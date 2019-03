Gül gibiyiz ilişkideki dikenleri ayıkladık

BUGÜN NELER OLDU

İlişki, evlilik yürütmek apayrı bir çaba ve özen istiyor. Bu zorlu yolda zaman zaman kazalar, hatalar da yapılıyor. Günün sonunda hatanın ya da yaşananın ne kadar büyük olduğuna, o olayın ardından yola nasıl devam edileceğine ilişkiyi yaşayanlardan başkası karar veremiyor. Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan ilişkilerinde tam da böyle büyük bir olay yaşadılar. Aile içinde yaşanan tatsızlık kamuoyuna yansıdı. Günlerce konuşuldu. Üzerinden aylar geçtikten sonra biz Zeynep Tandoğan ve Hazım Körmükçü'yü yine el ele gördük. Yaşadıkları olayı geride bırakmış, ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi. Yaşananların üstesinden nasıl geldiklerini konuşmak, ilişkiyi iyileştirmeyi nasıl başardıklarını öğrenmek için Hazım Körmükçü'yü aradım. Bugüne kadar bu konuda hiç konuşmamış olan Zeynep Tandoğan'la ve kendisiyle bir araya gelmek istediğimi söyledim. Epey düşündüler ve içlerini dökmeye karar verdiler. Anlattıkları, yaralarını sarma yöntemleri belki de bu sorunu yaşayan birçok çifte ders olacak nitelikte...Çok üzücüydü. Kimsenin yaşamasını istemeyeceğimiz bir şeydi. Hazım için de, benim için de çok üzücüydü. Bizimle, ilişkimizle hiç bağdaşmayan bir olaydı. Çok farklı sebepler arayabiliriz bunun altında. Çok farklı sebeplerin sebep olduğu bir olaydı. Hayata hep şöyle bakıyorum; her şerrin altında bir hayır vardır. Bazen olan kötü şeyler sizi daha iyi şeylere yönlendiriyor. Biz böyle bir şey yaşamamış olsaydık, bununla ilgili bir problemimiz olduğunu bilmeyecektik. Bu üstü kapatılıp geçilen bir şey olacaktı. Bu olay oldu ve gerekli dersler alındı. Büyük acılar çekildi.Büyük bedeller ödendi, vicdanen hâlâ ödeniyor.Değerler daha çok anlaşıldı, herkes kendi içine döndü. Herkes kendini durup bir eleştirdi. Bunu sadece Hazım için söylemiyorum, kendim için de söylüyorum. Ne oldu da böyle oldu? Ne yapmamız lazım, ne yapmamamız lazım? Bu sorular soruldu. Hatanın yaşı yok Sonat! Hatanın kimliği, çeşidi yok. Acının türü ve kıyası da yok. Bir hata yapıldığında herkes kötü demek değildir. Bugün çocuklarımız da hata yapıyor, silmiyoruz kalbimizden. Allah telafisi olmayacak hatalarla karşılaştırmasın insanları. Hayatımda çok büyük kayıplar yaşadım. Ailemin büyük kısmını kaybettim. Babamı ve anneannemi kucağımda kaybettim. Bazıları için bunlar acı travmalardır ama benim için şükür sebebi. Demek ki benim bir görevim vardı yaşadığım hayat ekseninde. Bir çıkış kapısıydım onlar için. Buradan bile olumlu bir şey çıkarabiliyorum kendime. Bu olaya da öyle bakıyorum. Bu bize çok büyük dersler öğretti. İlişkimiz o günden sonra daha iyi bir düzleme geçti. Eskiden daha uzun küs kalıyorsak bir tartışmada, artık küslük daha kısa sürüyor. Eskiden Hazım özür dilemeyi bilmiyorsa, artık biliyor. Eskiden fevriysem, şimdi daha az fevriyim. Bir sürü şey... Sadece hayatlarımıza değil, kendi kimliklerimize de birçok şey kattı. Şimdi ilişkimiz eskisinden daha temiz, daha güzel, daha açık... İlişkimizin içindeki dikenleri ayıkladık, çer çöpü ayıkladık. Şimdi güllerle daha iyiyiz.Ülkemizde biraz dahafazla biçimde üstü kapatılıyor bazışeylerin. Bizim yaşadığımız kötübir olaydı ama iyi bir örnek teşkiletmek istiyoruz bundan sonra.Böyle bir olay yaşandı ve maalesefülke çapında duyuldu. Ama çoğuerkek yaptığı hatayı kabul etmiyor.Bizim durumumuzda böyle değil,Hazım yaptığı hatayı kabul etti.Çoğu kadın da yaşadığı şeyden utanıyor.Bu utanılacak bir şey değil,benim hatam değil. Dolayısıylaiki tarafın da kendini gizlemesinegerek yok. Bu yaşandı, üstü örtülmedi.Birbirimize düşman olmadık.Biz yaraları daha çok kanırtıp,kanatmak yerine mevcut ilişkimizikurtarmak ve iyi bir hale getirmek,yaralarımızı sarmak yoluna gittik.Benim bir çocuğum var.Yapı olarak da sürekli birilerineâşık olan bir insan değilim. Hazımda aynı şekilde, aileyi seven biradam. Bundan sonra benim hayatımagirecek olan kişinin hangi hatalarıyapacağını bilmiyorum. Yaşım36. Bir erkek evlat annesiyim. Benimiçin güven duymak, sevgi, sadakatçok önemli. Hazım'la hiçbirzaman sadakat sorunu yaşamadık.Senin, benim ayrımı yaşamadık.Hem maddi, hem manevi. Ortaksevinç, ortak hüzün, ortak para,ortak hayal, ortak gelecek. Hep buşekilde gittik. Biz yuvamızı kurtarmayıtercih ettik. Yeni bir ilişkiyesıfırdan başlayıp, hiç tanımadığımızinsanlarla bir hayata geçmekyerine mevcut sevgimizi daha daiyileştirmek adına çabaladık.Olması gerekiyormuş. Buherkesin alabileceği bir karar değil.Güçlü bir karar. Herkese uzaktan eleştirilecekbir tarafı varmış gibi geliyor amainsanlar benim yerime koysun kendini.Kaç kişi yapabilirdi? Bazen daha güzelgünler görebilmek için acıyı kendineçektirmen gerekiyor. Biz daha iyi bir şeylere,daha kötü bir yoldan geçerek geldik.Allah'ın izniyle bundan sonra herkesbizden güzel haberler alacak.İkinci evlilik teklifine gerekyok. İlişkinin birinci ayından itibarenbenimle evlenmek istiyor zaten. Benbiraz ağırdan alıyorum. Aramızda 17 yaşfark var. Evlilik çok saygı duyduğumuzbir kurum ama imzayı atmak bir şey değiştirmiyorhayatımızda. O imzayı atıp,atmamak arasında bir fark yokbizim için. Hayatımız ne kadarsürer bilmiyorum ama birbirimizdegözümüzü kapatmayıtercih ettik. Bizim evlilikhikayemiz bile çok garip.Düğün sabahı düğününüiptal etmek zorunda kalmışbir çiftiz.AzizYıldırım'ınve Ali Koç'unseçim sürecindekicanlı yayınkonusunakurban gittinikahımız. Biznikah masasındandönmüş birçiftiz. Gelinliğimigiyip, çıkarmışbiriyim. ŞükrüSaraçoğlu Stadı'ndanikah kıyacaktık.Her şey ayarlandı.Nikah memuru,gelinlik, şahitler.Şahitlerden biri AzizYıldırım olacaktı.O gün canlı yayınaçıkması gerekti AzizYıldırım'ın. Ben evdehazırlık yaparken, sonanda nikahı iptal ettik.Tabii. Ben kışdüğünü istiyorum. Hazımyaz. Bir karar veripevleneceğiz.Önceki akşam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın düzenlediği ödül töreninde, Sayın Emine Erdoğan ve Aile Bakanımızla bu konuyu görüştük. Özellikle bu konuya dair her tür projenin içinde yer almak istediğimi dile getirdim. O olayın ardından sosyal medyam aracılığıyla bana ulaşan ve yardım isteyen çok kadın oldu. Erkekler de oldu hatta. Hazım'a da çok yazdı erkekler, "Biz de böyle bir şey yaşadık, nasıl düzelttiniz?" diye sordular.Biz kimseye zarar vermedik, kimsenin canını yakmadık, kimsenin yuvasını yıkmadık, kimsenin çoluğuna çocuğuna yan gözle bakmadık. Bu bizim aile içinde yaşadığımız ve maalesef Türkiye'de hiç aklınıza gelmeyecek insanların bile yaşadığı bir olayı ortalığa dökerek yaşadık. Ülkemizde bu durum yüzde 70'lerde. Eğitime falan da bakmıyor. İçindeki kontrol mekanizmasıyla ilgili. Olayın ardından çevremdeki çok insandan, "Biz de yaşadık" diye telefonlar aldım. Biz kimseye zarar vermedik, kendimiz zarar gördük. Utanılacak, başımızı öne eğecek bir durum yaşamıyorum. Bir yandan da sosyal medya hesabımı yardımlaşma platformuna döndürdüm.Enerjimizi doğru ve güzel bulduklarını söyleyen bir firma, bizi oynatacakları bir reklam filmi çekmek istedi. Şu an görüşme aşamasındayız. Birlikte yapmak istediğimiz çok proje var; müzikal, tiyatro, sinema...Biz çok eğlenen bir çiftiz. Aynı şeylere güler, aynı şeylere de ağlarız. İkimiz de çok duygusal yapıdayız, her şey çok çabuk etkiler bizi.- H.K: Cem Yılmaz'dan sonra beni en çok güldüren kişidir Zeynep. Çok komiktir.Evcimen bir çiftiz. Arada sırada davetlere katılıyoruz. Onun dışında oğlumla bire bir ben ilgilendiğim için, dadısı olmadığı için, onunlayım. Hazım'la daha ziyade hafta sonu kendimize vakit ayırabiliyoruz. Onun dışında tam zamanlı oğlumlayım. Hazım tiyatroda, sette, işleriyle uğraşıyor. Üç aydır çalışmıyorum evdeyim.Senin gibi donanımlı, mesleğinde iyi birinin kısa sürede işe döneceğine inanıyorum. Hatta farklı yetenekleri var. Zeynep'i bir sitcom ya da sinema projesinin içine komedi yapması için koysanız, iki üç ay sonra tüm Türkiye onu konuşur. Son derece yetenekli.Birkaç dizide konuk oyuncu olarak oynamışlığım var ama hiç bana uygun roller değildi. Çok albüm teklifi geldi bana. Ama hep korktum. Büyük isimlerin kapısından çok döndüm tam albüm yapılacağı aşamada. Ürkütürdü beni, artık ürkütmüyor.Herhalde zamanı geldi diye düşünüyorum, 14 sene çok uzun bir süre. Herhalde evren 14 yıl yeter dedi. Karşılıklı oturduk, anlaştık. Ali Koç benim nikah şahidimdi, Aziz Yıldırım baba dostum. Dargınlık, kırgınlık yok.