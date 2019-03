BUGÜN NELER OLDU

Sosyal medya üzerinden her şeyin reklamının yapıldığının, en naif görünen paylaşımın bile aslında ürün satışı odaklı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 10 yıl önce sosyal medyanın daha doğrusu blog'larda sıradan insanların kendilerine ait detayları paylaştıkları ve kendi beğendikleri ürünleri bir beklenti içine girmeden anlattıkları günler çok geride kaldı. Artık sosyal medya ve tabii ki YouTube kanalları aralıksız olarak reklam yayınlanan ve ürün yerleştirme yapılan mecralar. Ve tabii ki tüm bu paylaşılan alanlar içinde en popüler olanlar, kozmetik ve makyaj kanalları. Sosyal medyanın kral ve kraliçeleri makyaj yapanlar, kozmetik ürünleri paylaşanlar, makyaj ürünü tavsiyesinde bulunanlar. Kontrolsüz bir şekilde çoğu yoğun estetik yapılmış aralıksız ağır cilt bakımlarına giren yüzler üzerinde yapılan makyaj videolarını izliyoruz. Bu yüzlerin oldukça büyük rakamlar karşılığında kullanmamızı tavsiye ettiği ürünleri almaya çalışıyoruz. Üst üste daha önce kullanmadığımız ürünleri kullanıp kusursuz bir cilt görüntüsüne sahip olmaya çalışıyoruz. Ve bunun sonucunda ne mi oluyor? İngiliz Guardian gazetesi kontrolsüz bir şekilde maruz kaldığımız cilt ve makyaj ürünü kullanımını ve güzellik fenomenlerinin gerçek yüzünü sayfalarına taşıdı. Tabii ki makaledeki en dikkat çekici detay, tavsiye edilen ürünlerin kontrolsüz kullanımının farklı cilt türlerindeki etkisi ve çok genç yaştaki ciltlerin ağır makyaj ürünleri nedeniyle aldığı zarardı. Biz de bu durumu Türkiye'den uzmanlarla konuşalım istedik. Ve sorduk; güzellik fenomenleri daha güzel görünmemiz için fikir mi veriyor yoksa ağır cilt sorunlarıyla karşı karşıya kalmamıza mı neden oluyor?Son zamanlarda 'Kim Kardashian makyajı' diye bir moda çıktı. Herkes bunu uyguluyor. Makyaj da aynı giysileriniz gibi sizin karakterinizi yansıtmalı. Statik makyajlardan çok hoşlanmıyorum.Benim yoğun makyaj yapmayı sevenlere tavsiyem iki haftada bir cilt bakımı yaptırmaları. Bunu yapamıyorsanız bu tarz makyajlardan uzak durun. Yoksa cildiniz tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük zarar görür.Makyaj ürünlerini seçmeden önce cilt analizi yaptırmanız lazım. Ciltte yapılan makyaj en fazla sekiz saat kalabilir. Kullanılan tüm ürünlerin cildinizle uyumlu olması gerekir. Hele bir de hassas bir cilt yapınız varsa mutlaka size özel makyaj malzemelerini kullanmanız gerekir.Makyaj sanatçısı cilt konusunda, makyaj ürünleri ve uygulama konusunda eğitimli olmalıdır. Size marka ve ürün öneren insanın sizin cilt yapınızı bilmesi ve bu konuda eğitimli olması gerekir.Tavsiyelerle ürün alışverişi yapma dönemi çok eskilerde kaldı. Artık teknoloji bize bambaşka kapılar açıyor. Özel cihaz ve yazılımlar sayesinde cildin nemi, sıcaklığı, yağ dokusu, 3D analizlerle kolajen yapısı, oksidatif stresi, lekelerin derecesi ve daha birçok detayı öğrenmemiz mümkün.O yüzden biz her bireyin kozmetoloji kimliği edinmesi gerekliliğine inanıyoruz.Sentetik maddelerin cilt sağlığına yaptığı olumsuz etkiyi ortaya koyan onlarca araştırma var. Bunu bile bile bu kadar yoğun bir şekilde makyaj yapmanın cildinize iyi gelmesi mümkün değil.Tüketiciye düşen kendini bilinçlendirmek. Çünkü cildimiz göz önünde ve en değerli organımız. Estetik olarak kullanılan ürünleri bir nevi geleceğe yatırım olarak görmek gerek.Artık değişen yeni dünyada her şey sadeliğe doğru gidiyor. Az öz, size özel ürünlerinizin olması fayda sağlayacaktır.Herkesin kendi cilt yapısına uygun bir kozmetik ürün kullanması gerekir. Mesela yağlı ciltlerin daha ince, gözenekleri tıkamayan, akneye eğilimi artırmayan hafif ürünleri, kuru ciltler daha kremsi nemlendirici özelliği olan; hassas ciltler ise alerjik olmayan test edilmiş ürünleri tercih etmelidir.Son yıllarda Kim Kardashian gibi ünlülerin de etkisiyle kusursuz görünülen, adeta bir maske gibi üst üste katlardan oluşan makyajlar yapmak çok moda. Ancak çok kalın bir tabaka oluşturarak cildin florasını bozabilir, gözenekleri tıkayabilir. Kalıcı özelliği artıkça alerji riski artabilir.Özellikle gençler bu tarz makyajlar yapmayı tercih ediyor. Genç ciltler genelde yağlı ve akneye eğilimlidir. Bu tür kapatıcılar onların gözeneklerini tıkayabilir, akne, siyah-beyaz nokta ve alerjiye sebep olabilir.Cildimizin sağlığını koruyabilmek için tavsiye ile kulaktan dolma bilgi ile hareket etmemek ilk adım olmalı. Mutlaka herkes kendi cilt yapısına uygun nemlendirici kullanmalı. Kamuflaj makyaj (tıbbi nedenlerle, örneğin doğum lekeleri, yanık izleri, kaza izleri vitiligo gibi durumlarda kullanılan makyaj) hariç kat kat kalın makyaj yapmak cilde zarar verebilir.Bitkisel, doğal ürünler diye pek çok ürün piyasaya sürülüyor. Sırf doğal diye test edilmeyen içinde ne olduğu bilinmeyen ürünler kesinlikle kullanılmamalı.Cildimizin kimyasal özellikleri itibarıyla (esnekliği, kolajen yapısı, nemliliği, ışığa tepkisi vb.) her insan özeldir. Cilt ile temas eden ürünler için 'en iyi' diye bir kavramdan bahsetmek zor olacaktır.Kişinin kendisine en iyi ürünü tespit edebilmesi için uzmanların görüşlerine göre hareket etmesi gerekir. Bilinçli tüketici piyasada satılan ürünlerin kalitesini sorgulayan kişidir.Doğal olan her ürün sağlıklıdır diye bir şey yok. Doğal da olsa sentetik de olsa etken maddeler kimyasal moleküllerdir. Sentetik birçok kimyasalın evet yan etkileri olabilir ancak piyasada sağlıksız, kalitesiz ve hastalık yapıcı bir çok doğal bitkisel ekstrakt da doğal kozmetik olarak satılabilmektedir.Basma kalıp reklam ifadelerine kanmayıp, ürünün analiz ve sertifikalarına, üreticinin üretim tecrübesine, üniversiteler ile işbirliklerine vb. kriterleri inceleyip, güvenirliliğini sorgulaması gerekir.