sonrasında yurtdışında çalışmalar yaptık. Türkiye'ye yöneliktehditler hakkında bilgilendirme yaptık. DemokratikProgress Enstitüsü kapsamında daçalışmalar yürütüyorum. Özellikle kadınlarınçatışma çözümü süreçlerinde oynadıklarıroller ile ilgili İrlanda uygulamasını çok değerlibuldum. Kadınların karar alma mekanizmalarındayer almaları önemli!- İstanbul Sözleşmesi'nin daha iyi tanıtılması için çaba harcamak gerekiyor. Sadece ülkemizde değil başka ülkelerde de yeterince iyi tanıtılmadığı için bazı kesimler tarafından kuşkuyla karşılanmakta. "Ev içi şiddet" ifadesi oldukça geniş kapsam ifade ediyor ve ev içinde yaşayan kadın, erkek ve çocuk tüm bireyleri kapsıyor. Şiddetin olduğu hiçbir yapı sağlıklı olamaz. Şiddet ile mücadele aile kurumunu daha da güçlendirecektir. Güçlü aile güçlü toplumun çekirdeğini oluşturur. Türkiye bu alanda birçok köklü ve reform olarak adlandırılabilecek çalışmaları yapan başarılı bir ülke